[{"available":true,"c_guid":"6621269b-ea48-4494-a4ab-aca64a3135ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs túl régóta velünk, ma már mégis alapvető dologként tekintünk rá, sokan pedig élni sem tudnának nélküle. 20 éves lett Wi-Fi.","shortLead":"Nincs túl régóta velünk, ma már mégis alapvető dologként tekintünk rá, sokan pedig élni sem tudnának nélküle. 20 éves...","id":"20190930_wifi_20_eves_vezetek_nelkuli_internet_halozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6621269b-ea48-4494-a4ab-aca64a3135ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede7cb51-eccb-401b-8bff-377fcaa5bf14","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_wifi_20_eves_vezetek_nelkuli_internet_halozat","timestamp":"2019. szeptember. 30. 18:18","title":"Mutatunk 20 érdekességet a most 20 éves wifiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa3ce87-8ea4-4c00-8c98-23a5fc732acf","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az új leányvállalattal fejleszteni akarják az okostermékekre épülő üzletágát.","shortLead":"Az új leányvállalattal fejleszteni akarják az okostermékekre épülő üzletágát.","id":"20190930_A_Tungsram_felvasarolt_egy_szoftverfejleszto_ceget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fa3ce87-8ea4-4c00-8c98-23a5fc732acf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5acfa033-fc90-416a-a1f6-951798638c19","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_A_Tungsram_felvasarolt_egy_szoftverfejleszto_ceget","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:36","title":"A Tungsram felvásárolt egy szoftverfejlesztő céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem viseli jól az amerikai elnök, hogy vizsgálódnak az ukrajnai ügyekkel kapcsolatban.","shortLead":"Nem viseli jól az amerikai elnök, hogy vizsgálódnak az ukrajnai ügyekkel kapcsolatban.","id":"20191002_Trump_impeachment_puccs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22dc22e5-e01a-4b3e-b86d-59c0b4c940bc","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_Trump_impeachment_puccs","timestamp":"2019. október. 02. 05:02","title":"Trump már ott tart, hogy az impeachment-eljárás puccs, amivel elvennék az amerikaiak vallását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91413bea-deb6-49ba-8281-a3d33ab63007","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig ennek a tuningcsodának rendben vannak a papírjai. ","shortLead":"Pedig ennek a tuningcsodának rendben vannak a papírjai. ","id":"20190930_Egy_ilyen_Suzuki_Swifttel_biztos_az_igazoltatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91413bea-deb6-49ba-8281-a3d33ab63007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a40180f0-d95e-4761-9d4e-512fb3352870","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_Egy_ilyen_Suzuki_Swifttel_biztos_az_igazoltatas","timestamp":"2019. szeptember. 30. 15:12","title":"Egy ilyen Suzuki Swifttel biztos az igazoltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Philippe Menasché azt mondta, nem tud csodákat tenni.","shortLead":"Philippe Menasché azt mondta, nem tud csodákat tenni.","id":"20191001_michael_schumacher_orvos_parizs_kezeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba02ef7-bc41-464d-a59f-3c5ba51fae0a","keywords":null,"link":"/elet/20191001_michael_schumacher_orvos_parizs_kezeles","timestamp":"2019. október. 01. 16:51","title":"Üzent Michael Schumacher francia orvosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecfe2f77-2a21-4353-b27a-893c65347248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogállamiság kérdése is szóba került Orbán Viktor magyar és Antti Rinne finn miniszterelnök hétfői budapesti találkozóján, utóbbi elmondta, ehhez kell kötni az uniós finanszírozást. Orbán nem kér a fejmosásból, a javaslatokat politikai szlogennek tartja. Bejelentette az új uniós biztosjelöltet és fake newsozva válaszolt a vejét érintő kérdésre.","shortLead":"A jogállamiság kérdése is szóba került Orbán Viktor magyar és Antti Rinne finn miniszterelnök hétfői budapesti...","id":"20190930_Orban_anti_rinne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecfe2f77-2a21-4353-b27a-893c65347248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6485bfc5-7fc6-4b7a-b943-eceecbf3c4fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Orban_anti_rinne","timestamp":"2019. szeptember. 30. 21:24","title":"A finn miniszterelnök Orbán szemére vetette a jogállamiság betartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1857d367-f445-4e4a-b7d8-bb2e45c43f6b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy a jogállamiság Magyarországon becsületbeli kérdés.","shortLead":"A miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy a jogállamiság Magyarországon becsületbeli kérdés.","id":"20191001_orban_viktor_brody_janos_jogallamisag_becsuletbeli_ugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1857d367-f445-4e4a-b7d8-bb2e45c43f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacd0f81-9ecd-44d7-a8e0-43b2b03466b7","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_orban_viktor_brody_janos_jogallamisag_becsuletbeli_ugy","timestamp":"2019. október. 01. 15:15","title":"Bródy reagált Orbán kijelentésére a jogállamiságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568b2421-80de-4100-b053-487615ff8680","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Interaktív kiállítás és kávéház is lesz a megújult Olof Palme-házban a budapesti Városligetben, ami új kerttel és névvel várja a látogatókat - mindez 3,6 milliárd forintért.\r

\r

","shortLead":"Interaktív kiállítás és kávéház is lesz a megújult Olof Palme-házban a budapesti Városligetben, ami új kerttel és...","id":"20191001_Az_oszi_szunet_elso_napjan_nyilik_meg_a_felujitott_Olof_Palmehaz_Millennium_Haza_neven","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=568b2421-80de-4100-b053-487615ff8680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf018ee-5669-47db-9579-929e9eab81b5","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Az_oszi_szunet_elso_napjan_nyilik_meg_a_felujitott_Olof_Palmehaz_Millennium_Haza_neven","timestamp":"2019. október. 01. 10:41","title":"Még ebben a hónapban megnyílik a 3,6 milliárdos felújított Olof Palme-ház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]