[{"category":"cegauto","description":"Csaknem négyszáz autót vizsgáltak át.","shortLead":"Csaknem négyszáz autót vizsgáltak át.","timestamp":"2019. október. 13. 09:29","title":"Illegális éjszakai gyorsulási versenyen razziáztak a rendőrök Budapesten"},{"category":"itthon","description":"Ez az első alkalom 2010 óta, amikor a Fidesz azt érezheti, hogy van más szereplő is a színpadon: a gondolkodó választó, aki a kormánypártok saját képére faragott választási rendszerében is hallatni tudta a hangját, és amely így a vasárnap legnagyobb nyertese lett.","shortLead":"Ez az első alkalom 2010 óta, amikor a Fidesz azt érezheti, hogy van más szereplő is a színpadon: a gondolkodó választó...","timestamp":"2019. október. 14. 06:30","title":"Magyarország népe nem Orbán Viktor népe"},{"category":"itthon","description":"A rendőrség közterületi szolgálatát a választás napján úgy kell megszervezni, hogy a szavazóhelyiséget érintő segítségkérés esetén az első járőr 15 percen belül megérkezzen a helyszínre.","shortLead":"A rendőrség közterületi szolgálatát a választás napján úgy kell megszervezni, hogy a szavazóhelyiséget érintő...","timestamp":"2019. október. 13. 11:59","title":"Ha balhé van, 15 perce van a rendőrségnek kiérni a szavazóhelyiségbe"},{"category":"itthon","timestamp":"2019. október. 13. 11:29","title":"Kommunistázva buzdít szavazásra a Fidesz"},{"category":"tudomany","description":"Óriási, \"cápafogú\" dinoszaurusz fosszíliáját fedezték fel Thaiföldön. A 115 millió évvel ezelőtt élt csúcsragadozó a húsevő őslények csoportjának egy korai tagja lehetett.","shortLead":"Óriási, \"cápafogú\" dinoszaurusz fosszíliáját fedezték fel Thaiföldön. A 115 millió évvel ezelőtt élt csúcsragadozó...","timestamp":"2019. október. 14. 15:03","title":"9 méter hosszú, 3,5 tonnás, cápafogú dinoszaurusz maradványait találták meg"},{"category":"tudomany","description":"A globális átlagnál jóval gyorsabban emelkedik a hőmérséklet a Földközi-tenger térségében, fenyegetést jelentve a régió élelmiszer- és vízkészleteire – figyelmeztetnek kutatók egy új tanulmányban.","shortLead":"A globális átlagnál jóval gyorsabban emelkedik a hőmérséklet a Földközi-tenger térségében, fenyegetést jelentve a régió...","timestamp":"2019. október. 14. 10:33","title":"Kongatják a vészharangot a tudósok, nagyon gyorsan melegszik a Földközi-tenger térsége"},{"category":"itthon","description":"A Párbeszéd parlamenti képviselője szerint folyamatosan fognak kibukni a hasonló történetek.","shortLead":"A Párbeszéd parlamenti képviselője szerint folyamatosan fognak kibukni a hasonló történetek.","timestamp":"2019. október. 13. 20:50","title":"Szabó Tímea: Ezernyi fideszes Borkai Zsolt van az országban"},{"category":"vilag","description":"Újabb humanitárius válság szabadulhat el a területen.","shortLead":"Újabb humanitárius válság szabadulhat el a területen.","timestamp":"2019. október. 13. 21:03","title":"Macron: A török támadásnak azonnal le kell állnia"}] A 115 millió évvel ezelőtt élt csúcsragadozó a húsevő őslények csoportjának egy korai tagja lehetett.","shortLead":"Óriási, \"cápafogú\" dinoszaurusz fosszíliáját fedezték fel Thaiföldön. A 115 millió évvel ezelőtt élt csúcsragadozó...","id":"20191014_siamraptor_suwati_capafogu_ragadozo_dinoszaurusz_fosszilia_thaifold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b0fe10e-3dc5-4a33-8986-2ddde159081e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"679b3521-9e9c-4c6d-a239-ee471ba90f9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_siamraptor_suwati_capafogu_ragadozo_dinoszaurusz_fosszilia_thaifold","timestamp":"2019. október. 14. 15:03","title":"9 méter hosszú, 3,5 tonnás, cápafogú dinoszaurusz maradványait találták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5978e787-ff6b-4714-a5ec-19613ee00977","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A globális átlagnál jóval gyorsabban emelkedik a hőmérséklet a Földközi-tenger térségében, fenyegetést jelentve a régió élelmiszer- és vízkészleteire – figyelmeztetnek kutatók egy új tanulmányban.","shortLead":"A globális átlagnál jóval gyorsabban emelkedik a hőmérséklet a Földközi-tenger térségében, fenyegetést jelentve a régió...","id":"20191014_homerseklet_emelkedes_foldkozi_tenger_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5978e787-ff6b-4714-a5ec-19613ee00977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00dc9eb4-db9e-4de7-b375-a894a82f434c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_homerseklet_emelkedes_foldkozi_tenger_klimavaltozas","timestamp":"2019. október. 14. 10:33","title":"Kongatják a vészharangot a tudósok, nagyon gyorsan melegszik a Földközi-tenger térsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"917b409d-9312-462e-875f-925d065cbece","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd parlamenti képviselője szerint folyamatosan fognak kibukni a hasonló történetek.","shortLead":"A Párbeszéd parlamenti képviselője szerint folyamatosan fognak kibukni a hasonló történetek.","id":"20191013_szabo_timea_borkai_zsolt_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=917b409d-9312-462e-875f-925d065cbece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0d1901-b33c-4722-8b5d-9f0ac169b97d","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_szabo_timea_borkai_zsolt_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 13. 20:50","title":"Szabó Tímea: Ezernyi fideszes Borkai Zsolt van az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec252f2b-810b-4bd6-9237-8e966c48d614","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb humanitárius válság szabadulhat el a területen.","shortLead":"Újabb humanitárius válság szabadulhat el a területen.","id":"20191013_Macron_a_torok_tamadasnak_azonnal_le_kell_allnia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec252f2b-810b-4bd6-9237-8e966c48d614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e261837d-77b3-4d07-a7df-926f93d0f6b4","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_Macron_a_torok_tamadasnak_azonnal_le_kell_allnia","timestamp":"2019. október. 13. 21:03","title":"Macron: A török támadásnak azonnal le kell állnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]