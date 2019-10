Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"056d6f6e-4363-456f-aaf4-49e2baee12b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191027_snaptube_app_hadhazy_tabla_memek_javier_bardem_muanyag_palack_google_terkep_frissites_oraatallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=056d6f6e-4363-456f-aaf4-49e2baee12b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e1df58-b6e6-41ad-9fa1-6bb85f18eccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_snaptube_app_hadhazy_tabla_memek_javier_bardem_muanyag_palack_google_terkep_frissites_oraatallitas","timestamp":"2019. október. 27. 12:03","title":"Ez történt: ezúttal az orbános-táblás-hadházys mémek lepték el a netet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ada0d42-4789-407c-ad1a-6f9b192d4f09","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két medvetámadás is volt Romániában, egy férfi belehalt sérüléseibe, a másik megtámadott férfi sérülései nem életveszélyesek.","shortLead":"Két medvetámadás is volt Romániában, egy férfi belehalt sérüléseibe, a másik megtámadott férfi sérülései nem...","id":"20191027_Halalos_medvetamadas_ert_egy_gombaszedo_ferfit_Romaniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ada0d42-4789-407c-ad1a-6f9b192d4f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdec3906-eaf5-4df5-8cda-354dd841fc6a","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Halalos_medvetamadas_ert_egy_gombaszedo_ferfit_Romaniaban","timestamp":"2019. október. 27. 22:21","title":"Halálos medvetámadás ért egy gombaszedő férfit Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyes források szerint elképzelhető, hogy az áldozatok hamis kínai útlevéllel indultak útnak.","shortLead":"Egyes források szerint elképzelhető, hogy az áldozatok hamis kínai útlevéllel indultak útnak.","id":"20191028_Egyelore_nem_bizonyitott_hogy_vietnamiak_utaztak_az_angol_halalkamionban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f438b6-146a-4997-9779-ba7eabcf209e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_Egyelore_nem_bizonyitott_hogy_vietnamiak_utaztak_az_angol_halalkamionban","timestamp":"2019. október. 28. 10:18","title":"Angol halálkamion: bizonytalan az áldozatok nemzetisége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28ec1bc9-cc41-42a2-8339-23577781c2d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) titkos megfigyelését leleplező Edward Snowden rendesen beletúrt az USA titkosszolgálatainak adatbázisába, hogy megnézze, mi igaz az összeesküvés-elméletekből.","shortLead":"Az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) titkos megfigyelését leleplező Edward Snowden rendesen beletúrt az USA...","id":"20191028_edward_snowden_osszeeskuves_elmeletek_rendszerhiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28ec1bc9-cc41-42a2-8339-23577781c2d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cdafd1c-9e00-46ec-a070-f85f36a1bdf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_edward_snowden_osszeeskuves_elmeletek_rendszerhiba","timestamp":"2019. október. 28. 08:33","title":"Edward Snowden elmondta az igazságot az ufókról, a chemtrailről és a Holdra szállásról is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30562934-bdb1-4d16-bcf7-3d36433124a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég sejtelmes fotót közölt a Facebook oldalán.","shortLead":"A cég sejtelmes fotót közölt a Facebook oldalán.","id":"20191026_Megvan_a_Waberers_uj_neve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30562934-bdb1-4d16-bcf7-3d36433124a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88df054f-3e42-4dcd-9444-4d614730d613","keywords":null,"link":"/kkv/20191026_Megvan_a_Waberers_uj_neve","timestamp":"2019. október. 26. 21:44","title":"Megvan a Waberer's új neve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ffbe8b-4aaa-4b9e-b760-f48c5e30dab9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Viktor Pelevin Titkos pillantások a Fudzsi-hegyre című könyvével ismert önmagát hozza, egy új technológiáról fantáziál, amely a boldogság sűrített keverékét fecskendezi be.\r

","shortLead":"Viktor Pelevin Titkos pillantások a Fudzsi-hegyre című könyvével ismert önmagát hozza, egy új technológiáról fantáziál...","id":"201943_konyv__boldog_idok_viktor_pelevin_titkos_pillantasok_afudzsihegyre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92ffbe8b-4aaa-4b9e-b760-f48c5e30dab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d35b0ba-3af6-4a05-8f66-63a00aa57278","keywords":null,"link":"/360/201943_konyv__boldog_idok_viktor_pelevin_titkos_pillantasok_afudzsihegyre","timestamp":"2019. október. 28. 12:00","title":"Buddha a díler és hacker, avagy a megvalósulatlan álmok exhumálása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692b0aee-0343-4acb-911d-7f82ec645888","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Richmond Egyetem tudósai bebizonyították, hogy a patkányok is képesek megtanulni vezetni. A felfedezés azonban nem (csak) emiatt érdekes.","shortLead":"Az amerikai Richmond Egyetem tudósai bebizonyították, hogy a patkányok is képesek megtanulni vezetni. A felfedezés...","id":"20191027_patkany_kiserlet_autovezetes_richmond_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=692b0aee-0343-4acb-911d-7f82ec645888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461cf517-d2fe-4081-80f7-bd7b3b2eb396","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_patkany_kiserlet_autovezetes_richmond_egyetem","timestamp":"2019. október. 27. 08:03","title":"Megtanították a patkányokat vezetni, és ez fontosabb, mint elsőre gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c45500bd-ba8d-4e0d-a1d5-17ec77727683","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc év alatt megduplázódott a kormányzati vízfej létszáma.","shortLead":"Nyolc év alatt megduplázódott a kormányzati vízfej létszáma.","id":"20191028_Ma_mar_13_ezren_dolgoznak_a_miniszteriumokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c45500bd-ba8d-4e0d-a1d5-17ec77727683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319086ef-6bfe-4a6e-b8a6-3ec99f7f129d","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Ma_mar_13_ezren_dolgoznak_a_miniszteriumokban","timestamp":"2019. október. 28. 08:24","title":"Ma már 13 ezren dolgoznak a minisztériumokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]