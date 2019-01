Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik legtöbb embert foglalkoztató állami vállalat sem vezeti be az új változásokat.","shortLead":"Az egyik legtöbb embert foglalkoztató állami vállalat sem vezeti be az új változásokat.","id":"20190121_A_MAV_is_nemet_mondott_a_tuloratorvenyre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b951f97-3498-424f-b775-58b4b6501855","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_A_MAV_is_nemet_mondott_a_tuloratorvenyre","timestamp":"2019. január. 21. 14:35","title":"A MÁV is nemet mondott a túlóratörvényre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Két szettben győzte le Babos Tímea és Kristina Mladenovic az amerikai-szlovén ellenfeleit Melbourne-ben.","shortLead":"Két szettben győzte le Babos Tímea és Kristina Mladenovic az amerikai-szlovén ellenfeleit Melbourne-ben.","id":"20190122_Elodontobe_jutottak_Babosek_az_Australian_Openen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c403f16-c04f-4864-9393-cd1144b0554d","keywords":null,"link":"/sport/20190122_Elodontobe_jutottak_Babosek_az_Australian_Openen","timestamp":"2019. január. 22. 05:00","title":"Elődöntőbe jutottak Babosék az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770d0d52-ec14-4b13-b338-a119f5d6438f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék közösen állt volna ki a miskolci munkavállalók védelmében. A kormánypárti többség rendkívüli biztonsági intézkedések közepette napirendre sem engedte venni a kezdeményezést.","shortLead":"Az ellenzék közösen állt volna ki a miskolci munkavállalók védelmében. A kormánypárti többség rendkívüli biztonsági...","id":"20190122_Leszavazta_a_fideszes_tobbseg_Miksolcon_hogy_szavazzanak_a_tuloratorvenyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=770d0d52-ec14-4b13-b338-a119f5d6438f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddf13b4-f096-4939-90e1-15bfc794a8bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Leszavazta_a_fideszes_tobbseg_Miksolcon_hogy_szavazzanak_a_tuloratorvenyrol","timestamp":"2019. január. 22. 11:14","title":"Leszavazta a fideszes többség Miskolcon, hogy voksoljanak a túlóratörvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f91f3a85-ca21-49d5-9773-f00e65f044c0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világ 59. legerősebb bajnoksága a magyar.","shortLead":"A világ 59. legerősebb bajnoksága a magyar.","id":"20190122_Az_angolai_bajnoksag_csak_egy_kicsit_erosebb_az_NB_Inel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f91f3a85-ca21-49d5-9773-f00e65f044c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ee7f7f-2a25-43cf-8605-2e9231864b57","keywords":null,"link":"/sport/20190122_Az_angolai_bajnoksag_csak_egy_kicsit_erosebb_az_NB_Inel","timestamp":"2019. január. 22. 08:56","title":"Az angolai bajnokság csak egy kicsit erősebb az NB I-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe0e596-6790-491b-b560-66cba9b8892e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kering egy Sneider Tamás esküvőjén készült videó a kormányhű médiában. Az esküvőn rasszista és homofób viccek is elhangzottak. A pártelnök szerint csak szórakoznak és poénkodnak vendégek.","shortLead":"Kering egy Sneider Tamás esküvőjén készült videó a kormányhű médiában. Az esküvőn rasszista és homofób viccek is...","id":"20190121_Naci_karlenditesre_emlekezteto_mozdulatokat_tett_eskuvojen_a_Jobbik_elnokenek_felesege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fe0e596-6790-491b-b560-66cba9b8892e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e88f697-9b70-409c-bb1b-31bddbf3c0cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Naci_karlenditesre_emlekezteto_mozdulatokat_tett_eskuvojen_a_Jobbik_elnokenek_felesege","timestamp":"2019. január. 21. 14:14","title":"Náci karlendítésre emlékeztető mozdulatokat tett esküvőjén a Jobbik elnökének felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2712fe08-bb00-4b3e-85d0-59b8f8d7e1e0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A diszkontlánc közleményében azt írja, erre kizárólag \"valódi önkéntesség\" alapján van lehetőség.","shortLead":"A diszkontlánc közleményében azt írja, erre kizárólag \"valódi önkéntesség\" alapján van lehetőség.","id":"20190123_A_Pennynel_lehet_400_orat_tulorazni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2712fe08-bb00-4b3e-85d0-59b8f8d7e1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3185ab-70df-4fd0-980c-aa15a6f7d603","keywords":null,"link":"/kkv/20190123_A_Pennynel_lehet_400_orat_tulorazni","timestamp":"2019. január. 23. 11:24","title":"A Pennynél lehet 400 órát túlórázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29ffa8e-6c26-48ee-8870-61c1efdf7735","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint anyagi haszonszerzés hajtotta a Fejér megyei férfit.","shortLead":"A rendőrség szerint anyagi haszonszerzés hajtotta a Fejér megyei férfit.","id":"20190121_bergyilkossal_akarta_megoletni_szuleit_egy_19_eves_fejer_megyei_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a29ffa8e-6c26-48ee-8870-61c1efdf7735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"944f9c50-1da5-48fe-804b-cc471e1de53c","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_bergyilkossal_akarta_megoletni_szuleit_egy_19_eves_fejer_megyei_ferfi","timestamp":"2019. január. 21. 19:05","title":"Bérgyilkossal akarta megöletni szüleit egy 19 éves fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1486271a-ffde-4000-9bba-a950beb7b105","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aznap lett volna az épület átadása, így viszont az ünnepség csúszik egy kicsit.","shortLead":"Aznap lett volna az épület átadása, így viszont az ünnepség csúszik egy kicsit.","id":"20190122_Nem_kapta_meg_fizeteset_markoloval_esett_neki_az_eppen_elkeszult_szallodanak_az_epitomunkas__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1486271a-ffde-4000-9bba-a950beb7b105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef8f68b0-d1ef-40b8-9694-ad1b786ec492","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Nem_kapta_meg_fizeteset_markoloval_esett_neki_az_eppen_elkeszult_szallodanak_az_epitomunkas__video","timestamp":"2019. január. 22. 11:59","title":"Nem kapta meg fizetését, markolóval esett neki az éppen elkészült szállodának az építőmunkás - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]