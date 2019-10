Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a56f7102-7295-40cd-9600-afeb86fe2dfc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, mi történhetett, mindenesetre a Microsoft kivette boltjából a 32 GB RAM-mal szerelt Surface Laptop 3 modellt, és a rá adott előrendeléseket is törölte.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi történhetett, mindenesetre a Microsoft kivette boltjából a 32 GB RAM-mal szerelt Surface Laptop...","id":"20191017_microsoft_store_32gb_surface_laptop3_amd_processzor_microsoft_store","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a56f7102-7295-40cd-9600-afeb86fe2dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73601596-dbd8-4385-b032-08cf734e266e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_microsoft_store_32gb_surface_laptop3_amd_processzor_microsoft_store","timestamp":"2019. október. 17. 17:03","title":"Egy kis rejtély: eltűnt az egyik laptop 3 modell a Microsoft áruházából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5bd94f-51f7-43fd-8b1a-ccb094ba6028","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az összehangolt intézkedés a világ 38 országában zajlott: Felszámolták a gyermekpornográfiát árusító hálózatukat.\r

","shortLead":"Az összehangolt intézkedés a világ 38 országában zajlott: Felszámolták a gyermekpornográfiát árusító hálózatukat.\r

","id":"20191017_pedofil_halozat_psszehangolt_rendori_akcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf5bd94f-51f7-43fd-8b1a-ccb094ba6028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284bc7aa-f948-4aca-a500-0ffe9456943c","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_pedofil_halozat_psszehangolt_rendori_akcio","timestamp":"2019. október. 17. 05:19","title":"Több száz pedofilt kapcsoltak le egyszerre világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae909475-5681-42ab-82a4-ca91cf471ed7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Eredménytelenül végződött a Csendes-óceán térségében 1937-ben eltűnt Amelia Earhart repülőgépének maradványai utáni újabb kutatás a Kiribati-szigeteknél. A Robert Ballard vezette csoport semmilyen bizonyítékot nem talált arra, hogy a térségben zuhant volna le az amerikai pilóta kétmotoros Lockheed repülőgépe – adta hírül a The New York Times.","shortLead":"Eredménytelenül végződött a Csendes-óceán térségében 1937-ben eltűnt Amelia Earhart repülőgépének maradványai utáni...","id":"20191016_amelia_earhart_repulogep_kiribati_robert_ballard_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae909475-5681-42ab-82a4-ca91cf471ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"029b74e3-059e-4755-8d6d-ef98d87a827d","keywords":null,"link":"/elet/20191016_amelia_earhart_repulogep_kiribati_robert_ballard_kutatas","timestamp":"2019. október. 16. 10:42","title":"Nem oldódott meg a legendás pilótanő eltűnésének rejtélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48f5c00b-7669-43b2-902f-fe4a6419bc35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fontos megállapodásokat fogunk aláírni a gazdaság, a szociális biztonság és a sport területén folytatandó együttműködésről Vlagyimir Putyin orosz elnök október 30-i budapesti látogatásakor – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-nek szerdán Moszkvában.","shortLead":"Fontos megállapodásokat fogunk aláírni a gazdaság, a szociális biztonság és a sport területén folytatandó...","id":"20191016_Erkezik_Putyin_Szijjarto_bejelentette_fontos_szerzodeseket_irnak_majd_ala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48f5c00b-7669-43b2-902f-fe4a6419bc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7215d5-59d1-4c55-80a5-604dbb16e735","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Erkezik_Putyin_Szijjarto_bejelentette_fontos_szerzodeseket_irnak_majd_ala","timestamp":"2019. október. 16. 15:58","title":"Érkezik Putyin, Szijjártó bejelentette, fontos szerződéseket írnak majd alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642c71eb-7918-41c8-bec6-e679c1d63593","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy norvég parlamenti képviselő szerint a demokráciáért tüntető hongkongiak megérdemelnék a Nobel-békedíjat. Bejelentése várhatóan újabb konfliktust gerjeszt Oslo és Peking között.","shortLead":"Egy norvég parlamenti képviselő szerint a demokráciáért tüntető hongkongiak megérdemelnék a Nobel-békedíjat...","id":"20191016_nobel_bekedij_norveg_politikus_hongkong_demokracia_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=642c71eb-7918-41c8-bec6-e679c1d63593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60ae181-ad52-45be-81d7-a388985d094f","keywords":null,"link":"/vilag/20191016_nobel_bekedij_norveg_politikus_hongkong_demokracia_tuntetes","timestamp":"2019. október. 16. 14:11","title":"Nobel-díjra terjesztették fel Hongkong népét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bibó István Szabadegyetemen idén ősszel Trianonról, a boldogság politikájáról és a médiaszabadság alakulásáról szóló szemináriumon lehet részt venni.","shortLead":"A Bibó István Szabadegyetemen idén ősszel Trianonról, a boldogság politikájáról és a médiaszabadság alakulásáról szóló...","id":"20191018_Szabadegyetemet_indit_a_CEU","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38382dd0-7e3e-4d79-851d-8a10e0a87feb","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Szabadegyetemet_indit_a_CEU","timestamp":"2019. október. 18. 05:48","title":"Szabadegyetemet indít a CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a91a4b8-a4c5-4bcc-b7bb-6b10fcc1124f","c_author":"Bankmonitor / Sándorfi Balázs","category":"gazdasag","description":"Kicsit félünk leírni ezt a címet, mert ezt jellemzően bődületes hazugság, vagy valótlan pénzügyi ajánlat szokta követni. Ez esetben azonban bizonyíthatóan másról van szó: mindazok számára, akik értelmezhető jövedelemmel és egy jelzálogterheléstől mentes ingatlannal rendelkeznek, azok számára a szuperállampapír és egy szabadfelhasználású jelzáloghitel kombinációja 10,7 százalékos éves hozamot eredményezhet. A Bankmonitor bizonyítása következik. ","shortLead":"Kicsit félünk leírni ezt a címet, mert ezt jellemzően bődületes hazugság, vagy valótlan pénzügyi ajánlat szokta...","id":"20191017_11_szazalekos_eves_kamat_kockazatmentes_befektetessel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a91a4b8-a4c5-4bcc-b7bb-6b10fcc1124f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9f0fa2-0cf1-4e1f-af04-0fb481b33e2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_11_szazalekos_eves_kamat_kockazatmentes_befektetessel","timestamp":"2019. október. 17. 11:22","title":"Közel 11 százalékos éves kamat is elérhető kockázatmentes befektetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ee611f-1621-4882-b648-61f38aabc16a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány szerint az e-cigaretta \"inhalálása\" már rövid idő alatt is gyulladást okozhat a sejtekben a nem-dohányzóknál.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint az e-cigaretta \"inhalálása\" már rövid idő alatt is gyulladást okozhat a sejtekben...","id":"20191018_elektromos_cigaretta_e_cigi_dohanyzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4ee611f-1621-4882-b648-61f38aabc16a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d5e0b0-4172-414a-88e0-57ce6004ad0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_elektromos_cigaretta_e_cigi_dohanyzas","timestamp":"2019. október. 18. 08:33","title":"Ha eddig nem tette, akkor ezután se szokjon rá az e-cigire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]