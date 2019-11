Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Kiemelt biztonsági intézkedésekkel védik a csütörtökön Budapestre érkező Recep Tayyip Erdogan török elnököt. A Nyugatra alig látogató Erdogant nem nagyon hívják mostanában sehova, így nem csak magyar tüntetők várják majd, hanem külföldről is érkeznek kurdszimpatizánsok. ","shortLead":"Kiemelt biztonsági intézkedésekkel védik a csütörtökön Budapestre érkező Recep Tayyip Erdogan török elnököt. A Nyugatra...","id":"20191107_erdogan_Budapest_latogatas_torok_kurd_sziria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f05f09-c101-47d3-8d16-9373c0c2e1f1","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_erdogan_Budapest_latogatas_torok_kurd_sziria","timestamp":"2019. november. 07. 07:07","title":"Mitől védik ennyire a török elnököt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7cbd813-b8c8-4e89-8fa8-70906762b88c","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Ijesztően sok a hazugság, a titok és az álhír Amerikában, ami nemcsak az egész társadalom egészségét, hanem a családok mindennapi életét is rombolja – mondja Deborah Zoe Laufer, a Szemünk fénye című darabjának premierje miatt a közelmúltban Budapesten járt szerző.","shortLead":"Ijesztően sok a hazugság, a titok és az álhír Amerikában, ami nemcsak az egész társadalom egészségét, hanem a családok...","id":"201945__deborah_zoe_laufer_iro__alsagos_multrol_komforterzetrol__elj_amanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7cbd813-b8c8-4e89-8fa8-70906762b88c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f2ed99-fa2e-49d3-b9e5-4d7a5798626a","keywords":null,"link":"/360/201945__deborah_zoe_laufer_iro__alsagos_multrol_komforterzetrol__elj_amanak","timestamp":"2019. november. 07. 19:00","title":"Stand-up komikusból drámaíró lett és szerinte a tévé az úr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdbcad7-267b-44ff-aefd-5d79c8251511","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas színigazgató, színházrendező, író 70 éves volt.","shortLead":"A Kossuth-díjas színigazgató, színházrendező, író 70 éves volt.","id":"20191106_meghalt_karinthy_marton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bdbcad7-267b-44ff-aefd-5d79c8251511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e27a3f8-ffe7-4274-9a55-762e344f3e78","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_meghalt_karinthy_marton","timestamp":"2019. november. 06. 17:42","title":"Meghalt Karinthy Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b3b687-3a03-4e04-8263-689224828f8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő öt évben százmillió eurót fektet be a mesterséges intelligenciára (MI, angolul AI) alapuló technológiák fejlesztésébe Európában a Huawei – derült ki a vállalat által szervezett Huawei Eco-Connect Europe 2019 konferencián.","shortLead":"A következő öt évben százmillió eurót fektet be a mesterséges intelligenciára (MI, angolul AI) alapuló technológiák...","id":"20191107_huawei_mesterseges_intelligencia_ai_ecosystem_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39b3b687-3a03-4e04-8263-689224828f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23dcb565-806e-4e8c-8867-2f17eddd1ca2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_huawei_mesterseges_intelligencia_ai_ecosystem_program","timestamp":"2019. november. 07. 13:33","title":"Egy rakás pénzt önt a Huawei Európára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2441be96-fd22-4e36-98a4-8eeaab373efd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A milliárdos állami támogatásból épülő Grand Hotel Tokaj építése miatt volt szükség a favágásokra.","shortLead":"A milliárdos állami támogatásból épülő Grand Hotel Tokaj építése miatt volt szükség a favágásokra.","id":"20191106_Szocialis_tuzifakent_osztogatjak_a_luxusszallo_miatt_kivagott_fakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2441be96-fd22-4e36-98a4-8eeaab373efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b1b153-699f-41ba-96bf-cda72ac3a27b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Szocialis_tuzifakent_osztogatjak_a_luxusszallo_miatt_kivagott_fakat","timestamp":"2019. november. 06. 19:35","title":"Szociális tűzifaként osztogatják a luxusszálló miatt kivágott fákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14834cd-e218-4165-ad2f-e183dfe7d014","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak a Fidesznek, az ellenzéknek is feladta a leckét Borkai Zsolt szerdai lemondása - legalábbis abból a szempontból, hogy kinek lehet a legnagyobb esélye megszerezni a luxusjacht-botrányig bevehetetlennek gondolt polgármesteri széket. Egyelőre annyi biztos, hogy a nyáron összeállt ellenzék újra együtt vág neki a megmérettetésnek, a közös jelöltet pedig feltehetően egy a budapestihez hasonló előválasztáson választhatják ki.","shortLead":"Nemcsak a Fidesznek, az ellenzéknek is feladta a leckét Borkai Zsolt szerdai lemondása - legalábbis abból...","id":"20191106_Elovalasztas_dontheti_el_Gyorben_hogy_ki_induljon_Borkai_Zsolt_posztjaert_ellenzek_szinekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a14834cd-e218-4165-ad2f-e183dfe7d014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97164663-ab8f-4795-a209-3472b3ea5b34","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Elovalasztas_dontheti_el_Gyorben_hogy_ki_induljon_Borkai_Zsolt_posztjaert_ellenzek_szinekben","timestamp":"2019. november. 06. 16:11","title":"Előválasztás döntheti el Győrben, hogy kit indítson Borkai Zsolt posztjáért az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45f0e5a-55bf-45aa-ad1b-72368afaa370","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Anti Viktor valójában Vitalij Antyipov, akit jól ismernek Beregszászon.","shortLead":"Anti Viktor valójában Vitalij Antyipov, akit jól ismernek Beregszászon.","id":"20191106_anti_viktor_vitalij_antyipov_beregszasz_rendorseg_kozozes_toplista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e45f0e5a-55bf-45aa-ad1b-72368afaa370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd1c2cc-86d6-41d2-a952-f4e3065a272f","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_anti_viktor_vitalij_antyipov_beregszasz_rendorseg_kozozes_toplista","timestamp":"2019. november. 06. 21:12","title":"Beregszászi politikus a rendőrség körözési toplistájának élére került férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b1332b-41ae-4be8-8460-cab41a2fe0a9","c_author":"Horn Gábor","category":"360","description":"Nem temetés, hanem dicséret. Az önkormányzati választás értékelése. Vélemény.","shortLead":"Nem temetés, hanem dicséret. Az önkormányzati választás értékelése. Vélemény.","id":"201945_most_jon_aneheze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21b1332b-41ae-4be8-8460-cab41a2fe0a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413013a5-0c2b-43f5-95b1-126fdca007c7","keywords":null,"link":"/360/201945_most_jon_aneheze","timestamp":"2019. november. 07. 16:00","title":"Horn Gábor: Most jön a neheze, hogy 2022-es ikszeink ne menjenek kárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]