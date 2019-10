Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77fe4ef6-d375-4e55-9de8-f3930d8c06a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pártelnök bemutatta Zsazsát.","shortLead":"A pártelnök bemutatta Zsazsát.","id":"20191004_Gyurcsany_bevetette_a_kampanyban_a_kiskutyabombat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77fe4ef6-d375-4e55-9de8-f3930d8c06a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b7ec6b-23e4-4c3a-a17e-08e07a601f43","keywords":null,"link":"/elet/20191004_Gyurcsany_bevetette_a_kampanyban_a_kiskutyabombat","timestamp":"2019. október. 04. 10:18","title":"Gyurcsány egy kiskutyával bevetette a cukiságbombát a kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a457dc-9a08-4239-9656-c639b5e3fb1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A meghívón még az volt rajta, hogy elkészült.","shortLead":"A meghívón még az volt rajta, hogy elkészült.","id":"20191003_Lezaratta_az_erdi_onkormanyzat_a_felavatott_jatszoteret_ahol_gyerekeket_ert_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17a457dc-9a08-4239-9656-c639b5e3fb1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fbe689b-d39d-4513-a390-6c40428df1e9","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Lezaratta_az_erdi_onkormanyzat_a_felavatott_jatszoteret_ahol_gyerekeket_ert_baleset","timestamp":"2019. október. 03. 20:55","title":"Lezáratta az érdi önkormányzat a felavatott játszóteret, ahol gyerekeket ért baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pénteken ismertté vált kormányzati dokumentumok szerint a brit miniszterelnök kezdeményezné az Európai Uniónál a brit tagság október 31-én esedékes megszűnésének halasztását, ha a törvényben előírt határidőig nem születik új megállapodás a Brexit feltételrendszeréről.","shortLead":"Pénteken ismertté vált kormányzati dokumentumok szerint a brit miniszterelnök kezdeményezné az Európai Uniónál a brit...","id":"20191004_Johnson_a_Brexit_halasztasat_kerne_ha_nincs_megallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b444c0eb-200d-4d93-8e68-20870a9546c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191004_Johnson_a_Brexit_halasztasat_kerne_ha_nincs_megallapodas","timestamp":"2019. október. 04. 16:36","title":"Johnson a Brexit halasztását kérné, ha nincs megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2772ba8-612c-4392-a3f4-c96800841da7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Év háza versenyen lakóépületek kategóriában Karlovecz Zoltán építész vehette át az első díjat Pécsre tervezett háromlakásos lakóházáért, középület kategóriában pedig Járomi Irén és Kiss Gyula építészpáros munkája, a nagykőrösi városi piac csarnoképülete bizonyult a legjobbnak.

","shortLead":"Az Év háza versenyen lakóépületek kategóriában Karlovecz Zoltán építész vehette át az első díjat Pécsre tervezett...","id":"20191005_Kuplas_csaladi_haz_es_piac_lett_az_ev_haza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2772ba8-612c-4392-a3f4-c96800841da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211fb1e1-f589-4a7e-ad1e-e44662ffcf9f","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Kuplas_csaladi_haz_es_piac_lett_az_ev_haza","timestamp":"2019. október. 05. 08:38","title":"Kuplás családi ház és piac lett az év háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3bd16f-de85-4425-b41b-7481ed576aa9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191004_Ove_a_legnagyobb_kolbasz__Valasztasi_videoval_jelentkezett_a_Tudosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff3bd16f-de85-4425-b41b-7481ed576aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480e1deb-a6fc-4212-a153-1ce28e8fbd9b","keywords":null,"link":"/elet/20191004_Ove_a_legnagyobb_kolbasz__Valasztasi_videoval_jelentkezett_a_Tudosok","timestamp":"2019. október. 04. 14:09","title":"\"Övé a legnagyobb kolbász\" – választási videóval jelentkezett a Tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista országgyűlési képviselő az ellenzéki jelöltet lejárató szórólap miatt ment be, az alpolgármester szerint viszont betört. ","shortLead":"A szocialista országgyűlési képviselő az ellenzéki jelöltet lejárató szórólap miatt ment be, az alpolgármester szerint...","id":"20191004_Rendor_Bangone_Borbely_Ildiko_csepel_Fidesziroda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9b3b22-b107-40e0-961c-e42b4f382934","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_Rendor_Bangone_Borbely_Ildiko_csepel_Fidesziroda","timestamp":"2019. október. 04. 21:11","title":"Rendőrt hívtak Bangóné Borbély Ildikóra a csepeli Fidesz-irodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccc55e4-9205-4949-b42b-0d8d810b4f66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyári tesztelés után végre megérkezett a Threads from Instagram. A csevegőalkalmazással a fiatalokat szólítja meg a Facebook, miközben van némi snapchates beütése.","shortLead":"A nyári tesztelés után végre megérkezett a Threads from Instagram. A csevegőalkalmazással a fiatalokat szólítja meg...","id":"20191004_instagram_threads_csevegoalkalmazas_applikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ccc55e4-9205-4949-b42b-0d8d810b4f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4bd5fb-c02d-4b63-a684-4c71e4a51e2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_instagram_threads_csevegoalkalmazas_applikacio","timestamp":"2019. október. 04. 09:03","title":"Itt a Facebook új csevegőalkalmazása, az instagramozók örülhetnek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cce5be-521a-42db-a0cb-75f7a52ae122","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mickaël Harpont zavart viselkedésű és elméjű embernek írta le felesége. ","shortLead":"Mickaël Harpont zavart viselkedésű és elméjű embernek írta le felesége. ","id":"20191004_parizs_keseles_rendorseg_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6cce5be-521a-42db-a0cb-75f7a52ae122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b55ad1-be46-4ff3-9881-8fc4b3a3c9cd","keywords":null,"link":"/vilag/20191004_parizs_keseles_rendorseg_gyilkossag","timestamp":"2019. október. 04. 11:15","title":"Hangokat hallott a fejében a párizsi késelő a támadása előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]