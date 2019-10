Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltóknak kellett kiszabadítani a kocsiba szorult két sérültet.","shortLead":"A tűzoltóknak kellett kiszabadítani a kocsiba szorult két sérültet.","id":"20191004_busz_auto_karambol_baleset_serultek_veszprem_tuzoltok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5f4bb5-c74c-4ffa-963e-522d6523975a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191004_busz_auto_karambol_baleset_serultek_veszprem_tuzoltok","timestamp":"2019. október. 04. 13:34","title":"Busz ütközött autóval Veszprémben, sérültek is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479a3d05-90d0-49ca-b225-fb6188483190","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neves Apple-szakértő felvázolta, hogy milyen lényegi változások érkezhetnek 2020 második és 2021 első felének eszközeibe.","shortLead":"A neves Apple-szakértő felvázolta, hogy milyen lényegi változások érkezhetnek 2020 második és 2021 első felének...","id":"20191003_apple_ipad_macbook_kepernyoje_oled_miniled","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=479a3d05-90d0-49ca-b225-fb6188483190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d03708d-3214-4978-96d6-f319e1d99b42","keywords":null,"link":"/tudomany/20191003_apple_ipad_macbook_kepernyoje_oled_miniled","timestamp":"2019. október. 03. 14:03","title":"Változtat az Apple: OLED helyett jön a Mini-LED?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"A regionális busztársaságok összevonása után a kormány központosítja az új autóbuszok beszerzését, de a legújabb - immár harmadik - nemzeti buszstratégia már azzal is számol, hogy a jövő év végéig a helyközi járatok piacát a magántársaságok előtt is megnyitják.","shortLead":"A regionális busztársaságok összevonása után a kormány központosítja az új autóbuszok beszerzését, de a legújabb...","id":"201940__volanosszevonas__ujabb_buszstrategia__ebuszok__se_strategia_se_koncepcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6903a1-4ee8-4ddb-93d3-6718cbe74751","keywords":null,"link":"/360/201940__volanosszevonas__ujabb_buszstrategia__ebuszok__se_strategia_se_koncepcio","timestamp":"2019. október. 04. 07:00","title":"Kormányközeli vállalkozók már alig várják a buszos szolgáltatások liberalizációját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5308453-cad7-4108-9e76-78994264b597","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Akár Hawaii közelébe is eljuttathatja az észak-koreai hadsereg a most tesztelt új rakétákat. A próba időzítése nem volt véletlen, az indítást nem sokkal az előttre tették, hogy az USA és Észak-Korea felújítja a leszerelési tárgyalásokat. A próba időzítése nem volt...","id":"20191003_eszak_korea_raketa_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5308453-cad7-4108-9e76-78994264b597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2373d870-1a45-4e69-ac2b-5c664b16362c","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_eszak_korea_raketa_teszt","timestamp":"2019. október. 03. 17:00","title":"Újabb nagyon fontos határt lépett át Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5019f3a-eb3c-4244-b71a-0a4e01ac90ec","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két ország viszony feszült, de novemberig közölniük kell egymással az értesüléseiket.","shortLead":"A két ország viszony feszült, de novemberig közölniük kell egymással az értesüléseiket.","id":"20191004_Japan_megosztja_informacioit_DelKoreaval_az_eszakkoreai_raketakiserletrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5019f3a-eb3c-4244-b71a-0a4e01ac90ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66963bf1-684a-4e79-ac38-b42d15192344","keywords":null,"link":"/vilag/20191004_Japan_megosztja_informacioit_DelKoreaval_az_eszakkoreai_raketakiserletrol","timestamp":"2019. október. 04. 05:48","title":"Japán megosztja információit Dél-Koreával az észak-koreai rakétakísérletről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195e545c-a26a-4b5e-be92-763199a658d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mármint az igazi testüket. Testpozitív kampány indult a közösségi oldalakon. ","id":"20191004_Az_orosz_nok_elkezdtek_megmutatni_a_testuket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=195e545c-a26a-4b5e-be92-763199a658d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd96a04-8565-4cae-9928-05ed50117174","keywords":null,"link":"/elet/20191004_Az_orosz_nok_elkezdtek_megmutatni_a_testuket","timestamp":"2019. október. 04. 09:52","title":"Az orosz nők elkezdték megmutatni a testüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8222840a-14a7-4da2-acc5-0f54576d0837","c_author":"","category":"360","description":"A világon működő több mint 12 millió lifttel naponta hétmilliárd utat tesznek meg az emberek. Jelenleg a Föld lakosságának ötven százaléka él városokban, s amikor 2050-re ez az arány már eléri a hetven százalékot, még nagyobb kihívás lesz az emberek hatékony függőleges, átlós, sőt vízszintes irányú szállítása.

","shortLead":"A világon működő több mint 12 millió lifttel naponta hétmilliárd utat tesznek meg az emberek. Jelenleg a Föld...","id":"20191003_Minden_iranyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8222840a-14a7-4da2-acc5-0f54576d0837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39a4f2c8-368e-40f2-96c3-ab4a78c697cb","keywords":null,"link":"/360/20191003_Minden_iranyban","timestamp":"2019. október. 03. 11:10","title":"A mágneses levitáció hozza el a liftforradalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1aa2042-154e-4fed-afcb-0b1fd3e73d78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mentőhelikopter vitte a kórházba a szerencsétlenül járt férfiakat.","shortLead":"Mentőhelikopter vitte a kórházba a szerencsétlenül járt férfiakat.","id":"20191004_elszabadult_teherauto_szerelo_baleset_mentohelikopter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1aa2042-154e-4fed-afcb-0b1fd3e73d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db7c03f-726b-4d33-aef6-4e4779273d28","keywords":null,"link":"/cegauto/20191004_elszabadult_teherauto_szerelo_baleset_mentohelikopter","timestamp":"2019. október. 04. 10:15","title":"Elszabadult egy vezető nélküli teherautó Kisbágyon, elütötte a két szerelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]