Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3e1c390-1745-4c18-aa67-47bfa50e7877","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Petrov Árpád az úszót méltatta közleményében.","shortLead":"Petrov Árpád az úszót méltatta közleményében.","id":"20191128_hosszu_katinka_petrov_arpad_edzo_szakitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3e1c390-1745-4c18-aa67-47bfa50e7877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d093365b-ad0d-4142-9f95-ac663c176827","keywords":null,"link":"/elet/20191128_hosszu_katinka_petrov_arpad_edzo_szakitas","timestamp":"2019. november. 28. 10:10","title":"Reagált Hosszú Katinka kemény üzenetére az elküldött edző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keleten lehet csak esély némi napsütésre.","shortLead":"Keleten lehet csak esély némi napsütésre.","id":"20191127_Kod_figyelmeztetes_idojaras_omsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6ef5f6d-ebf8-4613-91a0-43c9e896e87d","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_Kod_figyelmeztetes_idojaras_omsz","timestamp":"2019. november. 27. 05:28","title":"Köd miatt adtak ki figyelmeztetést hat megyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd70b51-ec17-43f5-94cb-23fbb34f772d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kocsis Istvánt hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt ítélték el. ","shortLead":"Kocsis Istvánt hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt ítélték el. ","id":"20191126_Ot_evre_leulteti_a_Kuria_Kocsis_Istvan_volt_MVMvezert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bd70b51-ec17-43f5-94cb-23fbb34f772d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb721041-2832-4314-8b08-5a5968c2fe1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_Ot_evre_leulteti_a_Kuria_Kocsis_Istvan_volt_MVMvezert","timestamp":"2019. november. 26. 13:05","title":"Öt évre leülteti a Kúria Kocsis István volt MVM-vezért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d66cf97-45ab-4a56-a07a-f89a9e01830e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan gyorsulás ez, ami egy hétköznapi sofőr szervezetét igencsak megviselné. ","shortLead":"Olyan gyorsulás ez, ami egy hétköznapi sofőr szervezetét igencsak megviselné. ","id":"20191122_0rol_200_kmhra_44_masodperc_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d66cf97-45ab-4a56-a07a-f89a9e01830e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada78c94-6a29-4f29-96e1-d06677daab4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191122_0rol_200_kmhra_44_masodperc_alatt","timestamp":"2019. november. 27. 06:41","title":"0-ról 200 km/h-ra 4,4 másodperc alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c31024-4410-41ab-8b4f-dea53cd827ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20191127_Igy_hangzik_rapben_osszefoglalva_az_elso_nyolc_Star_Warsresz__es_maga_Rey_adja_elo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48c31024-4410-41ab-8b4f-dea53cd827ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f2516f-143b-4adf-ba1b-d7195459fd18","keywords":null,"link":"/kultura/20191127_Igy_hangzik_rapben_osszefoglalva_az_elso_nyolc_Star_Warsresz__es_maga_Rey_adja_elo","timestamp":"2019. november. 27. 09:45","title":"Így hangzik rapben összefoglalva az első nyolc Star Wars-rész – és maga Rey adja elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f2f98c-de55-4e97-bcfa-837f41289bec","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"13 milliárd fontot, azaz 5113 milliárd forintot nyerne évente a közszolgáltatás államosításával Nagy-Britannia – állítja a We Own It (Miénk) szervezet és a Greenwich-i egyetem közös tanulmánya. ","shortLead":"13 milliárd fontot, azaz 5113 milliárd forintot nyerne évente a közszolgáltatás államosításával Nagy-Britannia –...","id":"20191128_Evi_5_ezer_milliard_forintos_igerettel_mennenek_szembe_a_brexittel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2f98c-de55-4e97-bcfa-837f41289bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5b87f6-184a-4c77-ab13-03b4a1da8da9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191128_Evi_5_ezer_milliard_forintos_igerettel_mennenek_szembe_a_brexittel","timestamp":"2019. november. 28. 07:20","title":"Évi 5 ezer milliárd forintos ígérettel mennének szembe a brexittel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392c343c-f07c-4fe9-89c8-f7bd9f62b327","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hogy lehet levezetni egy filmforgatást? Mondjuk, egy esküvővel. Valahogy így gondolkodhatott Dwayne Johnson, azaz a Szikla és Danny DeVito is.","shortLead":"Hogy lehet levezetni egy filmforgatást? Mondjuk, egy esküvővel. Valahogy így gondolkodhatott Dwayne Johnson, azaz...","id":"20191127_Tettel_mar_tonkre_eskuvot__kerdezte_Danny_DeVito_a_Sziklat_aztan_csatlakoztak_a_lagzihoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=392c343c-f07c-4fe9-89c8-f7bd9f62b327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f1abeb-0de0-43d7-94f8-af9aef9f8180","keywords":null,"link":"/kultura/20191127_Tettel_mar_tonkre_eskuvot__kerdezte_Danny_DeVito_a_Sziklat_aztan_csatlakoztak_a_lagzihoz","timestamp":"2019. november. 27. 13:30","title":"Tettél már tönkre esküvőt? – kérdezte Danny DeVito a Sziklát, aztán csatlakoztak a lagzihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Optimista a jövőt illetően a Huawei alapítója, Zsen Cseng-fej, aki szerint a cég a Google nélkül is remek eredményeket fog elérni.","shortLead":"Optimista a jövőt illetően a Huawei alapítója, Zsen Cseng-fej, aki szerint a cég a Google nélkül is remek eredményeket...","id":"20191126_huawei_zsen_cseng_fej_google_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07fca76-83c8-4acd-aaf3-051c47e92eb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_huawei_zsen_cseng_fej_google_android","timestamp":"2019. november. 26. 17:03","title":"A Huawei első embere szerint ők a Google nélkül is a világelsők lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]