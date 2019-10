Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem verte nagy dobra a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Nem verte nagy dobra a Pénzügyminisztérium.","id":"20191022_eurostat_allamadossag_mnb_alapitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5979fd-a067-4a48-be91-4b2a3936fb7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191022_eurostat_allamadossag_mnb_alapitvany","timestamp":"2019. október. 22. 13:30","title":"Az EU-nak is elismerte a kormány: az MNB-alapítványok közpénzből gazdálkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdd27d6-7f17-4d23-9ede-67d41b96beeb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Sok hibát elkövettünk - mondta Kövér László, amikor kedd este a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a többi között arról beszélt, miért veszítette el a fővárost a Fidesz október 13-án. Kiderült, hogy ma már úgy érzi, Göncz Árpád köztársasági elnökké választása talán nem volt jó ötlet, egyébként pedig Biszku Béla “egy utolsó, mocskos gyilkos.”","shortLead":"Sok hibát elkövettünk - mondta Kövér László, amikor kedd este a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a többi között arról...","id":"20191022_Kover_Sajtoszabadsag_van_nagyobb_is_mint_kellene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bdd27d6-7f17-4d23-9ede-67d41b96beeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b820e7d-20fa-4657-a154-f5b229fedbaa","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Kover_Sajtoszabadsag_van_nagyobb_is_mint_kellene","timestamp":"2019. október. 22. 21:20","title":"Kövér: Sajtószabadság van, nagyobb is, mint kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ffc958-e551-46dc-ab45-5e4f444d26e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A számítások szerint 2050-re már évente mintegy 110 millió tonna e-hulladék keletkezhet, ennek jelentős részét a műanyag teheti ki. Uniós kampány indul azért, hogy a vásárlók előnyben részesítsék a környezettudatos készülékgyártókat.","shortLead":"A számítások szerint 2050-re már évente mintegy 110 millió tonna e-hulladék keletkezhet, ennek jelentős részét...","id":"20191022_e_hulladek_muanyag_ujrahasznositas_polyce","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04ffc958-e551-46dc-ab45-5e4f444d26e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df75c8d1-15ea-40e9-a5e7-d79bd0dce6ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_e_hulladek_muanyag_ujrahasznositas_polyce","timestamp":"2019. október. 22. 19:03","title":"Tudja, milyen műanyag van a telefonjában? Igazán odafigyelhetne rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b17d87c-3683-4d0f-998d-1cd3c536f02b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy dobásra készül az Amazon.","shortLead":"Nagy dobásra készül az Amazon.","id":"20191022_A_Tronok_harcabol_igazolhat_at_A_Gyuruk_Urasorozat_fogonosza_Joseph_Mawle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b17d87c-3683-4d0f-998d-1cd3c536f02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61490bdb-bb0d-4e94-80af-3aa6582201af","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_A_Tronok_harcabol_igazolhat_at_A_Gyuruk_Urasorozat_fogonosza_Joseph_Mawle","timestamp":"2019. október. 22. 16:57","title":"A Trónok harcából igazolhat át A Gyűrűk Ura-sorozat főgonosza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a351c30f-8965-43f7-b09c-89dca0d60917","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk Mozgalom elnöke szerint a \"sátáni erők célja\" '56 óta nem változott.","shortLead":"A Mi Hazánk Mozgalom elnöke szerint a \"sátáni erők célja\" '56 óta nem változott.","id":"20191023_toroczkai_laszlo_mi_hazank_mozgalom_oktober_23","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a351c30f-8965-43f7-b09c-89dca0d60917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810bd2b8-a328-44cf-a036-752626f0b163","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_toroczkai_laszlo_mi_hazank_mozgalom_oktober_23","timestamp":"2019. október. 23. 16:08","title":"Toroczkai: A magyar nemzet a \"zuckerbergi világot\" is képes legyőzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a0bf1b7-c565-4de8-9391-4fb58398a5a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utolsó pillanatban törölték a PlayStation orosz áruházából a néhány napon belül megjelenő új Call of Dutyt. A történet oroszországi vonala állhat a döntés hátterében.","shortLead":"Az utolsó pillanatban törölték a PlayStation orosz áruházából a néhány napon belül megjelenő új Call of Dutyt...","id":"20191024_oroszorszag_playstation_store_aruhaz_call_of_duty_modern_warfare_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a0bf1b7-c565-4de8-9391-4fb58398a5a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bd38b7-a4b5-4d80-aa18-7d7db128342b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_oroszorszag_playstation_store_aruhaz_call_of_duty_modern_warfare_2019","timestamp":"2019. október. 24. 08:33","title":"Zűr van az új Call of Duty körül, az oroszok bepöccenhettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b89ed57-50e3-405c-ba5f-261125f24c82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdekes fotót osztott meg a IX. kerületi polgármester. ","shortLead":"Érdekes fotót osztott meg a IX. kerületi polgármester. ","id":"20191022_Foto_Ures_irattartokat_talalt_Baranyi_Krisztina_a_ferencvarosi_hivatalban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b89ed57-50e3-405c-ba5f-261125f24c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94f8041-78d2-41ca-87bf-4890adfbde6b","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Foto_Ures_irattartokat_talalt_Baranyi_Krisztina_a_ferencvarosi_hivatalban","timestamp":"2019. október. 22. 15:29","title":"Üres irattartókat talált Baranyi Krisztina a ferencvárosi hivatalban – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0c0f3f-55d1-4f54-896e-de75a37cc917","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Se műszakija, se biztosítása, se kipufogója, se világítása nem volt a kocsinak, csak felemás kopott abroncsai. De \"legalább\" a sofőrnek sem volt jogosítványa.","shortLead":"Se műszakija, se biztosítása, se kipufogója, se világítása nem volt a kocsinak, csak felemás kopott abroncsai. De...","id":"20191024_Mint_az_orvosi_lo_olyan_autot_fogtak_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae0c0f3f-55d1-4f54-896e-de75a37cc917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1993d07a-7ca8-4da8-9fda-dfa962834c49","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_Mint_az_orvosi_lo_olyan_autot_fogtak_a_rendorok","timestamp":"2019. október. 24. 08:52","title":"Mint az állatorvosi ló, olyan autót fogtak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]