[{"available":true,"c_guid":"38a43ec7-6a24-493b-a757-1954a99a6daa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A román miniszterelnök egyértelműen elhatárolódott névrokonától.","shortLead":"A román miniszterelnök egyértelműen elhatárolódott névrokonától.","id":"20191121_ludovic_orban_orban_viktor_europai_neppart_roman_miniszterelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38a43ec7-6a24-493b-a757-1954a99a6daa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3d105e5-b8e6-4cc4-b8bc-84495378778a","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_ludovic_orban_orban_viktor_europai_neppart_roman_miniszterelnok","timestamp":"2019. november. 21. 19:36","title":"Orban közölte, hogy ő véletlenül sem Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da251a92-4cdd-4b16-8dff-951264e8fdb6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A március óta teljes jogú mobilszolgáltatóként is működő Digi bekapcsolta első olyan bázisállomását, amely már 5G-t sugároz. Igaz, csak a cég budapesti székhelyén – a további, országos 5G-terjesztésnek egyelőre útjában áll az NMHH.","shortLead":"A március óta teljes jogú mobilszolgáltatóként is működő Digi bekapcsolta első olyan bázisállomását, amely már 5G-t...","id":"20191121_digi_5g_bazisallomas_budapest_nmhh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da251a92-4cdd-4b16-8dff-951264e8fdb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd8ef350-a13a-4638-b389-edacb2f97948","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_digi_5g_bazisallomas_budapest_nmhh","timestamp":"2019. november. 21. 11:33","title":"Bekapcsolta az 5G-t a Digi, bárki kipróbálhatja, de nem mehet vele messzire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c53588c-947b-4081-b46c-a52e828e73ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendőrök irányítják a forgalmat az érintett szakaszon.","shortLead":"Rendőrök irányítják a forgalmat az érintett szakaszon.","id":"20191122_Negy_auto_utkozott_ossze_a_BAHcsomopontnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c53588c-947b-4081-b46c-a52e828e73ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51ffde29-7123-4147-b66c-6a2a45e93de3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191122_Negy_auto_utkozott_ossze_a_BAHcsomopontnal","timestamp":"2019. november. 22. 10:15","title":"Négy autó ütközött össze a BAH-csomópontnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fővárosban két kerületben van csak 500 ezer forint alatt az új lakások átlagos négyzetméterára. ","shortLead":"A fővárosban két kerületben van csak 500 ezer forint alatt az új lakások átlagos négyzetméterára. ","id":"20191121_Ezekben_a_budapesti_keruletekben_vannak_a_legolcsobb_uj_lakasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed32ec2-e136-458f-8e1b-4684c7970d5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Ezekben_a_budapesti_keruletekben_vannak_a_legolcsobb_uj_lakasok","timestamp":"2019. november. 21. 08:20","title":"Ezekben a budapesti kerületekben vannak a legolcsóbb új lakások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e4fad2-8cd5-4fcd-81ca-46398ba0f07f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A családi harmónia nem magától jön létre, meg kell érte dolgozni. Néha könnyebb, néha nehezebb, és attól, hogy egyszer összejött, nem biztos, hogy a jövőben is össze fog jönni. De még ha a gyerekek nem a szülők klónjai, és ha a közös halmaz kicsi is, értő odafigyeléssel megtalálható és megőrizhető a harmónia.","shortLead":"A családi harmónia nem magától jön létre, meg kell érte dolgozni. Néha könnyebb, néha nehezebb, és attól, hogy egyszer...","id":"20191121_Ha_nagyon_mas_a_szulo_es_a_gyerek_szemelyisege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01e4fad2-8cd5-4fcd-81ca-46398ba0f07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4add72a8-72aa-4cfe-83be-af160d0d8c2d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191121_Ha_nagyon_mas_a_szulo_es_a_gyerek_szemelyisege","timestamp":"2019. november. 21. 08:30","title":"Ha nagyon más a szülő és a gyerek személyisége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a15a26-ad3a-401d-8662-4b80f80fb654","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mentőhelikopterrel vitték kórházba, de nem sikerült megmenteni.\r

","shortLead":"Mentőhelikopterrel vitték kórházba, de nem sikerült megmenteni.\r

","id":"20191121_csobanka_baleset_serultek_mentohelikopter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41a15a26-ad3a-401d-8662-4b80f80fb654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fafd0cf3-2e9b-41ea-8ea2-6cfeb5ae976d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_csobanka_baleset_serultek_mentohelikopter","timestamp":"2019. november. 21. 06:38","title":"Meghalt a csobánkai balesetben megsérült gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b8ecc4-d0cd-49ef-aa6e-070d98f11962","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google és a Twitter után a Facebook is szigorítani készül a politikai hirdetésekre vonatkozó szabályzatát. Igaz, minimálisan.","shortLead":"A Google és a Twitter után a Facebook is szigorítani készül a politikai hirdetésekre vonatkozó szabályzatát. Igaz...","id":"20191122_facebook_politikai_hirdetes_google_twitter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3b8ecc4-d0cd-49ef-aa6e-070d98f11962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4accea1-fb4d-4727-ae67-7e3e6446b746","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_facebook_politikai_hirdetes_google_twitter","timestamp":"2019. november. 22. 17:03","title":"Egy picit mégis beintene a politikusoknak a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b63af68-dfaf-41fc-a71c-70fcc8052969","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"6,1-es fokozatú földrengés volt Laosz és Thaiföld határtérségében csütörtök reggel. Áldozatokról vagy károkról nem szólnak az első jelentések.\r

","shortLead":"6,1-es fokozatú földrengés volt Laosz és Thaiföld határtérségében csütörtök reggel. Áldozatokról vagy károkról nem...","id":"20191121_foldrenges_laosz_thaifold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b63af68-dfaf-41fc-a71c-70fcc8052969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ab54c3-b228-4ecd-991e-faea9a522f6a","keywords":null,"link":"/vilag/20191121_foldrenges_laosz_thaifold","timestamp":"2019. november. 21. 06:11","title":"Erős földrengés rázta meg Laoszt és Thaiföldet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]