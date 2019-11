Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"baf19b10-9132-4930-828e-18544ea4af0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A telefonbeszélgetéseket az RTL mutatta be. Az egyiken 10 millió forintról beszélnek, amit a képekért kér valaki.","shortLead":"A telefonbeszélgetéseket az RTL mutatta be. Az egyiken 10 millió forintról beszélnek, amit a képekért kér valaki.","id":"20191123_borkai_zsolt_szexbotrany_rakosfalvy_zoltan_hangfelvetel_poczik_jozsef","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=baf19b10-9132-4930-828e-18544ea4af0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"048446c6-aec6-4d6f-a83b-3e414b91d043","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_borkai_zsolt_szexbotrany_rakosfalvy_zoltan_hangfelvetel_poczik_jozsef","timestamp":"2019. november. 23. 20:50","title":"Tovább gyűrűzik a Borkai-botrány, érdekes hangfelvételek kerültek elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Daniel Russell, a Google kutatója szerint érdemes néhány tanácsot megfogadni, mielőtt legközelebb keresést végez a weben.","shortLead":"Daniel Russell, a Google kutatója szerint érdemes néhány tanácsot megfogadni, mielőtt legközelebb keresést végez...","id":"20191124_google_kereso_hogyan_kell_keresni_az_interneten_tanacsok_tippek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1481324f-7303-4b59-8b3d-2f6ae1433799","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_google_kereso_hogyan_kell_keresni_az_interneten_tanacsok_tippek","timestamp":"2019. november. 24. 08:03","title":"6 tipp: így mindig megtalálja majd a Google-ben, amit keres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f836a0e-b767-4fdf-8649-b97f615b0139","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mire észrevesszük vélhetően már el is tűnt a távolban. ","shortLead":"Mire észrevesszük vélhetően már el is tűnt a távolban. ","id":"20191123_Hova_menekuljunk_ha_354gyel_feltunik_egy_Golf_7es_az_Autobahnon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f836a0e-b767-4fdf-8649-b97f615b0139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac8b5a9-de5d-4736-9815-60186f032fb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_Hova_menekuljunk_ha_354gyel_feltunik_egy_Golf_7es_az_Autobahnon","timestamp":"2019. november. 23. 10:27","title":"Hova meneküljünk, ha 354-gyel feltűnik egy Golf 7-es az Autobahnon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik buszon egy utas megsérült.","shortLead":"Az egyik buszon egy utas megsérült.","id":"20191124_busz_auto_baleset_rakosmente_utlezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c212d227-3eda-4461-8235-5b268cadbde3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191124_busz_auto_baleset_rakosmente_utlezaras","timestamp":"2019. november. 24. 17:16","title":"Buszok közé szorult egy autó Rákosmentén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811b3b13-6a06-4836-9688-58636992ec08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Térkép eddig sem szűkölködött fotókból és visszajelzésekből, ám a jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt kap a funkció. A felhasználók követhetik is majd a számukra érdekes úti célokról, látnivalókról írókat.","shortLead":"A Google Térkép eddig sem szűkölködött fotókból és visszajelzésekből, ám a jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt kap...","id":"20191124_google_maps_local_guides_utikalauz_idegenvezeto_felfedezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=811b3b13-6a06-4836-9688-58636992ec08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf4e577-fc3b-4ed0-b147-7ee8c938f01a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_google_maps_local_guides_utikalauz_idegenvezeto_felfedezes","timestamp":"2019. november. 24. 10:03","title":"Erre érdemes lesz rányomnia a Google Maps alkalmazásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56326a42-d869-4f72-ad74-297b96dc296f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Percekig tartott, mire mind átértek az úton. ","shortLead":"Percekig tartott, mire mind átértek az úton. ","id":"20191124_Hatalmas_vonulo_szarvascsordat_videoztak_Mohacsnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56326a42-d869-4f72-ad74-297b96dc296f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c608283c-7091-4a1f-a8f2-1bba3638833d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191124_Hatalmas_vonulo_szarvascsordat_videoztak_Mohacsnal","timestamp":"2019. november. 24. 14:15","title":"Hatalmas vonuló szarvascsordát videóztak Mohácsnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aeb49f8-91f7-45bb-a623-f2ac088f84bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkapta a szükséges licenceket, így elkezdheti leszállítani szoftvereit a Huawei felé a Microsoft. A lépés az amerikai kereskedelmi minisztérium szerdai döntésének hatása.","shortLead":"Megkapta a szükséges licenceket, így elkezdheti leszállítani szoftvereit a Huawei felé a Microsoft. A lépés az amerikai...","id":"20191123_huawei_microsoft_amerikai_kereskedelmi_miniszterium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8aeb49f8-91f7-45bb-a623-f2ac088f84bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1347be45-ea7a-4994-af32-e62ba0d6078f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191123_huawei_microsoft_amerikai_kereskedelmi_miniszterium","timestamp":"2019. november. 23. 21:25","title":"Újabb könnyítést kapott a Huawei Trumpéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11297f23-3f8a-4168-8ac1-43284222460e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet szerint egy ellenzéki párt körüli kör lehet az a kitalált személy, amely blogján nyilvánosságra hozta a Borkai-féle szexvideót.



","shortLead":"A Magyar Nemzet szerint egy ellenzéki párt körüli kör lehet az a kitalált személy, amely blogján nyilvánosságra hozta...","id":"20191123_Szorul_a_hurok_a_Borkaifele_Ordog_ugyvedje_korul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11297f23-3f8a-4168-8ac1-43284222460e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f48506-6e83-4f52-95c0-779d27226ce0","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_Szorul_a_hurok_a_Borkaifele_Ordog_ugyvedje_korul","timestamp":"2019. november. 23. 08:28","title":"Magyar Nemzet: szorul a hurok a Borkai-féle Ördög ügyvédje körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]