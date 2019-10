Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36b8f7f7-2086-4626-9670-5dc2aa18ef5e","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A borsodi kisvárosban baloldali jelölt nincs, a Fidesz mégsem vett nevére senkit az indulók közül. Ám ez nem jelenti azt, hogy nem is érdekli, mi lesz a polgármester-választás eredménye. A párt keze sokáig elér, és már nem is csodálkozunk, hogy ezen a környéken is Mészáros Lőrincbe botlik az ember.","shortLead":"A borsodi kisvárosban baloldali jelölt nincs, a Fidesz mégsem vett nevére senkit az indulók közül. Ám ez nem jelenti...","id":"20191009_onga_onkormanyzati_valasztas_mengyi_roland_koncz_ferenc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36b8f7f7-2086-4626-9670-5dc2aa18ef5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c81ecc-43d9-4d7d-9035-b62cfa33e20e","keywords":null,"link":"/360/20191009_onga_onkormanyzati_valasztas_mengyi_roland_koncz_ferenc","timestamp":"2019. október. 10. 07:00","title":"Ongán a Fidesz alámerült és megpróbálja kibekkelni, amíg elfelejtik a Mengyi-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86077135-fa47-4529-a855-f404437cec43","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A rohamosan terjedő afrikai sertéspestis elleni harc is politikai kérdés: a kistenyésztői érdekeket sértő, határozott kormányzati fellépés csak a választások után várható.","shortLead":"A rohamosan terjedő afrikai sertéspestis elleni harc is politikai kérdés: a kistenyésztői érdekeket sértő, határozott...","id":"201941__sertespestis__bizonytalansag__csodveszely__mint_malac_ajegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86077135-fa47-4529-a855-f404437cec43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c435afd-5519-406b-9998-bcb93bcb87da","keywords":null,"link":"/360/201941__sertespestis__bizonytalansag__csodveszely__mint_malac_ajegen","timestamp":"2019. október. 11. 10:30","title":"Mint malac a jégen: megállítható-e a sertéspestis?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ceaed8-f48e-41d5-8976-c7cf98a4cf2d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Elméletben lehetetlennek tűnik, a gyakorlatban azonban számtalanszor előfordul, hogy valaki problémás, sőt patológiás személyiséggel vezetővé válik. Az emberi értékek és érzelmek háttérbe szorítására épülő vállalati kultúrában kiválóan működnek, az árat viszont a munkatársak és családjaik fizetik meg.","shortLead":"Elméletben lehetetlennek tűnik, a gyakorlatban azonban számtalanszor előfordul, hogy valaki problémás, sőt patológiás...","id":"20191010_Talalkozott_mar_patologias_fonokkel_E_tortenetek_szereploi_igen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5ceaed8-f48e-41d5-8976-c7cf98a4cf2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c23a3eb-8173-4db6-b68b-05f110b446a7","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191010_Talalkozott_mar_patologias_fonokkel_E_tortenetek_szereploi_igen","timestamp":"2019. október. 10. 10:00","title":"Találkozott már patológiás főnökkel? E történetek szereplői sajnos igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"458399b3-2f86-490a-af52-eed5e6ab1cd2","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Az elérhető nyilvános dokumentumokból gyakorlatilag lehetetlen kideríteni, hogy tulajdonosként kik jártak jól Borkai haverjának földügyeinél, a háló ugyanis két Brit Virgin-szigeteki offshore-cégben végződik. Ugyanez az offshore-háló áll egy győri parkolóház-ügylet mögött is, amely Paár Attilához, Tiborcz István jelenlegi üzlettársához köthető.","shortLead":"Az elérhető nyilvános dokumentumokból gyakorlatilag lehetetlen kideríteni, hogy tulajdonosként kik jártak jól Borkai...","id":"20191009_Borkaiugy_offshore_kacsoh_rakosfalvy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=458399b3-2f86-490a-af52-eed5e6ab1cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3045e4a-1c74-4a56-84a8-055aeedf1ec1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Borkaiugy_offshore_kacsoh_rakosfalvy","timestamp":"2019. október. 09. 16:43","title":"Borkai-ügy: átláthatatlan offshore-hálót szőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a612c2e3-7524-4629-9735-93206a93d138","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választás előtt négy nappal derült ki, hogy Vári Attila egy verekedési ügyben elhangzott tanúvallomása miatt feltett kérdést feljelentésként értkelt a legfőbb ügyész és továbbította a rendőrség felé.","shortLead":"Az önkormányzati választás előtt négy nappal derült ki, hogy Vári Attila egy verekedési ügyben elhangzott tanúvallomása...","id":"20191010_Polt_Peter_hamis_tanuzas_miatt_kezdett_eljarast_a_pecsi_fideszes_polgarmesterjelolt_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a612c2e3-7524-4629-9735-93206a93d138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3a149b-3744-4e70-8940-eece8f9df8b5","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_Polt_Peter_hamis_tanuzas_miatt_kezdett_eljarast_a_pecsi_fideszes_polgarmesterjelolt_ugyeben","timestamp":"2019. október. 10. 16:15","title":"Polt Péter hamis tanúzás miatt kezdeményezett eljárást Vári Attila pécsi fideszes polgármesterjelölt ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa32528c-941d-4ec8-82eb-87ad8aa3686e","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Onnan jött a figyelmeztetés, ahonnan senki sem várta. A kormányközeli Nézőpont Intézet korábban 18 százalékpontos előnyt is mért Tarlósnak, elemzőjük egy csütörtöki rendezvényen azonban úgy fogalmazott, Karácsony most aktívabbnak tűnik, Tarlósnak és a Fidesznek mozgósítania kell. Závecz Tibor ugyanezen a rendezvényen azt mondta, bárkit érhet meglepetés a vasárnapi választáson. Egy biztos, szoros lesz a verseny Tarlós és Karácsony között.","shortLead":"Onnan jött a figyelmeztetés, ahonnan senki sem várta. A kormányközeli Nézőpont Intézet korábban 18 százalékpontos...","id":"20191010_tarlos_fidesz_kozvelemeny_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa32528c-941d-4ec8-82eb-87ad8aa3686e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632b5b00-403f-42a6-841a-2a3590b2aee5","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_tarlos_fidesz_kozvelemeny_kutatas","timestamp":"2019. október. 10. 18:05","title":"Óva intették Tarlóst: hiába vezet, a Fidesz szavazói elkényelmesedtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e724a74-9af9-4dbf-b3bb-ee1d47c3f75b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polgárőrség feliratú autóból pakolják ki egy videón a Fidesz-plakátokat, de ez nem egyeztethető össze a polgárőrök etikai kódexével. A helyi polgárőrség egyik embere nem érti a dolgot.","shortLead":"Polgárőrség feliratú autóból pakolják ki egy videón a Fidesz-plakátokat, de ez nem egyeztethető össze a polgárőrök...","id":"20191009_Erden_a_Polgarorseg_segiti_a_Fideszplakatok_kihelyezeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e724a74-9af9-4dbf-b3bb-ee1d47c3f75b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca5d6dae-39b3-4ce1-8f59-f6fa1fc62330","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Erden_a_Polgarorseg_segiti_a_Fideszplakatok_kihelyezeset","timestamp":"2019. október. 09. 14:02","title":"Érden a polgárőrség segíti a Fidesz-plakátok kihelyezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b40dd8-7480-46fa-ac4e-acf40a89f571","c_author":"Deliága Éva","category":"360","description":"Mindenki válláról levette a megfelelési kényszer és a bűntudat terhét, megtanította, mibe lehet kapaszkodni, ha elbizonytalanodnak abban, belefér-e a szeretetteljes nevelésbe, ha gyerekeiket korlátozzák valamiben. Deliága Éva pszichológus írása.","shortLead":"Mindenki válláról levette a megfelelési kényszer és a bűntudat terhét, megtanította, mibe lehet kapaszkodni, ha...","id":"20191009_vekerdy_tamas_halalara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10b40dd8-7480-46fa-ac4e-acf40a89f571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ed2265-8acf-41f4-86cc-32c898bf99db","keywords":null,"link":"/360/20191009_vekerdy_tamas_halalara","timestamp":"2019. október. 09. 15:00","title":"Egy generációnak segített jobb szülővé válni – pályatárs emlékezik Vekerdy Tamásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]