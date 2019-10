Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1021cf1-ba87-43f0-846d-aa28e7066eed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idei őszi szezon első hazai hózápora vasárnap délután fél 4-kor haladt át a Mátrában – számolt be róla az Időkép.hu","shortLead":"Az idei őszi szezon első hazai hózápora vasárnap délután fél 4-kor haladt át a Mátrában – számolt be róla az Időkép.hu","id":"20191006_hozapor_havazas_matra_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1021cf1-ba87-43f0-846d-aa28e7066eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4aa99b4-0cad-44fd-8315-13bab1b41399","keywords":null,"link":"/elet/20191006_hozapor_havazas_matra_idojaras","timestamp":"2019. október. 06. 20:57","title":"Itt a szezon első hózápora – a Mátrába vasárnap megérkezett a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ac5b26-c0bb-48fd-a39c-4a4a90dc8be4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Visszatért a magyar rajzfilm, Sheldon és Leonard.","shortLead":"Visszatért a magyar rajzfilm, Sheldon és Leonard.","id":"20191007_Itt_a_Kreszmenok_uj_evada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5ac5b26-c0bb-48fd-a39c-4a4a90dc8be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94bfdc85-4d6c-4d92-b6b5-4dcb65d6f397","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_Itt_a_Kreszmenok_uj_evada","timestamp":"2019. október. 07. 14:16","title":"Itt a KRESZmenők új évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc6c593-2b8e-4b72-9651-a81b498e910f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos, nulladik napi sebezhetőséget fedeztek fel a Google saját kutatói az Android operációs rendszerben.","shortLead":"Súlyos, nulladik napi sebezhetőséget fedeztek fel a Google saját kutatói az Android operációs rendszerben.","id":"20191007_google_android_nulladik_napi_sebezhetoseg_biztonsagi_res","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fc6c593-2b8e-4b72-9651-a81b498e910f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f1cf96-deeb-4de0-a737-95c7812213b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_google_android_nulladik_napi_sebezhetoseg_biztonsagi_res","timestamp":"2019. október. 07. 08:03","title":"Súlyos hibát talált a Google az Androidban, a Samsung és a Huawei mobiljai is érintettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66878af-ee38-4943-98eb-4e116200d0ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ilaria Cusinato, volt férjének új tanítványa meg sem tudta közelíteni Hosszú Katinkát.","shortLead":"Ilaria Cusinato, volt férjének új tanítványa meg sem tudta közelíteni Hosszú Katinkát.","id":"20191006_Negy_magyar_arany_az_uszovilagkupa_zaronapjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c66878af-ee38-4943-98eb-4e116200d0ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ccc08e-9d5e-41a2-bb79-118856c242be","keywords":null,"link":"/sport/20191006_Negy_magyar_arany_az_uszovilagkupa_zaronapjan","timestamp":"2019. október. 06. 20:31","title":"Négy magyar arany az úszó-világkupa zárónapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f9512c7-ca93-48a7-875a-4bfa77fe6c11","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Göncz Árpád néhai köztársasági elnökre emlékeznek a hétvégén azokon a településeken, ahol a volt államfőről közteret neveztek el, szobrot, emléktáblát állítottak - közölte a Göncz Árpád Alapítvány, a megemlékezések kezdeményezője.","shortLead":"Göncz Árpád néhai köztársasági elnökre emlékeznek a hétvégén azokon a településeken, ahol a volt államfőről közteret...","id":"20191006_Nemcsak_a_vertanukrol_emlekeznek_meg_a_mai_napon_de_Goncz_Arpadrol_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f9512c7-ca93-48a7-875a-4bfa77fe6c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9cc0c8-4ae2-4049-87cc-5f5ad3866811","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_Nemcsak_a_vertanukrol_emlekeznek_meg_a_mai_napon_de_Goncz_Arpadrol_is","timestamp":"2019. október. 06. 14:58","title":"Nemcsak a vértanúkról emlékeznek meg a mai napon, de Göncz Árpádról is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8825ec5-f00f-42cf-92e3-3ade518a8f63","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tarlós, Puzsér és Karácsony után jöjjön egy igazi iron man. Berki Krisztán némely javaslata annyira szürreális, hogy még Hadházi Lászlót is összezavarja.","shortLead":"Tarlós, Puzsér és Karácsony után jöjjön egy igazi iron man. Berki Krisztán némely javaslata annyira szürreális...","id":"20191004_Duma_Aktual_Berki_Krisztian_programja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8825ec5-f00f-42cf-92e3-3ade518a8f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ee3bd5-c3ca-48bc-bf37-dea81be3458f","keywords":null,"link":"/360/20191004_Duma_Aktual_Berki_Krisztian_programja","timestamp":"2019. október. 06. 17:00","title":"A Duma Aktuál elemzi Berki programját: Lehet-e vasalóval választást nyerni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cd4ad5-265d-44e7-9b0d-053a662e67b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első exit poll eredmények a várakozásoknak megfelelően az António Costa miniszterelnök vezette portugál Szocialista Párt (PS) győzelmét vetítik előre.","shortLead":"Az első exit poll eredmények a várakozásoknak megfelelően az António Costa miniszterelnök vezette portugál Szocialista...","id":"20191007_portugalia_valasztas_gyozelem_antonio_costa_szocialistak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6cd4ad5-265d-44e7-9b0d-053a662e67b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c11f7cd-2e4f-4e60-aff7-0757da31abfc","keywords":null,"link":"/vilag/20191007_portugalia_valasztas_gyozelem_antonio_costa_szocialistak","timestamp":"2019. október. 07. 06:42","title":"A szocialisták nyerték a portugál választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f70225-3e4a-441b-a00d-74789c465fe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri polgármester arról továbbra sem nyilatkozott, hogy hol és milyen körülmények között készültek azok a felvételek, amelyekről egy kiszivárogtató blog névtelen szerzője azt állítja, hogy a polgármester szerepel rajtuk prostituáltak társaságában. Üzent viszont valami mást Facebookon. ","shortLead":"A győri polgármester arról továbbra sem nyilatkozott, hogy hol és milyen körülmények között készültek azok...","id":"20191006_borkai_zsolt_gyori_polgarmester_csaladi_foto_uzenet_szexbotrany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51f70225-3e4a-441b-a00d-74789c465fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd62526-b87b-45bd-9688-b7ace474a464","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_borkai_zsolt_gyori_polgarmester_csaladi_foto_uzenet_szexbotrany","timestamp":"2019. október. 06. 09:57","title":"\"Kitartunk\" – családi fotóval üzent Borkai Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]