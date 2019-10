A Facebookon közzétett posztban számolt be egy színes bőrű férfi arról, hogy szombat este nem engedték be egy Király utcai klubba, a 4Bro Downtown nevű szórakozóhelyre, méghozzá a bőrszíne miatt. A férfi azt írta, azt mondták neki, hogy nem engednek be feketéket a klubba, mert korábban volt egy verekedés, amelyben színes bőrűek voltak az érintettek, ezért mindenkit kitiltottak a a helyről, akinek ilyen a bőre. A férfi a posztja a szerint egy közelben álló rendőrtől is próbált segítséget kérni, aki azonban nem segített.

A férfi egy magyar barátja szintén posztolt az esetről, ő azt írta, a kongói származású férfit arra hivatkozva nem engedték be, mert "a főnök utasítása alapján sajnos egyetlen fekete embert sem áll módjukban beengedni az este folyamán" egy korábbi eset miatt, amelynek során egy fekete férfi követett el testi sértést egy fiatal fiún, "így nem engedhetik meg, hogy ide feketék bejöjjenek".

A személyzet három tagjával sikerült beszélnünk, akik egyöntetűen azt állították, hogy amikor munkájukat felvették aznap este, a vezetéstől azt az utasítást kapták, hogy 'feketéket nem engedhetnek be' – írta.

A poszt szerint a panaszkönyvet sem kapták meg, mondván, az bent van a szórakozóhelyen, ahova nem juthatnak be, a biztonsági őrök pedig állítólag olyanokat is mondtak, hogy "ezek képtelenek beilleszkedni".

Megkerestük a 4Bro Downtown vezetését az üggyel kapcsolatban, Tóth Nándor ügyvezető igazgató pedig nem tagadta, hogy történt ilyen eset, de azt írta, a tulajdonosi kör megdöbbenésének ad hangot, hogy egy ilyen eset a helyen megtörténhetett. Hozzátette, mivel minden héten sok afroamerikai bulizik a klubban, ahogy ezen a hétvégén is, ezért értetlenül állnak az eset előtt.

Tóth azt is írta, hogy nagyon sajnálják az esetet, és mindenkitől elnézést kérnek, akit az ügy negatívan érintett és bármilyen módon megsértett.