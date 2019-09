Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"873ab660-9abe-4aeb-ab29-dfd0845eadb1","c_author":"Molnár Andor","category":"360","description":"Koktélozni trendi, ezt a több mint százéves múltú gin tonik fel-feltámadó népszerűsége is jelzi. Nem vitás, hogy az ital jellegét nagyban meghatározza a felhasznált párlat, ugyanakkor a sikerhez nem kevés köze van a hozzáadott toniknak is.","shortLead":"Koktélozni trendi, ezt a több mint százéves múltú gin tonik fel-feltámadó népszerűsége is jelzi. Nem vitás...","id":"20190926_Keseru_karrier","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=873ab660-9abe-4aeb-ab29-dfd0845eadb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6685ca10-10fb-4a3d-8445-135455b78507","keywords":null,"link":"/360/20190926_Keseru_karrier","timestamp":"2019. szeptember. 26. 16:00","title":"Gyógyítja a maláriát, fluoreszkál, és fontos szerepe van napjaink \"koktélforradalmában\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c027752c-5307-4a3e-a377-2198a422434a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szekó József 64 éves volt.","shortLead":"Szekó József 64 éves volt.","id":"20190927_mohacs_polgarmester_szeko_jozsef","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c027752c-5307-4a3e-a377-2198a422434a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd40f86-7caf-45b4-a563-2a61a8ef4965","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_mohacs_polgarmester_szeko_jozsef","timestamp":"2019. szeptember. 27. 12:06","title":"Meghalt Mohács polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb15aedc-0f73-4872-b015-ff66945e4c08","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Az ország 26. leggazdagabb emberét eddig elkerülte a rivaldafény, mivel mindenki az üzlettársát, Szíjj Lászlót vizslatta. A versenyszerűen lovagló Varga Károly pályája a Közgéppel most újabb lendületet kaphat.","shortLead":"Az ország 26. leggazdagabb emberét eddig elkerülte a rivaldafény, mivel mindenki az üzlettársát, Szíjj Lászlót...","id":"201939__orban_vagyonkezeloi__regiuj_arcok__varga_karoly__vakon_turas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb15aedc-0f73-4872-b015-ff66945e4c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503780e5-9499-4fb3-8a60-fb87a5348d21","keywords":null,"link":"/360/201939__orban_vagyonkezeloi__regiuj_arcok__varga_karoly__vakon_turas","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:00","title":"A tiszakécskei árnyékmilliárdos nem fordítva ül a lovon, és most beülhetett a Közgépbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többek közt orosz hackerektől indult tartalmak terjesztésével is foglalkozott az a Facebook-oldal, amit Donald Trump amerikai elnök támogatására indítottak ismeretlenek. Az oldal már nem él, a közösségi oldal zárolta.","shortLead":"Többek közt orosz hackerektől indult tartalmak terjesztésével is foglalkozott az a Facebook-oldal, amit Donald Trump...","id":"20190926_alhir_orosz_hackerek_donald_trump_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcf3cf6-97c3-467a-954b-8135c013497e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_alhir_orosz_hackerek_donald_trump_facebook","timestamp":"2019. szeptember. 26. 07:33","title":"Trumpot fényező ukrán oldalakat törölt a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44b0270-b9ab-49ef-b290-1ddf3432f883","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Néhány kivételezett banki ügyfél hatalmas nyereséget tud csinálni a MÁP Plusszal, miközben a tömegek készpénze alig mozdul. Az ingatlanárak vágtáját így is fékezi a kötvény.","shortLead":"Néhány kivételezett banki ügyfél hatalmas nyereséget tud csinálni a MÁP Plusszal, miközben a tömegek készpénze alig...","id":"20190925_Egy_szuk_kor_nyereszkedik_az_elvileg_a_lakossagnak_kitalalt_szuperallampapiron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f44b0270-b9ab-49ef-b290-1ddf3432f883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8832a411-7dc0-4bed-b7a3-952bf9654f97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Egy_szuk_kor_nyereszkedik_az_elvileg_a_lakossagnak_kitalalt_szuperallampapiron","timestamp":"2019. szeptember. 25. 14:14","title":"Egy szűk kör nyerészkedik az elvileg a lakosságnak kitalált szuperállampapíron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c316bf-e4d9-4e42-be78-5191b50a97b8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szemmel láthatóan remekül érzi magát Magyarországon. ","shortLead":"Szemmel láthatóan remekül érzi magát Magyarországon. ","id":"20190925_Megerkezett_Will_Smith_a_budapesti_voros_szonyegre__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68c316bf-e4d9-4e42-be78-5191b50a97b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8eda813-6766-401f-ba74-77c935fc1815","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Megerkezett_Will_Smith_a_budapesti_voros_szonyegre__fotok","timestamp":"2019. szeptember. 25. 17:18","title":"Megérkezett Will Smith a budapesti vörös szőnyegre - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d74831-4fee-4531-85f2-9aaa4695620f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A festő házánál előkerült zománcozott agyagedényben a munkája előkészítéséhez használt anyagokat találtak. ","shortLead":"A festő házánál előkerült zománcozott agyagedényben a munkája előkészítéséhez használt anyagokat találtak. ","id":"20190925_Emesztogodorbol_elokerult_Rembrandt_relikviat_allitottak_ki_Amszterdamban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38d74831-4fee-4531-85f2-9aaa4695620f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3682810-61a2-48d9-9b70-e7c36cd9f7df","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Emesztogodorbol_elokerult_Rembrandt_relikviat_allitottak_ki_Amszterdamban","timestamp":"2019. szeptember. 25. 21:28","title":"Emésztőgödörből előkerült Rembrandt relikviát állítottak ki Amszterdamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d993ef0-b3e0-43aa-80d8-4a8f5513ac33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem várták ki, amíg a kamionok szabálytalanul előznek, inkább jobbról előzték őket a leállósávban. ","shortLead":"Nem várták ki, amíg a kamionok szabálytalanul előznek, inkább jobbról előzték őket a leállósávban. ","id":"20190925_Eletveszelyes_manoverrel_eloztek_turelmetlen_autosok_az_M7esen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d993ef0-b3e0-43aa-80d8-4a8f5513ac33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e8f932-ea9d-425e-a202-c7077dd1b2e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190925_Eletveszelyes_manoverrel_eloztek_turelmetlen_autosok_az_M7esen","timestamp":"2019. szeptember. 25. 19:37","title":"Életveszélyes manőverrel előztek türelmetlen autósok az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]