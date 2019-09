Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4ba5c70-6e01-42ad-a054-c6ebfe41e358","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nőnek a mozgalmat elindító Twitter-posztja miatt ment bíróságra a megvádolt férfi.","shortLead":"A nőnek a mozgalmat elindító Twitter-posztja miatt ment bíróságra a megvádolt férfi.","id":"20190925_Ragalmazas_mitat_iteltek_el_a_francia_MeToomozgalom_elinditojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4ba5c70-6e01-42ad-a054-c6ebfe41e358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3263f4-41d5-4a2f-bebd-d7fc7be89a69","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Ragalmazas_mitat_iteltek_el_a_francia_MeToomozgalom_elinditojat","timestamp":"2019. szeptember. 25. 17:53","title":"Rágalmazás miatt ítélték el a francia MeToo-mozgalom elindítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb28d087-c36f-4382-9afe-b2abd34ac05f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Cholnoky Sára kvótát szerzett Olaszországban.","shortLead":"Cholnoky Sára kvótát szerzett Olaszországban.","id":"20190925_Egy_szorfosunk_mar_lesz_a_tokioi_olimpian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb28d087-c36f-4382-9afe-b2abd34ac05f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed155606-9a9b-45a2-b351-37ed19a8ef1b","keywords":null,"link":"/sport/20190925_Egy_szorfosunk_mar_lesz_a_tokioi_olimpian","timestamp":"2019. szeptember. 25. 19:12","title":"Egy szörfösünk már lesz a tokiói olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50399768-8c9e-4f4f-8c12-1b88a0b3c69b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormányfő szerint az ellenzék puszta önzésből és politikai gyávaságból nem hajlandó félreállni.","shortLead":"A brit kormányfő szerint az ellenzék puszta önzésből és politikai gyávaságból nem hajlandó félreállni.","id":"20190925_Boris_Johnson_szerint_helytelenul_jart_el_a_legfelsobb_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50399768-8c9e-4f4f-8c12-1b88a0b3c69b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893cc031-fbcb-4fa5-aaec-5e02176e2d1b","keywords":null,"link":"/vilag/20190925_Boris_Johnson_szerint_helytelenul_jart_el_a_legfelsobb_birosag","timestamp":"2019. szeptember. 25. 22:01","title":"Boris Johnson szerint helytelenül járt el a legfelsőbb bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09b69404-b1b5-48c6-847e-782452699e15","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Michael Douglast a legtöbben mint nagyszerű színészt tartják számon, pedig producerként ő készített el olyan filmeket, mint a Száll a kakukk fészkére, az Egyenesen át vagy Az esőcsináló. Az Oscar-díjas színész, producer szeptember 25-én ünnepli hetvenötödik születésnapját.","shortLead":"Michael Douglast a legtöbben mint nagyszerű színészt tartják számon, pedig producerként ő készített el olyan filmeket...","id":"20190925_Majdnem_jobb_producer_mint_szinesz_a_ma_75_eves_Michael_Douglas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09b69404-b1b5-48c6-847e-782452699e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a47120-5db7-4840-a81f-550c8c20bd15","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Majdnem_jobb_producer_mint_szinesz_a_ma_75_eves_Michael_Douglas","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:54","title":"Majdnem jobb producer, mint színész a ma 75 éves Michael Douglas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a44ad90c-61f2-41d0-af4f-93de3bdd7373","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Még a kiszabott pénzbírságot is csökkentette az UEFA fegyelmi testülete. A mi ügyünkben hallgatnak.","shortLead":"Még a kiszabott pénzbírságot is csökkentette az UEFA fegyelmi testülete. A mi ügyünkben hallgatnak.","id":"20190926_Sikerrel_fellebbeztek_a_szlovakok_megsem_lesz_zartkapus_a_Wales_elleni_meccsuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a44ad90c-61f2-41d0-af4f-93de3bdd7373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c30facc-18ba-4103-8073-323bcd4ff6d2","keywords":null,"link":"/sport/20190926_Sikerrel_fellebbeztek_a_szlovakok_megsem_lesz_zartkapus_a_Wales_elleni_meccsuk","timestamp":"2019. szeptember. 26. 15:44","title":"Sikerrel fellebbeztek a szlovákok, mégsem lesz zárt kapus a Wales elleni meccsük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d40290e3-031f-4967-985f-f9a08010fa95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az éberség hiánya komoly problémákat okozhat az életben. Jól tudják ezt a népmesék is, amelyeknek visszatérő motívuma az ember egyik legkiszolgáltatottabb állapota: az alvás. A mély álom viszont nemcsak veszélyes a mesékben, hanem időt is adhat a felkészülésre. A Csipkerózsikáról egy népmesékkel dolgozó szakértőt kérdeztünk.","shortLead":"Az éberség hiánya komoly problémákat okozhat az életben. Jól tudják ezt a népmesék is, amelyeknek visszatérő motívuma...","id":"20190925_Az_alvas_motivuma_a_mesekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d40290e3-031f-4967-985f-f9a08010fa95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abf0bc5-c48f-486c-8716-d0778f1a8973","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Az_alvas_motivuma_a_mesekben","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:33","title":"Csipkerózsika álma valójában segít a lányoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793a3af8-1caa-4404-8146-14978d638d5b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már az időpont is megvan, az orosz elnök október 30-án érkezik.","shortLead":"Már az időpont is megvan, az orosz elnök október 30-án érkezik.","id":"20190926_orban_putyin_talalkozo_oktober_30","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=793a3af8-1caa-4404-8146-14978d638d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5b6449-233a-42a6-bb2b-1b47002604a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_orban_putyin_talalkozo_oktober_30","timestamp":"2019. szeptember. 26. 08:19","title":"Szijjártó New Yorkig ment, hogy összehangolják az újabb Orbán–Putyin-találkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc21ec4b-9aee-4834-baa8-1209769f4466","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szakembereknek sikerült még 161 extra lóerőt és 64 extra Nm-t találniuk a biturbó V8-as motorban.","shortLead":"A szakembereknek sikerült még 161 extra lóerőt és 64 extra Nm-t találniuk a biturbó V8-as motorban.","id":"20190926_puskagolyokent_lo_ki_a_800_loero_fole_huzott_lamborghini_divatterepjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc21ec4b-9aee-4834-baa8-1209769f4466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f67f7f3-71b7-414f-8475-48948b250093","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_puskagolyokent_lo_ki_a_800_loero_fole_huzott_lamborghini_divatterepjaro","timestamp":"2019. szeptember. 26. 07:59","title":"Puskagolyóként lő ki a 800 lóerő fölé húzott Lamborghini divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]