A kisfiú szerencsére már sokkal jobban van és az értékei is javulnak.

Két hete kapta meg a Zolgensma kezelést Zente, és bár voltak nehézségek, mostanra javultak az értékei, és a kedve is töretlenül jó – írta a kisfiú édesanyja a Facebookon.

A gerincvelő eredetű izomsorvadásban szenvedő kisfiú a világ legdrágább gyógyszerét kapta meg, a 700 millió forintos kezelést közösségi gyűjtésben adták össze a magyarok. Az infúziót a Bethesda gyermekkórházban adták be neki.

Az édesanya az elmúlt két hétről most azt írta: bármilyen finomra is próbálták készíteni a szteroidot és a gyomorvédőt, Zente rendre kihányta. Akár háromszor is egymás után, ezért mindkét készítményt kúpban kapja. Azóta semmilyen probléma nem volt ezen a téren.

A kisfiúnak nem volt étvágya, ezért lefogyott kilenc kilóra, de most már újra rendesen eszik és vissza is szedett majdnem 180 grammot – írta az anyuka. Szerencsére a harmadik vérvétel is javuló értékeket mutatott.

„Törvényszerű, hogy a kezelés mindenkinél kivétel nélkül gyakorol némi negatív hatást. A vérlemezkék száma csökken, a májenzim érték pedig nő. Nálunk is így volt. Az első vérvétel után nem voltak túl szépek a számok, de jelzem még egyszer, hogy erre is számítottunk” – írta az édesanya.

Beszámolója szerint Zente ebből szerencsére semmit nem vett észre, jókedvű és energikus. Szülei bíznak benne, hogy december végére újból eléri a tökéletes értékeket.

A Zolgensma-kezelés árát egy másik kisfiú, Levente számára is sikerült összegyűjteni, ő is hamarosan megkapja az infúziót.