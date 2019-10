Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f394950-0176-474e-a79b-1e7df205faa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eltűntek után még mindig kutatnak, nagyjából húsz embert nem találnak.","shortLead":"Az eltűntek után még mindig kutatnak, nagyjából húsz embert nem találnak.","id":"20191014_35_halalos_aldozata_van_a_tajfunnak_Japanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f394950-0176-474e-a79b-1e7df205faa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4af005-b162-4e4a-a98c-27bc13867fd7","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_35_halalos_aldozata_van_a_tajfunnak_Japanban","timestamp":"2019. október. 14. 05:06","title":"35 halálos áldozata van a tájfunnak Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f97c37d3-4b5e-4724-9a27-5ade6e15014d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét gondok vannak az oldallal. ","shortLead":"Ismét gondok vannak az oldallal. ","id":"20191013_Leallt_a_Valasztashu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f97c37d3-4b5e-4724-9a27-5ade6e15014d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d24e15-7109-4866-85f5-dc1ab753fcb3","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Leallt_a_Valasztashu","timestamp":"2019. október. 13. 20:37","title":"Komoly gondok vannak a Választás.hu-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6136be4-0104-4394-92c9-5244b4d1bdf0","c_author":"Szilágyi József","category":"itthon","description":"Nem csak a polgármesteri széket nyerte el Nemény András, de a közgyűlésben is megvan a minősített többsége az ellenzéknek.","shortLead":"Nem csak a polgármesteri széket nyerte el Nemény András, de a közgyűlésben is megvan a minősített többsége...","id":"20191014_Szombathelyen_szoros_versenyben_de_legyozte_a_Fideszt_az_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6136be4-0104-4394-92c9-5244b4d1bdf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44802d3-0a80-4163-8b4f-e730294b8bf5","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Szombathelyen_szoros_versenyben_de_legyozte_a_Fideszt_az_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2019. október. 14. 01:41","title":"Szombathelyen szoros versenyben, de legyőzte a Fideszt az ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c530c2d8-2b2a-4e04-8843-541a2668611f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig a rendszerváltás óta egyetlen választást sem hagyott ki.","shortLead":"Pedig a rendszerváltás óta egyetlen választást sem hagyott ki.","id":"20191013_Takats_Tamas_korhazban_fekszik_es_meg_a_szavazasrol_is_lemaradt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c530c2d8-2b2a-4e04-8843-541a2668611f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"542f3d3c-33a7-40a6-81b0-fb9f19cf92fb","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Takats_Tamas_korhazban_fekszik_es_meg_a_szavazasrol_is_lemaradt","timestamp":"2019. október. 13. 16:19","title":"Takáts Tamás kórházban fekszik, és még mozgó urnát sem tudott igényelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c37611-7ed1-4e5c-898b-7aaa2fee8cf7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap délig még igényelhetnek mozgóurnát a mozgásukban gátolt választók az önkormányzati és nemzetiségi választásra.","shortLead":"Vasárnap délig még igényelhetnek mozgóurnát a mozgásukban gátolt választók az önkormányzati és nemzetiségi választásra.","id":"20191013_Delig_meg_lehet_mozgournat_igenyelni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88c37611-7ed1-4e5c-898b-7aaa2fee8cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a72ed7c4-0855-4e38-8edc-3f227ee1d234","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Delig_meg_lehet_mozgournat_igenyelni","timestamp":"2019. október. 13. 07:29","title":"Délig még lehet mozgóurnát igényelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36538526-223e-49d3-bdf8-c83195ee287b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bűnügyi vizsgálat indult – közölte a horvát rendőrség a Magyar Hanggal. ","shortLead":"Bűnügyi vizsgálat indult – közölte a horvát rendőrség a Magyar Hanggal. ","id":"20191014_vizsgalat_horvatorszag_borkai_zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36538526-223e-49d3-bdf8-c83195ee287b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aac6a3e-6eb3-493e-89b7-1b729486436f","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_vizsgalat_horvatorszag_borkai_zsolt","timestamp":"2019. október. 14. 11:28","title":"Vizsgálódnak a Borkai-ügyben Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e53a4a8-71e2-4bff-9dfd-a67b01db6a17","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az önkormányzati választás alkalmából tesszük ismét közzé három főpolgármester-jelölt HVG-portréját. Puzsér Róberté 2018 novemberében készült, amikor politikai pályára lépett.","shortLead":"Az önkormányzati választás alkalmából tesszük ismét közzé három főpolgármester-jelölt HVG-portréját. Puzsér Róberté...","id":"201847_puzser_robert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e53a4a8-71e2-4bff-9dfd-a67b01db6a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36889fe-b648-4873-94a3-187b10012052","keywords":null,"link":"/360/201847_puzser_robert","timestamp":"2019. október. 13. 08:00","title":"Puzsér Róbert: Ha nem választanak meg, visszalépek a kulturális térbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"320a5ae2-e8c0-4c01-a89e-f0ef4f90d709","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Visszafogottan vagy sehogy sem számolt be a kormánypárti nyomtatott sajtó az önkormányzati választás eredményeiről.","shortLead":"Visszafogottan vagy sehogy sem számolt be a kormánypárti nyomtatott sajtó az önkormányzati választás eredményeiről.","id":"20191014_kormanykozeli_sjato_valasztasi_eredmeny_lapzarta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=320a5ae2-e8c0-4c01-a89e-f0ef4f90d709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e842b431-4b4f-44d9-a802-5387f2362558","keywords":null,"link":"/kultura/20191014_kormanykozeli_sjato_valasztasi_eredmeny_lapzarta","timestamp":"2019. október. 14. 10:16","title":"Csak két kormányközeli lap várta meg, mi lesz a választás eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]