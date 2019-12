Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67885ae5-7809-4614-a601-ce2908cdf20a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube szerint a videojátékokban megjelenő erőszak épp annyira valós, mintha egy filmet néznénk – csak utóbbit már régóta engedélyezi a platform. Most összehangolják a két szabályt.","shortLead":"A YouTube szerint a videojátékokban megjelenő erőszak épp annyira valós, mintha egy filmet néznénk – csak utóbbit már...","id":"20191208_youtube_jatek_gaming_video_eroszakos_tartalom_engedelyezese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67885ae5-7809-4614-a601-ce2908cdf20a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3128a16-37f3-4cb8-83a1-cad83d6acd76","keywords":null,"link":"/tudomany/20191208_youtube_jatek_gaming_video_eroszakos_tartalom_engedelyezese","timestamp":"2019. december. 08. 18:03","title":"Mehet a YouTube-on a kivégzés is, ha csak játszásiból van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1cc05b-a5e8-4654-ab17-2c7ed05907df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas író szerkesztőségünkbe az alábbi levelet juttatta el.



","shortLead":"A Kossuth-díjas író szerkesztőségünkbe az alábbi levelet juttatta el.



","id":"20191208_El_a_kezekkel_a_Katona_Jozsef_szinhaztol__Sandor_Ivan_uzenete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a1cc05b-a5e8-4654-ab17-2c7ed05907df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfba9cd8-0c48-457a-9554-c9dc528528bd","keywords":null,"link":"/kultura/20191208_El_a_kezekkel_a_Katona_Jozsef_szinhaztol__Sandor_Ivan_uzenete","timestamp":"2019. december. 08. 11:33","title":"„El a kezekkel a Katona József színháztól!” - Sándor Iván üzenete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68d7e35-c8bb-44a3-98c8-3bfd07780705","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra a SpaceX Dragon nevű, ember nélküli teherszállító űrhajója.","shortLead":"Megérkezett a Nemzetközi Űrállomásra a SpaceX Dragon nevű, ember nélküli teherszállító űrhajója.","id":"20191208_Megerkezett_a_karacsonyi_ajandek_a_Nemzetkozi_Urallomasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d68d7e35-c8bb-44a3-98c8-3bfd07780705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a7ba0b-1e0b-4ace-b720-1fff54d82028","keywords":null,"link":"/tudomany/20191208_Megerkezett_a_karacsonyi_ajandek_a_Nemzetkozi_Urallomasra","timestamp":"2019. december. 08. 16:02","title":"Megérkezett a karácsonyi ajándék a Nemzetközi Űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f88f9ab-48cb-428c-9561-358c2cc1740e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191208_Adventi_mesenaptar__december_8","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f88f9ab-48cb-428c-9561-358c2cc1740e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef9f4141-a734-4895-9c5f-7e45cbc624e2","keywords":null,"link":"/kultura/20191208_Adventi_mesenaptar__december_8","timestamp":"2019. december. 08. 08:08","title":"Adventi mesenaptár - december 8.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f1bba43-8d70-471c-96df-e66f18677895","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nagyjából száz ember volt a fehér-szigeti vulkán térségében, egyelőre körülbelül húsz sérültről tudnak, többen eltűntek.","shortLead":"Nagyjából száz ember volt a fehér-szigeti vulkán térségében, egyelőre körülbelül húsz sérültről tudnak, többen eltűntek.","id":"20191209_uj_zeland_vulkan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f1bba43-8d70-471c-96df-e66f18677895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062c12be-c864-4089-be24-bf6b5134d786","keywords":null,"link":"/vilag/20191209_uj_zeland_vulkan","timestamp":"2019. december. 09. 05:37","title":"Még a kráter peremén belül is turisták voltak, amikor kitört egy vulkán Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes hírek szerint az állat nem is azé a férfié volt, aki megkínozta.","shortLead":"Egyes hírek szerint az állat nem is azé a férfié volt, aki megkínozta.","id":"20191209_A_porazanal_fogva_az_utcan_vonszoltak_egy_kutyat_Vacon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cc909b-5127-4ada-a2a2-8724b1fefaf1","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_A_porazanal_fogva_az_utcan_vonszoltak_egy_kutyat_Vacon","timestamp":"2019. december. 09. 14:37","title":"A pórázánál fogva az utcán vonszoltak egy kutyát Vácon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ade9e12-63ff-4ede-863a-2208327762c1","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Melyik talál?” Ne csak úgy képzeljük el Arany Jánost, ahogy Barabás Miklós megfestette. Egy új Arany-ikonográfia jobban testközelbe hozza a nagy költőt.","shortLead":"„Melyik talál?” Ne csak úgy képzeljük el Arany Jánost, ahogy Barabás Miklós megfestette. Egy új Arany-ikonográfia...","id":"201949_album__bongeszkonyv_melyik_talal_arany_janos_eleteben_keszult_kepmasai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ade9e12-63ff-4ede-863a-2208327762c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab16e97-8b1c-41ab-96e7-263c3c59dfa8","keywords":null,"link":"/360/201949_album__bongeszkonyv_melyik_talal_arany_janos_eleteben_keszult_kepmasai","timestamp":"2019. december. 08. 12:15","title":"Nyolcvanoldalnyi szenzáció jelent meg Arany Jánosról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ebc6f0a-776f-4e46-b122-d5f35e057040","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Forgalomkorlátozásokra kell számítani Érd környékén.","shortLead":"Forgalomkorlátozásokra kell számítani Érd környékén.","id":"20191209_Negy_auto_karambolozott_az_M7es_autopalyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ebc6f0a-776f-4e46-b122-d5f35e057040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cda91cd-403a-4b85-82cd-20e78088a3df","keywords":null,"link":"/cegauto/20191209_Negy_auto_karambolozott_az_M7es_autopalyan","timestamp":"2019. december. 09. 08:04","title":"Négy autó karambolozott az M7-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]