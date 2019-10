Mit tehet egy brooklyni árva az ’50-es években, ha megölik a mentorát, az ócska magándetektívet, aki valaha befogadta, felnevelte és a munkatársául fogadta?

Természetesen a titokzatos elkövetők nyomába ered: és különös, veszélyes meg furcsa kalandjai közben észreveszi, hogy lassanként igazi kemény magándetektívvé válik.

Lionel Essrog (Edward Norton) felnő a feladathoz. Minden az ellen szól, hogy bármi is sikerüljön neki az életben, és mégis kiállja a próbát. Életben marad, miközben keresztülverekszi magát Brooklyn dzsungelén: a különféle maffiákon, kábítószerárusokon, titokzatos jazzklubokon, elegáns éttermeken és furcsa embereken. Olyan titkokat fedez fel, amelyeket addig senki nem tudott – és néha még azt is eléri, hogy végighallgassák, amit nagyon el akar mondani. Mert New York legfurcsább és legelszántabb magándetektívje ráadásul Tourette-szindrómás: megállíthatatlan beszédgörcsök gyötrik.

Novemberben érkezik Edward Norton thrillerje, az Árva Brooklyn. A történet szerint a Tourette-szindrómás Lionel Essrognak (Norton) hatalmas "kupi" van a fejében, egészen addig, amíg mentora, a magándetektív Frank Minna (Bruce Willis) maga mellé fogadja. Minnát azonban megölik, így Essrog kénytelen lesz egyedül a rosszfiúk nyomába eredni.

