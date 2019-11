Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"347db543-a373-47e1-8a8d-8a0000b9eb7a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Családja mellett számos kollégája is búcsúzott a színigazgatótól, rendezőtől. ","shortLead":"Családja mellett számos kollégája is búcsúzott a színigazgatótól, rendezőtől. ","id":"20191126_Eltemettek_Karinthy_Martont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=347db543-a373-47e1-8a8d-8a0000b9eb7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ec4c40-14c9-4d20-8b3f-547201662112","keywords":null,"link":"/kultura/20191126_Eltemettek_Karinthy_Martont","timestamp":"2019. november. 26. 16:05","title":"Eltemették Karinthy Mártont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e938678b-1eec-4bb6-96cd-d5f908a9ae58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatóság a Látni és látszani kampány részeként rendezi meg a Light Friday-t.","shortLead":"A hatóság a Látni és látszani kampány részeként rendezi meg a Light Friday-t.","id":"20191127_Ingyen_oszt_lathatosagi_mellenyt_es_fenyvisszaverot_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e938678b-1eec-4bb6-96cd-d5f908a9ae58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855d1c71-b3c2-4478-a9fe-8df12a07ef14","keywords":null,"link":"/cegauto/20191127_Ingyen_oszt_lathatosagi_mellenyt_es_fenyvisszaverot_a_rendorseg","timestamp":"2019. november. 27. 18:47","title":"Ingyen oszt láthatósági mellényt és fényvisszaverőt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b135b3-e084-4053-abe2-1058f3c86d3b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester így értelmezte Gulyás Gergely egy korábbi kijelentését.","shortLead":"A főpolgármester így értelmezte Gulyás Gergely egy korábbi kijelentését.","id":"20191126_Karacsony_szerint_a_kormany_elfogadta_a_fovaros_felteteleit_az_atletikai_vbrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30b135b3-e084-4053-abe2-1058f3c86d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad212684-ae5e-4f5c-a4e1-0895ec21b6a9","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Karacsony_szerint_a_kormany_elfogadta_a_fovaros_felteteleit_az_atletikai_vbrol","timestamp":"2019. november. 26. 19:43","title":"Karácsony szerint a kormány elfogadhatta a főváros feltételeit az atlétikai vb-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cb8e65-cce3-415d-81fc-6249eb5c2466","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Lecsapna a brexit nyújtotta lehetőségre a komoly munkaerőhiány sújtotta Németország: csábítgatni kezdték az Angliából elvágyódó lengyeleket.","shortLead":"Lecsapna a brexit nyújtotta lehetőségre a komoly munkaerőhiány sújtotta Németország: csábítgatni kezdték az Angliából...","id":"20191127_A_nemetek_nagyot_nyernenek_a_brexiten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98cb8e65-cce3-415d-81fc-6249eb5c2466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3d26b1-d545-4520-9473-16f29f34cace","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_A_nemetek_nagyot_nyernenek_a_brexiten","timestamp":"2019. november. 27. 06:40","title":"A németek nagyot nyernének a brexiten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd","c_author":"Hadházy Ákos","category":"itthon","description":"Ma tárgyal a Fővárosi Közgyűlés az atlétikai vb-ről. Minden esély megvan, hogy rossz döntést fog hozni. ","shortLead":"Ma tárgyal a Fővárosi Közgyűlés az atlétikai vb-ről. Minden esély megvan, hogy rossz döntést fog hozni. ","id":"20191127_Hadhazy_Stop_stadion_stop_korrupcio_stop_propaganda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e744db94-018d-43f2-81c4-c0ee38535b52","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_Hadhazy_Stop_stadion_stop_korrupcio_stop_propaganda","timestamp":"2019. november. 27. 10:41","title":"Hadházy: Stop stadion, stop korrupció, stop propaganda!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94ea7dd-9ce7-4099-8b28-ed68f5f163d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis a Tesla vezére minden kesztyűt felvesz, amit kocsijával kapcsolatban elé dobnak. Volt itt már minden az őrült formájú autó bemutatója kapcsán: törhetetlenüveg-törés, az űrhajóból készült karosszériás autó kalapálása és az USA legnagyobb járműgyártójának fricskázása is. ","shortLead":"Legalábbis a Tesla vezére minden kesztyűt felvesz, amit kocsijával kapcsolatban elé dobnak. Volt itt már minden...","id":"20191127_Lassan_internetes_kihivassa_alakul_a_Cybertruckot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e94ea7dd-9ce7-4099-8b28-ed68f5f163d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce1d6f39-337e-4b7d-b293-deeb547a06b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191127_Lassan_internetes_kihivassa_alakul_a_Cybertruckot","timestamp":"2019. november. 28. 05:40","title":"Elon Musknak köszönhetjük a Cybertruck-kihívást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keleten lehet csak esély némi napsütésre.","shortLead":"Keleten lehet csak esély némi napsütésre.","id":"20191127_Kod_figyelmeztetes_idojaras_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ef5f6d-ebf8-4613-91a0-43c9e896e87d","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_Kod_figyelmeztetes_idojaras_omsz","timestamp":"2019. november. 27. 05:28","title":"Köd miatt adtak ki figyelmeztetést hat megyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e2e9b4-0716-471a-8527-7af807a1fac3","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A nyomtatott könyvnek van tekintélye és haszna még a képernyők mellett felnövő fiatalok szemében is. ","shortLead":"A nyomtatott könyvnek van tekintélye és haszna még a képernyők mellett felnövő fiatalok szemében is. ","id":"201947__papir_vagy_kijelzo__regenyes_fordulat__szovegertes__ekonyve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67e2e9b4-0716-471a-8527-7af807a1fac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a51092-0b5c-4541-a31b-9494f23d53ee","keywords":null,"link":"/360/201947__papir_vagy_kijelzo__regenyes_fordulat__szovegertes__ekonyve","timestamp":"2019. november. 27. 11:00","title":"E-könyvek ide vagy oda, a könyvnyomtatás él és virul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]