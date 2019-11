Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2af91ccc-be6f-4c64-9700-26e17702f976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjelent a kormányhatározat a ferencvárosi követelések elfogadásáról. ","shortLead":"Megjelent a kormányhatározat a ferencvárosi követelések elfogadásáról. ","id":"20191127_atletika_stadion_csepel_ferencvaros_javaslatok_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2af91ccc-be6f-4c64-9700-26e17702f976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8fe7a93-51cb-46bd-b65a-44d337087eac","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_atletika_stadion_csepel_ferencvaros_javaslatok_kormany","timestamp":"2019. november. 27. 10:31","title":"Atlétika-stadion: elfogadta a kormány a ferencvárosi és csepeli javaslatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c204ee-7ed6-4e52-92f6-2aa13cf8602b","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A csúcstechnológia és a hagyomány egyesül abban a városnegyedben, amelyet a Google anyavállalata, az Alphabet tervez felépíteni Toronto tóparti részén.","shortLead":"A csúcstechnológia és a hagyomány egyesül abban a városnegyedben, amelyet a Google anyavállalata, az Alphabet tervez...","id":"20191116_A_Google_varos_terve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26c204ee-7ed6-4e52-92f6-2aa13cf8602b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c18b726-c779-49be-9ac7-da0dc1c4fefd","keywords":null,"link":"/360/20191116_A_Google_varos_terve","timestamp":"2019. november. 27. 12:25","title":"A Google építi a jövő városát Torontóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5e669c-c015-416e-9c1c-fa0b0cd6cda6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme a hét modell, amelyek közül az egyik megkapja az Év Autója-díjat. ","shortLead":"Íme a hét modell, amelyek közül az egyik megkapja az Év Autója-díjat. ","id":"20191126_Europaban_lehet_az_Ev_Autoja_a_Tesla__itt_dontosok_listaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f5e669c-c015-416e-9c1c-fa0b0cd6cda6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605612c2-a7fe-48b5-a0c1-1681e61ded49","keywords":null,"link":"/cegauto/20191126_Europaban_lehet_az_Ev_Autoja_a_Tesla__itt_dontosok_listaja","timestamp":"2019. november. 26. 10:13","title":"Európában lehet az Év Autója a Tesla Model 3 – itt a döntősök listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csaknem 1400 év után hazatér Rómából Betlehembe Jézus bölcsőjének egy darabja – Ferenc pápa ajándékaként.\r

","shortLead":"Csaknem 1400 év után hazatér Rómából Betlehembe Jézus bölcsőjének egy darabja – Ferenc pápa ajándékaként.\r

","id":"20191127_Jezus_bolcsojenek_darabja_hazater_Betlehembe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787dac46-4ba7-4931-8db9-9cd7ce6f8d57","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Jezus_bolcsojenek_darabja_hazater_Betlehembe","timestamp":"2019. november. 27. 08:59","title":"Jézus bölcsőjének egy darabja hazatér Betlehembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01892bef-6342-46fb-9c67-751daa5ff133","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet által hírbe hozott német társaság maga cáfolta a kormányközeli lap állításait.","shortLead":"A Magyar Nemzet által hírbe hozott német társaság maga cáfolta a kormányközeli lap állításait.","id":"20191126_magyar_nemzet_soros_gyorgy_varhelyi_oliver_angela_merkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01892bef-6342-46fb-9c67-751daa5ff133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad86dba6-422c-46f4-8072-edf03ea013dd","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_magyar_nemzet_soros_gyorgy_varhelyi_oliver_angela_merkel","timestamp":"2019. november. 26. 08:55","title":"Cáfolják, hogy Soros Várhelyi ellen akart volna lobbizni Merkelnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Favorites nevű új funkció egyelőre mégsem élesedik a Facebookon, a közösségi oldal figyelmét ugyanis más köti le.","shortLead":"A Favorites nevű új funkció egyelőre mégsem élesedik a Facebookon, a közösségi oldal figyelmét ugyanis más köti le.","id":"20191127_facebook_close_friends_favorites_tortenetek_stories","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78782cd9-6818-4f68-b567-aa0f2166b1ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_facebook_close_friends_favorites_tortenetek_stories","timestamp":"2019. november. 27. 13:03","title":"Tagad a Facebook, egyelőre mégsem jön a mikromegosztós funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egy olyan napon esett történelmi mélypontra a forint, amikor nem történt semmi különös – ez pedig akkor is nagy baj, ha azóta korrigált az árfolyam. Azért aki külföldről rendelne karácsonyi ajándékot, annak még nem kell rohannia.","shortLead":"Egy olyan napon esett történelmi mélypontra a forint, amikor nem történt semmi különös – ez pedig akkor is nagy baj, ha...","id":"20191126_forint_arfolyam_bevasarlas_karacsony_euro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c04c0022-ac15-4af0-b70d-7edba0618ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcda968-4f83-4cf9-899a-db301cfc1393","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_forint_arfolyam_bevasarlas_karacsony_euro","timestamp":"2019. november. 26. 15:42","title":"Miért zuhant be újra a forint, és mi jöhet ez után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"904b23dd-6f7b-431d-9953-b761efaf0208","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lövedék egy óvoda udvarán került elő.","shortLead":"A lövedék egy óvoda udvarán került elő.","id":"20191126_Aknaveto_granatot_talaltak_Felcsuton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=904b23dd-6f7b-431d-9953-b761efaf0208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f777f807-4260-4bc8-9dc0-8e56b037db73","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Aknaveto_granatot_talaltak_Felcsuton","timestamp":"2019. november. 26. 18:06","title":"Aknavető gránátot találtak Felcsúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]