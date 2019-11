Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A "szamizdat" készítői vagy nagyon buták, vagy nagyon akarnak ártani a baloldanak. Egy biztos, sokat dolgoztak vele és sokat költöttek rá. Egy biztos, sokat dolgoztak vele és...","id":"20191112_Kaptunk_egy_alszamizdatot_valakinek_nagyon_faj_az_onkormanyzati_valasztas Kaptunk egy ál-Népszabadságot: valakinek nagyon fáj az önkormányzati választás 2019. november. 12. 19:23 Meg is néztünk néhányat a kínálatból, a kurátorok pedig elárulták nekünk, hogy szerintük van-e jövője a VR szimulátorokra készített dokumentumfilmeknek, lesz-e valaha VR-Oscar, miért nem remekelnek a műfajban a magyarok, és hogy vajon tömegesen menekülünk-e majd VR-szemüveg mögé a valóság elől. Meg is...","id":"20191112_Tobb_orat_is_kepes_vagyok_virtualis_valosagban_tolteni „Több órát is képes vagyok virtuális valóságban tölteni" 2019. november. 12. 17:30 A sportközpont körüli bizonytalanság azonban akkor sem szűnik meg, ha a delegációnak sikerül meggyőznie a főpolgármestert. Információink szerint a stadionstopról szóló népszavazás kezdeményezői lehetséges forgatókönyvekről beszéltek a Momentummal, és bár döntés nincs, az sem kizárt, hogy a Fővárosi Közgyűlés pozitív döntése ellenére is megkezdődhet az aláírásgyűjtés. Hétfőn személyesen is egyeztetnek a Magyar Atlétikai Szövetség képviselői Karácsony Gergellyel a IX. kerületbe tervezett atlétikai stadionról. Karácsony az atlétikai vb-vel zsarolná Orbánt, de népszavazás is lehet a vége 2019. november. 12. 20:00 A messze földön híres Christkindlmarkt karácsonyfáján november 16-án ragyognak fel az ünnepi fények.



A hagyományos helyszínek mellett falusi karácsonnyal, jurtával és vegán karácsonyi vásárral is készül az adventi időszakra az osztrák főváros. Ez várja Bécsben, ha karácsonyi vásározni akar 2019. november. 12. 14:59