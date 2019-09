Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acb4019b-ce9b-4f18-b429-048fb5fa04ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik legjobb formájú Audi volt mindig is az A5, talán kijelenthető, hogy a frissítése után is az maradt.","shortLead":"Az egyik legjobb formájú Audi volt mindig is az A5, talán kijelenthető, hogy a frissítése után is az maradt.","id":"20190906_Audi_A5_facelift","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acb4019b-ce9b-4f18-b429-048fb5fa04ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aadf828b-55ed-4b11-97ea-a155b234e295","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_Audi_A5_facelift","timestamp":"2019. szeptember. 06. 18:03","title":"Megjött az elegáns Audi A5 faceliftje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00bc5ed3-04e1-46bc-8a6f-dee4aa8eed10","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hét év alatt nagyjából ezer bálnán és delfinen végeztek boncolást a kutatók, hogy megtudják a pusztulásuk okát.","shortLead":"Hét év alatt nagyjából ezer bálnán és delfinen végeztek boncolást a kutatók, hogy megtudják a pusztulásuk okát.","id":"20190906_Egyre_tobb_balna_es_delfin_vetodik_partra_es_pusztul_el_NagyBritanniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00bc5ed3-04e1-46bc-8a6f-dee4aa8eed10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7c74b3-0b73-43cb-9054-05c5897b479f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_Egyre_tobb_balna_es_delfin_vetodik_partra_es_pusztul_el_NagyBritanniaban","timestamp":"2019. szeptember. 06. 19:51","title":"Egyre több bálna vetődik partra és pusztul el Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ca8919-a32f-4845-bd67-14a667509a69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amber Rudd munka- és nyugdíjügyi miniszter egyben kilépett a konzervatív pártól is.","shortLead":"Amber Rudd munka- és nyugdíjügyi miniszter egyben kilépett a konzervatív pártól is.","id":"20190908_Ujabb_miniszter_hagyja_el_Boris_Johnson_kormanyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59ca8919-a32f-4845-bd67-14a667509a69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c3887f-1d1d-4cd2-bc80-38a18210b5cf","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Ujabb_miniszter_hagyja_el_Boris_Johnson_kormanyat","timestamp":"2019. szeptember. 08. 10:55","title":"Újabb miniszter hagyta el Boris Johnson kormányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6aede7b-cac1-4c19-b778-b6d2617ef483","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aligátorokat tanulmányoztak a kutatók, így jöttek rá, mire való a két üreg. ","shortLead":"Aligátorokat tanulmányoztak a kutatók, így jöttek rá, mire való a két üreg. ","id":"20190907_A_Tyrannosaurus_rexnek_sajat_legkondija_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6aede7b-cac1-4c19-b778-b6d2617ef483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35b168f-ae6c-4ada-ab3a-25747e637502","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_A_Tyrannosaurus_rexnek_sajat_legkondija_volt","timestamp":"2019. szeptember. 07. 15:51","title":"A Tyrannosaurus rexnek saját légkondija volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áthelyezték a Rajnára a Hableány májusi balesetében részes szállodahajót.","shortLead":"Áthelyezték a Rajnára a Hableány májusi balesetében részes szállodahajót.","id":"20190907_A_Viking_Sigyn_mar_nem_a_Dunan_hajozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9624afe0-c067-4b54-83ab-1c1ed31c504f","keywords":null,"link":"/itthon/20190907_A_Viking_Sigyn_mar_nem_a_Dunan_hajozik","timestamp":"2019. szeptember. 07. 11:37","title":"A Viking Sigyn már nem a Dunán hajózik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38bbe41-f070-4528-9b4f-ac699755be91","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A globális aukciós piac teljesítménye az idei esztendő első felében legfeljebb átlagosnak mondható, a Sotheby’snek azonban egy eladással júniusban sikerült alaposan felkavarnia az állóvizet. A vételár Leonardo (?) Salvator Mundijának 450 millió dollárját is sokszorosan meghaladja; igaz, a 3,7 milliárd dollárt most nem egyetlen műtárgyért, hanem magáért az árverezőházért készül kifizetni a Marokkóban született, Svájcban élő, francia, portugál és izraeli állampolgársággal rendelkező milliárdos üzletember és műgyűjtő, az 55 éves Patrick Drahi.","shortLead":"A globális aukciós piac teljesítménye az idei esztendő első felében legfeljebb átlagosnak mondható, a Sotheby’snek...","id":"20190904_Transzparencia_es_hatekonysag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b38bbe41-f070-4528-9b4f-ac699755be91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72f33fb-ba1c-4693-bac7-e1b60f68f77f","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190904_Transzparencia_es_hatekonysag","timestamp":"2019. szeptember. 07. 14:13","title":"Transzparencia és hatékonyság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvárás, hogy a Fidesz-támogatta jelöltek használják a párt logóját, de lehetnek egyedi esetek. ","shortLead":"Elvárás, hogy a Fidesz-támogatta jelöltek használják a párt logóját, de lehetnek egyedi esetek. ","id":"20190906_fidesz_logo_kampany_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"783bf2b8-fe33-4083-85f3-6c2c9eb99c34","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_fidesz_logo_kampany_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 06. 17:44","title":"Hová tűntek a Fidesz-logók a jelöltjeik kampányából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3406f9d2-3a7a-4e59-b2e3-9b54ae5832ee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindketten az Oroszországba menekült Viktor Janukovics Moszkva-barát exelnök idején töltöttek be tisztséget.","shortLead":"Mindketten az Oroszországba menekült Viktor Janukovics Moszkva-barát exelnök idején töltöttek be tisztséget.","id":"20190906_Korozik_a_volt_ukran_miniszterelnokhelyettest_es_egy_volt_minisztert_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3406f9d2-3a7a-4e59-b2e3-9b54ae5832ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0697b702-9cf1-4d76-a3c5-5beac960d263","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Korozik_a_volt_ukran_miniszterelnokhelyettest_es_egy_volt_minisztert_is","timestamp":"2019. szeptember. 06. 15:55","title":"Körözik a volt ukrán miniszterelnök-helyettest és egy volt minisztert is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]