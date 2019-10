Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6d6a7e2-50ae-47dd-ba2b-4ecee24f820c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz a szultánnak még saját Boeing 747-es Jumbo jetje is volt. Meg pár ezer autója. ","shortLead":"Igaz a szultánnak még saját Boeing 747-es Jumbo jetje is volt. Meg pár ezer autója. ","id":"20191019_Range_Rover_limuzin_brunei_szultan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6d6a7e2-50ae-47dd-ba2b-4ecee24f820c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3427d9f-a1c3-48eb-9f32-57799b8a1fc3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191019_Range_Rover_limuzin_brunei_szultan","timestamp":"2019. október. 20. 09:58","title":"A brunei szultán mindenben az egyedit szerette: mint ez a 6 méteres Range Rover limuzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vezető elvesztette uralmát a jármű felett.","shortLead":"A vezető elvesztette uralmát a jármű felett.","id":"20191019_Halalos_motorbaleset_Nyiregyhazan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0903bf42-1e72-455d-87e5-5c3d81bc561d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191019_Halalos_motorbaleset_Nyiregyhazan","timestamp":"2019. október. 19. 12:12","title":"Halálos motorbaleset Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e78980-0f3e-4941-89df-84e5c2239dbd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előrehozott választás jöhet Szkopjéban az EU-csatlakozás elnapolása miatt","shortLead":"Előrehozott választás jöhet Szkopjéban az EU-csatlakozás elnapolása miatt","id":"20191019_Megroppantotta_a_szkopjei_politikat_az_EUcsatlakozas_elhalasztasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02e78980-0f3e-4941-89df-84e5c2239dbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f27d9a6-ba00-404f-a4e2-4c4846dee349","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Megroppantotta_a_szkopjei_politikat_az_EUcsatlakozas_elhalasztasa","timestamp":"2019. október. 19. 14:14","title":"Megroppantotta a szkopjei politikát az EU-csatlakozás elhalasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104b3abf-aad4-4e07-87a7-b811a0b3e201","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A levegőben lévő szennyezőanyagoknak való kitettség növeli a csendes vetélés kockázatát – állapították meg kínai kutatók. Ilyenkor a terhesség megszakadása olyan egyértelmű jelek nélkül történik, mint a vérzés vagy a görcsölés.","shortLead":"A levegőben lévő szennyezőanyagoknak való kitettség növeli a csendes vetélés kockázatát – állapították meg kínai...","id":"20191019_legszennyezettseg_csendes_veteles_kockazata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=104b3abf-aad4-4e07-87a7-b811a0b3e201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de7da6c-4e97-4478-b9d9-1cc1a404162d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_legszennyezettseg_csendes_veteles_kockazata","timestamp":"2019. október. 19. 14:03","title":"Drámai hatását mutatták ki a légszennyezettségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"467f0155-29e3-4323-9a7f-9ff526c44d42","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Szinte minden lakásban található legalább egy tükör, amely előtt életünk során – pár perces etapokban – rengeteg időt eltöltünk. Egy magyar találmánynak köszönhetően ezt az időt mostantól egy kicsit jobban is kihasználhatjuk.","shortLead":"Szinte minden lakásban található legalább egy tükör, amely előtt életünk során – pár perces etapokban – rengeteg időt...","id":"20191020_infotukor_teszt_intelligens_tukor_magyar_fejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=467f0155-29e3-4323-9a7f-9ff526c44d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"857bcee9-eb58-470e-87ad-8bb387e006a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_infotukor_teszt_intelligens_tukor_magyar_fejlesztes","timestamp":"2019. október. 20. 14:00","title":"Kipróbáltuk a magyar okostükröt: szebbé nem tesz, de picit okosabbá igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Terhes nőket, kisgyerekeket is mentett egy, az olasz partoktól 90 km-re talált gumicsónakból egy olasz hajó, amely összesen 176 emberrel megérkezett Tarantóba. ","shortLead":"Terhes nőket, kisgyerekeket is mentett egy, az olasz partoktól 90 km-re talált gumicsónakból egy olasz hajó, amely...","id":"20191018_104_menedekkerot_mentett_ki_egy_hajo_Olaszorszagnal_egy_gumicsonakbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4885ba0-456f-44a7-a924-14bc3a7a0569","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_104_menedekkerot_mentett_ki_egy_hajo_Olaszorszagnal_egy_gumicsonakbol","timestamp":"2019. október. 18. 18:18","title":"104 menedékkérőt mentett ki egy hajó Olaszországnál egy gumicsónakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök és Aleksandar Vucic szerb államfő a két ország kiváló és támogató kapcsolatát méltatták Belgrádban, a város náci megszállás alatt álóli felszabadításának 75. évfordulóján.

","shortLead":"Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök és Aleksandar Vucic szerb államfő a két ország kiváló és támogató kapcsolatát...","id":"20191019_Oroszorszag_es_Szerbia_szerelmet_vallottak_egymasnak_Belgrad_felszabaditasanak_75_evforduloja_alkalmabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e174ce6-f8ff-4379-85d7-e2eb5a677659","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Oroszorszag_es_Szerbia_szerelmet_vallottak_egymasnak_Belgrad_felszabaditasanak_75_evforduloja_alkalmabol","timestamp":"2019. október. 19. 20:34","title":"Oroszország és Szerbia szerelmet vallottak egymásnak Belgrád felszabadításának 75. évfordulója alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28f6c1e-08f0-4dbd-97f0-f7987edd6fab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vendégek között rengeteg sztár helyet kapott. ","shortLead":"A vendégek között rengeteg sztár helyet kapott. ","id":"20191020_Jennifer_Lawrence_ferjhez_ment","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f28f6c1e-08f0-4dbd-97f0-f7987edd6fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c0e204-614d-4544-b384-847dd7428c5b","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Jennifer_Lawrence_ferjhez_ment","timestamp":"2019. október. 20. 11:59","title":"Jennifer Lawrence férjhez ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]