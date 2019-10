Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74f42ef3-bdbc-48c9-87e7-644f7eda30a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos vállalat még most is kitart a Facebook Libra nevű saját pénzneme mellett, de vannak, akik már felrúgták az együttműködést. Mások pedig, köztük a Twitter, eleve hallani sem akarnak róla.","shortLead":"Számos vállalat még most is kitart a Facebook Libra nevű saját pénzneme mellett, de vannak, akik már felrúgták...","id":"20191025_facebook_libra_twitter_jack_dorsey_ebay_paypal_mastercard_kriptopenz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74f42ef3-bdbc-48c9-87e7-644f7eda30a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec104ef-f927-4f25-af95-3278ee3dbf27","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_facebook_libra_twitter_jack_dorsey_ebay_paypal_mastercard_kriptopenz","timestamp":"2019. október. 25. 16:03","title":"A Twitter vezetője úgy irtózik a Facebook szuperpénzétől, mint a tűztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783b25c3-0856-4639-9324-1ee53ad81d90","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"167 országban mérte fel a nők helyzetét az idei index.","shortLead":"167 országban mérte fel a nők helyzetét az idei index.","id":"20191025_Norvegiaban_a_legjobb_nonek_lenni_Magyarorszag_tavol_az_elmezonytol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=783b25c3-0856-4639-9324-1ee53ad81d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e52d41-7756-4a86-bace-2564445dcca7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191025_Norvegiaban_a_legjobb_nonek_lenni_Magyarorszag_tavol_az_elmezonytol","timestamp":"2019. október. 25. 07:30","title":"Norvégiában a legjobb nőnek lenni, Magyarország távol az élmezőnytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nagyszabású sajtóesemény keretében tervezi bemutatni a Hírfolyam egy új lapfülét a Facebook. Az oldalon válogatott híreket lehet majd olvasni.","shortLead":"Egy nagyszabású sajtóesemény keretében tervezi bemutatni a Hírfolyam egy új lapfülét a Facebook. Az oldalon válogatott...","id":"20191025_facebook_news_feed_hirfolyam_bejelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58016e29-5947-4fff-8d55-fd40201a423b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_facebook_news_feed_hirfolyam_bejelentes","timestamp":"2019. október. 25. 11:33","title":"Nagy bejelentésre készül még pénteken a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9a20c5-23da-4029-9c88-958f4a3d0881","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megérkezett hazánkba az amerikai gyártó vadonatúj elektromos motorkerékpárja, a LiveWire. Ami átértelmezi a \"Good Vibrations\" fogalmát, nagy érintőkijelzője van, és okostelefonnal távolról is lehet hozzá csatlakozni.","shortLead":"Megérkezett hazánkba az amerikai gyártó vadonatúj elektromos motorkerékpárja, a LiveWire. Ami átértelmezi a \"Good...","id":"20191025_budapesten_az_elso_hangtalan_mestersegesen_rezonalo_harleydavidson_korbefotoztuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc9a20c5-23da-4029-9c88-958f4a3d0881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588d7ec6-f1f3-4ca6-ba07-0b0532f6a4fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_budapesten_az_elso_hangtalan_mestersegesen_rezonalo_harleydavidson_korbefotoztuk","timestamp":"2019. október. 25. 14:12","title":"Budapesten az első hangtalan, mesterségesen rezonáló Harley-Davidson – körbefotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de01e11e-3cf8-40dd-aeb5-b6234af5bfde","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik Budapest nem csak a BMW reklámfilmjeiben népszerű helyszín, hanem akkor is, ha új modelleknek keresnek szép hátteret. ","shortLead":"Úgy tűnik Budapest nem csak a BMW reklámfilmjeiben népszerű helyszín, hanem akkor is, ha új modelleknek keresnek szép...","id":"20191026_A_Varkertnel_bukkant_fel_egy_meg_nem_is_kaphato_BMW","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de01e11e-3cf8-40dd-aeb5-b6234af5bfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc099a0d-3bc4-4e38-bf48-5abbca6935b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191026_A_Varkertnel_bukkant_fel_egy_meg_nem_is_kaphato_BMW","timestamp":"2019. október. 26. 08:45","title":"A Várkertnél bukkant fel egy még nem is kapható BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Várhelyi Olivér mellett a francia jelöltet is meghallgatja az Európai Bizottság új elnöke, de a testület hivatalba lépése egészen biztosan csúszik. ","shortLead":"Várhelyi Olivér mellett a francia jelöltet is meghallgatja az Európai Bizottság új elnöke, de a testület hivatalba...","id":"20191025_ursula_von_der_leyen_europai_bizottsag_varhelyi_oliver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f5a0c8-b496-4ec9-9995-8ed8c3cb94ba","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_ursula_von_der_leyen_europai_bizottsag_varhelyi_oliver","timestamp":"2019. október. 25. 16:31","title":"Orbán Viktor jelöltje hétfőn találkozik Ursula von der Leyennel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb93119-a0ad-4b1e-a3c2-10bf14f33b93","c_author":"Serdült Viktória","category":"elet","description":"Nem szívesen tolerálják a másságot a magyarok az Eurobarometer legújabb felmérése szerint, a diszkrimináció pedig leginkább a melegeket, a romákat és a más vallásúakat sújtja. A kormány gyűlöletkampánya is termékeny talajra hullott, hazánk az egyetlen ország az Európai Unióban, ahol meredeken emelkedik azoknak a száma, akik nem akarnak muszlim kollégát vagy családtagot. ","shortLead":"Nem szívesen tolerálják a másságot a magyarok az Eurobarometer legújabb felmérése szerint, a diszkrimináció pedig...","id":"20191025_diszkriminacio_Eurobarometer_Magyarorszag_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eb93119-a0ad-4b1e-a3c2-10bf14f33b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec3877d-f417-47bc-adc2-77d58a10fe0e","keywords":null,"link":"/elet/20191025_diszkriminacio_Eurobarometer_Magyarorszag_felmeres","timestamp":"2019. október. 25. 17:00","title":"Női miniszterelnököt is elfogadnának a magyarok, csak roma vagy meleg ne legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9ae5ca-383c-41f5-a1e2-b34e01e1e199","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Helytelen volt a korhatár-besorolás.","shortLead":"Helytelen volt a korhatár-besorolás.","id":"20191025_Bridget_Jones_miatt_buntettek_meg_a_TV2t","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a9ae5ca-383c-41f5-a1e2-b34e01e1e199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdb058a-d9b0-439b-b42a-50200e3db27b","keywords":null,"link":"/kultura/20191025_Bridget_Jones_miatt_buntettek_meg_a_TV2t","timestamp":"2019. október. 25. 09:47","title":"Bridget Jones miatt büntették meg a TV2-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]