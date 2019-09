Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f65bf4f-ca20-43b2-b434-730f02173f2e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Magyarország Étele 2020 döntőjét Felcsúton szervezik. ","shortLead":"A Magyarország Étele 2020 döntőjét Felcsúton szervezik. ","id":"20190920_Piros_feher_es_zold_alapanyagokat_varnak_a_nemzeti_osszetartozast_hirdeto_szakacsversenyre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f65bf4f-ca20-43b2-b434-730f02173f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ed75610-c9b0-4cbb-8694-30902ea58dc2","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Piros_feher_es_zold_alapanyagokat_varnak_a_nemzeti_osszetartozast_hirdeto_szakacsversenyre","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:42","title":"Piros, fehér és zöld ételeket várnak a nemzeti összetartozás szakácsversenyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac91726-2d1b-4fef-b0ec-3c468267433c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két, csak most publikált tanulmány is arra jutott, hogy az okostévék okosabbak, mint hittük, ugyanis mindent látnak, ami a képernyőjükön megjelenik.","shortLead":"Két, csak most publikált tanulmány is arra jutott, hogy az okostévék okosabbak, mint hittük, ugyanis mindent látnak...","id":"20190919_okostelevizio_okosteve_szemelyes_adatok_facebook_netflix","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ac91726-2d1b-4fef-b0ec-3c468267433c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee3832c-5ae7-4cbc-97dc-6d286deab2d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_okostelevizio_okosteve_szemelyes_adatok_facebook_netflix","timestamp":"2019. szeptember. 19. 10:51","title":"Van otthon okostévéje? Akkor megfigyelhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d22f81-6d4c-4ad8-bce2-9bcbd1d200c2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katona nemrég még őrmesteri rangban szolgált egy Kijev környéki katonai egység rádiósaként.","shortLead":"A katona nemrég még őrmesteri rangban szolgált egy Kijev környéki katonai egység rádiósaként.","id":"20190918_Kijev_egyik_hidjan_lovoldozott_es_a_hid_felrobbantasaval_fenyegetozott_egy_volt_katona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15d22f81-6d4c-4ad8-bce2-9bcbd1d200c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9955de-a454-4ac2-ac6c-65e3f1cdcad2","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_Kijev_egyik_hidjan_lovoldozott_es_a_hid_felrobbantasaval_fenyegetozott_egy_volt_katona","timestamp":"2019. szeptember. 18. 21:43","title":"Kijev egyik hídján lövöldözött és a híd felrobbantásával fenyegetőzött egy volt katona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75754ba-90ed-4c0a-aef8-5ea56e2f9a26","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Megfigyelőstátusát tagságra cserélné a kormány a Türk Tanácsban, amely egyébként – a szépen megfogalmazott elvek ellenére – nem több egy „látványszervezetnél”, amely legfeljebb a kulturális kapcsolatok fellendítésében ért el eredményeket. A jelenleg öt országot tömörítő szervezet most Budapesten nyitotta meg első európai képviseletét.","shortLead":"Megfigyelőstátusát tagságra cserélné a kormány a Türk Tanácsban, amely egyébként – a szépen megfogalmazott elvek...","id":"20190919_Turk_Tanacs_europai_kepviselet_megnyito_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b75754ba-90ed-4c0a-aef8-5ea56e2f9a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfc841d-4b73-487c-977b-61b99ab6e659","keywords":null,"link":"/360/20190919_Turk_Tanacs_europai_kepviselet_megnyito_Budapest","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:40","title":"Szövetségbe forrt illiberális köztársaságok – Orbán mondja meg, ki a türk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa861e9c-e7b6-4493-afc2-630a393fea73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kanadai miniszterelnök 2001-ben feketének maszkírozta magát. A most előkerült fotóból kisebb botrány lett.","shortLead":"A kanadai miniszterelnök 2001-ben feketének maszkírozta magát. A most előkerült fotóból kisebb botrány lett.","id":"20190919_Egy_rasszista_gesztus_kezdte_ki_Justin_Trudeau_hirnevet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa861e9c-e7b6-4493-afc2-630a393fea73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05e5d23-5f6c-4c53-9aac-0ad3c969feab","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Egy_rasszista_gesztus_kezdte_ki_Justin_Trudeau_hirnevet","timestamp":"2019. szeptember. 19. 09:12","title":"Egy rasszista gesztus kezdte ki Justin Trudeau hírnevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1505d760-3583-4d8f-a3e2-9a6a40f1df9f","c_author":"","category":"360","description":"Okozhat-e gazdasági válságot a szaúdi olajfinomítók elleni dróntámadás? Hogyan csapódik le Magyarországon a Szaúd-Arábia, Irán és az Egyesült Államok között kialakult feszültség? Rövid videóban elmagyarázzuk.","shortLead":"Okozhat-e gazdasági válságot a szaúdi olajfinomítók elleni dróntámadás? Hogyan csapódik le Magyarországon...","id":"20190920_Ket_perc_alatt_kepbe_hozzuk_a_szaudi_drontamadasrol_es_az_olajvalsagrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1505d760-3583-4d8f-a3e2-9a6a40f1df9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49a27f1-e31b-4128-8d40-ee8a2d716c44","keywords":null,"link":"/360/20190920_Ket_perc_alatt_kepbe_hozzuk_a_szaudi_drontamadasrol_es_az_olajvalsagrol","timestamp":"2019. szeptember. 20. 12:00","title":"Videó: Két perc alatt képbe hozzuk a szaúdi dróntámadásról és az olajválságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"781defcc-2885-47cc-8772-c5aa7c8bbef8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az angol nyelv régóta küzdött a problémával, most egy nagy múltú szótár megoldani látszik a dolgot. ","shortLead":"Az angol nyelv régóta küzdött a problémával, most egy nagy múltú szótár megoldani látszik a dolgot. ","id":"20190919_Megvan_a_nemsemleges_angol_szemelyes_nevmas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=781defcc-2885-47cc-8772-c5aa7c8bbef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ac89e3-11d4-4b9c-a155-8de5106a2f11","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Megvan_a_nemsemleges_angol_szemelyes_nevmas","timestamp":"2019. szeptember. 19. 20:29","title":"Megvan az angol szóhasználat a gendersemleges emberekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szoftvermérnökként dolgozott a cégnél az a férfi, aki csütörtökön, a közösségi oldal irodájában vetett véget az életének.","shortLead":"Szoftvermérnökként dolgozott a cégnél az a férfi, aki csütörtökön, a közösségi oldal irodájában vetett véget...","id":"20190920_facebook_alkalmazott_halaleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b815105b-acec-4fe9-ac4d-bd67e884588b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_facebook_alkalmazott_halaleset","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:31","title":"Öngyilkos lett egy alkalmazott a Facebook főhadiszállásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]