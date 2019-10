Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88eebbb5-84d9-4d8d-840d-576f67c4e760","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az új igazgató eddig agrárcégekkel foglalkozott.","shortLead":"Az új igazgató eddig agrárcégekkel foglalkozott.","id":"201940_orszagos_egeszsegugyi_szolgaltato_felcsuti_tervek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88eebbb5-84d9-4d8d-840d-576f67c4e760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060dc12e-3c0c-437d-9895-a5624d5ab1d3","keywords":null,"link":"/360/201940_orszagos_egeszsegugyi_szolgaltato_felcsuti_tervek","timestamp":"2019. október. 04. 11:30","title":"Felcsútról az egészségügybe is beszállnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8cea26-cda4-447a-9d56-47e744eba361","c_author":"Németh András","category":"elet","description":"Kegyeletsértő módon emlékeztek meg az indiai Mahátma Gandhi születésének 150. évfordulójáról a szélsőséges hindu nacionalisták: ellopták az egykori brit gyarmat függetlenségének atyjaként számon tartott politikus hamvait, fényképére pedig nagy betűkkel ráírták: áruló. „Bűne” az lehet, hogy küzdött a hinduk és a muszlimok közötti megbékélésért. Gandhi mellett számtalan olyan híresség van, akinek földi maradványai a bosszú, a kapzsiság, vagy éppen a múlt átértékelésének áldozatává váltak.","shortLead":"Kegyeletsértő módon emlékeztek meg az indiai Mahátma Gandhi születésének 150. évfordulójáról a szélsőséges hindu...","id":"20191004_Levagott_fejek_es_peniszek_leszeletelt_agy__nem_csak_Gandhi_hamvait_loptak_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e8cea26-cda4-447a-9d56-47e744eba361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d042b80d-1388-4175-9d83-2ffbaa0cdbae","keywords":null,"link":"/elet/20191004_Levagott_fejek_es_peniszek_leszeletelt_agy__nem_csak_Gandhi_hamvait_loptak_el","timestamp":"2019. október. 04. 14:01","title":"Levágott fejek és péniszek, leszeletelt agy – nem csak Gandhi hamvait rabolták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46928f6e-854d-428e-bdfa-d9f32202e406","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" Amerikában \"Nagy vonatrablás\" volt, nekünk csak \"Nagy könyvlopás\", jutott. 1959-ben a budapesti Műcsarnok francia könyvkiállításán a kéthetes nyitvatartási idő végére a könyvek nagy részét a látogatók egyszerűen hazavitték. \r

","shortLead":" Amerikában \"Nagy vonatrablás\" volt, nekünk csak \"Nagy könyvlopás\", jutott. 1959-ben a budapesti Műcsarnok francia...","id":"20191005_Neves_muveszek_tudosok_vallanak_a_nagy_konyvlopasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46928f6e-854d-428e-bdfa-d9f32202e406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d84484-2a4e-4d34-b4dd-51f67abac15f","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Neves_muveszek_tudosok_vallanak_a_nagy_konyvlopasrol","timestamp":"2019. október. 05. 12:29","title":"Neves művészek, tudósok vallanak a \"nagy könyvlopásról\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb9ca1b7-9483-4121-bc74-b9eedbd90315","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden fronton drámai a helyzet a gyerekszegénység területén, a gyerekek felét a társadalom legszegényebb 30 százaléka neveli. A pénzeső sem segít, az uniós támogatások finanszírozási metódusa is nehéz helyzetet teremt. Bemutatták a Civil jelentés a gyermekszegénységről szóló friss kötetet, mely a 2014-17 közti helyzetet elemzi. ","shortLead":"Minden fronton drámai a helyzet a gyerekszegénység területén, a gyerekek felét a társadalom legszegényebb 30 százaléka...","id":"20191005_gyerekszegenyseg_ferge_dramai_helyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb9ca1b7-9483-4121-bc74-b9eedbd90315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea6ee3f-95bf-48aa-99c4-e2f87dde493d","keywords":null,"link":"/elet/20191005_gyerekszegenyseg_ferge_dramai_helyzet","timestamp":"2019. október. 05. 14:00","title":"Bódis Kriszta már nem filmezi a szegényeket, mert csak bebetonozná a stigmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40aa11f-42ba-4462-9d44-e70db1fd84c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alkotója most disznó- és rákízű finomságok bevezetését tervezi.","shortLead":"Az alkotója most disznó- és rákízű finomságok bevezetését tervezi.","id":"20191004_tengerimalac_fagylalt_edesseg_ecuador","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f40aa11f-42ba-4462-9d44-e70db1fd84c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37af0374-875e-4072-8d45-882611ff393c","keywords":null,"link":"/elet/20191004_tengerimalac_fagylalt_edesseg_ecuador","timestamp":"2019. október. 04. 14:03","title":"Tengerimalacból készítenek fagylaltot Ecuadorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem hagyja annyiban a Facebook azt az európai bírósági döntést, amely szerint globálisan is törölniük kell azokat a bejegyzéseket, melyeket valamely uniós ország törvénysértőnek talált.","shortLead":"Nem hagyja annyiban a Facebook azt az európai bírósági döntést, amely szerint globálisan is törölniük kell azokat...","id":"20191004_facebook_mark_zuckerberg_europai_birosag_szolasszabadsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"411532f0-038e-48c2-88ee-dd262267cb4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_facebook_mark_zuckerberg_europai_birosag_szolasszabadsag","timestamp":"2019. október. 04. 09:53","title":"Nem nyugszik bele a Facebook a globális törlésbe, szerintük ilyet nem kérhet az unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e9e4ba-3003-40b8-a7e6-31f8873855f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kiváló állapotú lengyel szedán a jelek szerint nagyon könnyen megkaphatja akár az OT-rendszámot is.","shortLead":"A kiváló állapotú lengyel szedán a jelek szerint nagyon könnyen megkaphatja akár az OT-rendszámot is.","id":"20191005_3_millio_forint_a_legdragabb_elado_hazai_polski_fiat_mutatjuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00e9e4ba-3003-40b8-a7e6-31f8873855f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f1400a-5379-4717-95ad-701392b166ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20191005_3_millio_forint_a_legdragabb_elado_hazai_polski_fiat_mutatjuk","timestamp":"2019. október. 05. 06:41","title":"3 millió forint a legdrágább eladó hazai Polski Fiat, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7f65f5-9175-4e66-8646-a8a895be9923","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Véletlenül találkoztak össze, garázdaság és testi sértés lett a vége. ","shortLead":"Véletlenül találkoztak össze, garázdaság és testi sértés lett a vége. ","id":"20191004_kutyaurulek_szomszed_eger_vita_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b7f65f5-9175-4e66-8646-a8a895be9923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc3f97a-2cdd-4c7c-b52d-514f5d45e2d2","keywords":null,"link":"/elet/20191004_kutyaurulek_szomszed_eger_vita_vademeles","timestamp":"2019. október. 04. 18:08","title":"Kutyaürüléket dobált egymásra két szomszéd Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]