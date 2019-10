Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljes szélességében lezárták az utat.","shortLead":"Teljes szélességében lezárták az utat.","id":"20191003_Harom_auto_es_egy_mikrobusz_utkozott_Godollonel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c596543-b7e8-49a5-bbd3-991b993b917f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191003_Harom_auto_es_egy_mikrobusz_utkozott_Godollonel","timestamp":"2019. október. 03. 19:09","title":"Három autó és egy kisbusz ütközött Gödöllőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b171d5a5-cbb9-4591-9d3a-c703cb0d9a52","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Immár magyarul szól a magyarokhoz a Netflix, máris sok a szinkronos vagy feliratos film és sorozat, amik köre folyamatosan bővül. Év végére 50 magyar gyártású film fog bekerülni a katalógusba. Az előfizetési díjon nem emelnek.","shortLead":"Immár magyarul szól a magyarokhoz a Netflix, máris sok a szinkronos vagy feliratos film és sorozat, amik köre...","id":"20191004_netflix_streaming_szinkron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b171d5a5-cbb9-4591-9d3a-c703cb0d9a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f82cbfc-61f6-477e-9e55-17031520df5c","keywords":null,"link":"/kkv/20191004_netflix_streaming_szinkron","timestamp":"2019. október. 04. 00:01","title":"A Netflix kivetette a hálóját: elindult a magyar nyelvű szolgáltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövetők személyét nem ismerni, így eltiltani senkit nem tudnak, illetve feljelentés sem történt.","shortLead":"Az elkövetők személyét nem ismerni, így eltiltani senkit nem tudnak, illetve feljelentés sem történt.","id":"20191003_zahony_hazak_ingatlan_valasztasi_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8abdcd-f99b-46c9-a367-08276a540e81","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_zahony_hazak_ingatlan_valasztasi_bizottsag","timestamp":"2019. október. 03. 14:20","title":"Szemet szúrt a választási bizottságnak, hogy Záhonyban 9-10 ember él papíron a házakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cedd2c60-cc08-4737-bbdf-b9f5b6d7ad85","c_author":"","category":"vilag","description":"Az olyan gazdag nyugati demokráciák, mint Németország, Franciaország és Nagy-Britannia eddig visszautasították az el nem ismert, úgynevezett Iszlám Államhoz csatlakozó állampolgárok szervezett visszatérését. Az ok: túlzottan is tartanak attól,hogy nem képesek megfelelően átvilágítani a hazatérőket. Koszovó azonban meglepő módon más utat választott. Ezt szentesítheti a vasárnapi előrehozott választás, amely után női miniszterelnöke lehet az országnak.","shortLead":"Az olyan gazdag nyugati demokráciák, mint Németország, Franciaország és Nagy-Britannia eddig visszautasították az el...","id":"20191004_Koszovo_visszafogadna_az_Iszlam_Allam_terror_uralmabol_hazatero_polgarait__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cedd2c60-cc08-4737-bbdf-b9f5b6d7ad85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a7b3a58-e322-440d-b4c3-4eecc39d6733","keywords":null,"link":"/vilag/20191004_Koszovo_visszafogadna_az_Iszlam_Allam_terror_uralmabol_hazatero_polgarait__video","timestamp":"2019. október. 04. 18:15","title":"Koszovó visszafogadná az Iszlám Állam terror uralmából hazatérő polgárait - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tragédia történt Baktakéken.","shortLead":"Tragédia történt Baktakéken.","id":"20191004_babakocsi_baktatkek_csecsemo_jarda_gazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ff39d9-0d72-4614-aa9c-9a8e89efe963","keywords":null,"link":"/cegauto/20191004_babakocsi_baktatkek_csecsemo_jarda_gazolas","timestamp":"2019. október. 04. 18:44","title":"Babakocsit toló apát gázoltak el a járdán, a csecsemő meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vásárlók számára nemcsak a nagy hatótáv, hanem a komoly állami támogatás is igen vonzóvá teszi a Teslát.","shortLead":"A vásárlók számára nemcsak a nagy hatótáv, hanem a komoly állami támogatás is igen vonzóvá teszi a Teslát.","id":"20191004_az_uj_listavezeto_tesla_model_3bol_tobbet_adtak_el_mint_vw_polobol__Hollandiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa53032d-4d60-4d51-864a-0d87a23fe994","keywords":null,"link":"/cegauto/20191004_az_uj_listavezeto_tesla_model_3bol_tobbet_adtak_el_mint_vw_polobol__Hollandiaban","timestamp":"2019. október. 04. 07:59","title":"Az új listavezető Tesla Model 3-ból többet adtak el, mint VW Polóból – Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23b47f5-65a3-4959-9411-a18c83ad87b2","c_author":"MTI","category":"elet","description":" Új-Zélandon lemondott egy fiatal nő által \"elfogadhatatlan, szexuális természetű viselkedéssel\" vádolt püspök az ügyében lefolytatott vizsgálat után.","shortLead":" Új-Zélandon lemondott egy fiatal nő által \"elfogadhatatlan, szexuális természetű viselkedéssel\" vádolt püspök...","id":"20191005_Lemondott_egy_puspok_miutan_szexualis_termeszetu_viselkedessel_vadoltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e23b47f5-65a3-4959-9411-a18c83ad87b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1833b290-8f39-4a6f-aab4-0ba3975a21c4","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Lemondott_egy_puspok_miutan_szexualis_termeszetu_viselkedessel_vadoltak","timestamp":"2019. október. 05. 08:54","title":"Lemondott egy püspök, miután szexuális természetű viselkedéssel vádolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97518a44-700b-42d2-99bc-7b4b94f5d532","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A devizahitelesek győztek az Európai Bíróságon, de újabb perek várnak rájuk Lengyelországban.","shortLead":"A devizahitelesek győztek az Európai Bíróságon, de újabb perek várnak rájuk Lengyelországban.","id":"20191004_700_ezer_lengyel_orulhet_egy_unios_dontes_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97518a44-700b-42d2-99bc-7b4b94f5d532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae499258-5636-45d8-a48a-01831a5ec7ec","keywords":null,"link":"/kkv/20191004_700_ezer_lengyel_orulhet_egy_unios_dontes_miatt","timestamp":"2019. október. 04. 14:45","title":"700 ezer lengyel örülhet egy bírósági döntés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]