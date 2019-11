Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5795bb49-fd14-4e91-9d57-3c1fe8adb1fb","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A regényeivel rendre társadalmi vitát provokáló, Becsületrenddel kitüntetett francia író, Michel Houellebecq magyarul most megjelent új művében előre látta a sárgamellényesek tüntetéshullámát, és figyelmeztetést küld Európa szerinte impotens vezetőinek.","shortLead":"A regényeivel rendre társadalmi vitát provokáló, Becsületrenddel kitüntetett francia író, Michel Houellebecq magyarul...","id":"201946__szerotonin__ahouellebecqgorbe__allohaboru__elorelato_ember","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5795bb49-fd14-4e91-9d57-3c1fe8adb1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec887169-4a7d-46d3-8376-ef865ab68a28","keywords":null,"link":"/360/201946__szerotonin__ahouellebecqgorbe__allohaboru__elorelato_ember","timestamp":"2019. november. 21. 19:00","title":"Fegyveres lázadást jósol az uniós kvóták ellen a botránykönyvíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4a04a4-f1a6-4d46-bb66-4590943554e9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az álompár szakítása után a Duma Aktuál stand-uposai áttekintik, hogyan jutottak el a válásig Rogánék. Mit tett a miniszter, ami durvább, mint Borkai yachtozása, ha tőle elváltak, a győri polgármestertől nem? ","shortLead":"Az álompár szakítása után a Duma Aktuál stand-uposai áttekintik, hogyan jutottak el a válásig Rogánék. Mit tett...","id":"20191122_Igy_tette_a_hazassag_Harry_Potterbol_Voldemortta_Rogan_Antalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b4a04a4-f1a6-4d46-bb66-4590943554e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5fb2ff-7427-4097-8b77-0989f051ece0","keywords":null,"link":"/360/20191122_Igy_tette_a_hazassag_Harry_Potterbol_Voldemortta_Rogan_Antalt","timestamp":"2019. november. 22. 13:00","title":"12 év házasság: Így lett Harry Potterből Voldemort Rogán Antal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c61a341-4a13-4ed4-a5cc-f41799b7ce36","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Magabiztosan várhatja a jövő tavaszi parlamenti választást az Alekszandar Vucsics szerb államfő vezette Szerb Haladó Párt. Az ellenzéki egység megbomlott, a médiumok többsége kormányhű kezekben van, és a külföld is Vucsics mellett áll.","shortLead":"Magabiztosan várhatja a jövő tavaszi parlamenti választást az Alekszandar Vucsics szerb államfő vezette Szerb Haladó...","id":"201946__szerbia_valasztasra_keszul__vucsics_azorok__eltuno_magyarok__egyenlotlen_eselyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c61a341-4a13-4ed4-a5cc-f41799b7ce36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b34eb4-546f-4766-810c-c03f7864e22a","keywords":null,"link":"/360/201946__szerbia_valasztasra_keszul__vucsics_azorok__eltuno_magyarok__egyenlotlen_eselyek","timestamp":"2019. november. 21. 16:00","title":"Egyre kevésbé kell félnie a szerb kormánynak az ellenzéktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc5c499-6cb5-4238-ad7a-8322dc7bbc72","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, senki nem volt veszélyben - hangzott el a sajtótájékoztatón.","shortLead":"Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, senki nem volt veszélyben - hangzott el a sajtótájékoztatón.","id":"20191122_Matrai_Eromu_megszolal_a_katasztrofavedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cc5c499-6cb5-4238-ad7a-8322dc7bbc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff1436e-5a9a-4b68-8785-fd782714e398","keywords":null,"link":"/kkv/20191122_Matrai_Eromu_megszolal_a_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. november. 22. 14:58","title":"Visontai szennyezés: feljelentést tettek környezetkárosítás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73072cc4-d6e3-4a73-903f-6b42239cf988","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan eltemetett gyerekek maradványaira bukkantak Ecuador közelében a régészek, akik fejét más gyermekek koponyájából készült sisak borította. A szakértők egyelőre találgatnak.","shortLead":"Olyan eltemetett gyerekek maradványaira bukkantak Ecuador közelében a régészek, akik fejét más gyermekek koponyájából...","id":"20191122_temetkezes_koponya_sisak_gyermekek_foldi_maradvany_ecuador_salango_regesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73072cc4-d6e3-4a73-903f-6b42239cf988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e55c3a-fe4b-46b4-9407-52b589ce2c49","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_temetkezes_koponya_sisak_gyermekek_foldi_maradvany_ecuador_salango_regesz","timestamp":"2019. november. 22. 20:03","title":"Bizarr gyerektemetkezési szokásra bukkantak a régészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az egységes járulék megegyezik a mostani négy járulék összegével, mégis kedvezőbb lesz a mostaninál. ","shortLead":"Az egységes járulék megegyezik a mostani négy járulék összegével, mégis kedvezőbb lesz a mostaninál. ","id":"20191122_Fontos_valtozas_jon_a_jarulekfizetesnel_az_Orszaggyules_elott_a_javaslat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75fc158c-fa6a-40a7-852f-bdc783b437a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191122_Fontos_valtozas_jon_a_jarulekfizetesnel_az_Orszaggyules_elott_a_javaslat","timestamp":"2019. november. 22. 18:35","title":"Fontos változás jön a járulékfizetésnél, az Országgyűlés előtt a javaslat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7cde18a-9f95-444f-bdd3-1cc96e50262c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkciót tesztelnek a Twitter webes alkalmazásában, és a felhasználók, akik már próbálgathatják, rajonganak érte.","shortLead":"Új funkciót tesztelnek a Twitter webes alkalmazásában, és a felhasználók, akik már próbálgathatják, rajonganak érte.","id":"20191121_utemezett_idozitett_tweeteles_twitter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7cde18a-9f95-444f-bdd3-1cc96e50262c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31613b1-9473-48de-a85e-6152f2a9bc8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_utemezett_idozitett_tweeteles_twitter","timestamp":"2019. november. 21. 13:03","title":"A Facebookon óriási sikere lenne a funkciónak, amit épp most vezet be a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57bdda1f-2b5e-4f01-8599-e5c676dca7bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy konferencián emlegetett fel egy négy évvel ezelőtti fiaskót a volt miniszter.","shortLead":"Egy konferencián emlegetett fel egy négy évvel ezelőtti fiaskót a volt miniszter.","id":"20191121_Lazar_Janos_elarulta_miben_maradt_alul_a_kormannyal_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57bdda1f-2b5e-4f01-8599-e5c676dca7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af4c924-db9d-4816-ab04-9ea6fff6d293","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Lazar_Janos_elarulta_miben_maradt_alul_a_kormannyal_szemben","timestamp":"2019. november. 21. 16:15","title":"Lázár János elárulta, miben maradt alul a kormányülésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]