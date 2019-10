Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb0384d8-7ba2-40a2-9e05-5e228645261b","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Időnk jelentős részét a munkahelyünkön töltjük, ezért korántsem mindegy, hogy ott milyen környezet vagy általános közhangulat vár ránk nap mint nap. Hogyan birkózzunk meg a folyamatos stresszel, vagy szélsőséges esetben hogyan kerüljük el az ezt követő depressziót, hogyan ne váljunk a munkánk rabjává? Cikkünkben ennek járunk utána.\r

","shortLead":"Időnk jelentős részét a munkahelyünkön töltjük, ezért korántsem mindegy, hogy ott milyen környezet vagy általános...","id":"remotivextra_20191008_stressz_munkahely_depresszio_tippek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb0384d8-7ba2-40a2-9e05-5e228645261b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9961be47-255a-407f-b351-abdfee97d42b","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20191008_stressz_munkahely_depresszio_tippek","timestamp":"2019. október. 08. 07:30","title":"Stressz a munkahelyen: hogy kerüljük el, hogy bánjunk el vele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"d2862092-55ac-459b-82fa-75b598a29185","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"dcf84944-9aef-4134-a7c5-3fdf8fa20b76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Novemberben a PC-sek is fejest ugorhatnak a Red Dead Redemption 2 világa, miután számítógépekre is kiadják az utóbbi idők egyik legjobb videojátékát.","shortLead":"Novemberben a PC-sek is fejest ugorhatnak a Red Dead Redemption 2 világa, miután számítógépekre is kiadják az utóbbi...","id":"20191006_red_dead_redemption_2_pc_kiadas_megjelenes_rockstar_games","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcf84944-9aef-4134-a7c5-3fdf8fa20b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3599ef05-e879-4393-aea8-9d8365333083","keywords":null,"link":"/tudomany/20191006_red_dead_redemption_2_pc_kiadas_megjelenes_rockstar_games","timestamp":"2019. október. 06. 15:03","title":"PC-re is kiadják a hihetetlenül realisztikus vadnyugati játékot, jön a Red Dead Redemption 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83810d97-5910-4534-93f9-c741c8ca33bc","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Leginkább a lehallgatást-megfigyelést segítő cégekről van szó.\r

\r

","shortLead":"Leginkább a lehallgatást-megfigyelést segítő cégekről van szó.\r

\r

","id":"20191008_28_ceget_tett_tiltolistara_az_USA_az_ujgurok_elnyomasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83810d97-5910-4534-93f9-c741c8ca33bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72239d40-09ba-466d-9054-7b3fd2999246","keywords":null,"link":"/kkv/20191008_28_ceget_tett_tiltolistara_az_USA_az_ujgurok_elnyomasa_miatt","timestamp":"2019. október. 08. 07:13","title":"28 céget tett tiltólistára az USA az ujgurok elnyomása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae071529-64c2-4ff2-949e-098095652e75","c_author":"HVG","category":"360","description":"A sharing economy, a megosztáson alapuló gazdaság nagy sikereként ünnepelni túlzás lenne, de a vasút összeszemetelésének megelőzésére tipikus japán megoldás az esernyőmegosztás. ","shortLead":"A sharing economy, a megosztáson alapuló gazdaság nagy sikereként ünnepelni túlzás lenne, de a vasút...","id":"201940_ernyomegosztas_japanban_osszeszedettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae071529-64c2-4ff2-949e-098095652e75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22bd8956-4a52-4dbd-9b73-f7bd4aec0210","keywords":null,"link":"/360/201940_ernyomegosztas_japanban_osszeszedettseg","timestamp":"2019. október. 07. 11:00","title":"Praktikus japán ötlet az automata, melyből fillérekért lehet esernyőt bérelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8c9421-e868-40c9-8e49-f3cb8145c8f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kikerült hangfelvétel szerint többféle módon is próbálták rávenni a tiszafüredi Spisák Györgyöt arra, hogy mondjon le és ne induljon el a fideszes polgármesterrel szemben. ","shortLead":"Egy kikerült hangfelvétel szerint többféle módon is próbálták rávenni a tiszafüredi Spisák Györgyöt arra, hogy mondjon...","id":"20191007_Ujabb_hangfelvetel_palyazati_penzzel_akartak_lekenyerezni_a_tiszafuredi_ellenzeki_jeloltet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e8c9421-e868-40c9-8e49-f3cb8145c8f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ee5b8f-2866-4a90-9e43-b46348490cd8","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Ujabb_hangfelvetel_palyazati_penzzel_akartak_lekenyerezni_a_tiszafuredi_ellenzeki_jeloltet","timestamp":"2019. október. 07. 21:49","title":"Újabb hangfelvétel: pályázati pénzzel akarták lekenyerezni a tiszafüredi ellenzéki jelöltet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c13712-ba38-49d5-8f86-b7e27394f134","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A település maradványai egy útépítés során kerültek elő.","shortLead":"A település maradványai egy útépítés során kerültek elő.","id":"20191006_izrael_otezer_eves_nagyvaros_regeszet_lelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40c13712-ba38-49d5-8f86-b7e27394f134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185bb6b5-8c1a-4e19-bdd4-0d435f6bd2b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191006_izrael_otezer_eves_nagyvaros_regeszet_lelet","timestamp":"2019. október. 06. 19:15","title":"Ötezer éves nagyváros romjaira bukkantak Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3270a18a-4fb8-4646-92e4-8de903e3ce7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20191008_Zsenialisat_trollkodott_a_South_Park_alkotogardaja_a_kinai_betiltason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3270a18a-4fb8-4646-92e4-8de903e3ce7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27023cd5-d179-484c-8a0c-42b2f78b4be1","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Zsenialisat_trollkodott_a_South_Park_alkotogardaja_a_kinai_betiltason","timestamp":"2019. október. 08. 11:39","title":"Zseniálisan trollkodta meg a South Park alkotógárdája a kínai cenzúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08f71a8b-d93d-486a-bcc4-60943a45531c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 10 ezer fősnél nagyobb városokban élők 38 százaléka viszont semmiképp sem szavazna át. ","shortLead":"A 10 ezer fősnél nagyobb városokban élők 38 százaléka viszont semmiképp sem szavazna át. ","id":"20191007_fidesz_ellenzek_zavecz_research_kutatas_felmeres_onkormanyzati_valasztas_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08f71a8b-d93d-486a-bcc4-60943a45531c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f849ab0-2dfe-4727-92c5-a7ff4783d88b","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_fidesz_ellenzek_zavecz_research_kutatas_felmeres_onkormanyzati_valasztas_polgarmester","timestamp":"2019. október. 07. 09:26","title":"A nagyvárosi fideszesek közel fele hajlandó lenne ellenzéki polgármesterre szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]