Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"247140a7-22a0-452c-b022-aa7f9cf42895","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Szegedi Tudományegyetem matematikusai új módszerrel modellezték a járvány terjedését.","shortLead":"A Szegedi Tudományegyetem matematikusai új módszerrel modellezték a járvány terjedését.","id":"20191210_Magyar_kutatok_segithetnek_a_Zika_virus_elleni_harcban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=247140a7-22a0-452c-b022-aa7f9cf42895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a6e2ab-b85b-414c-a3e1-14451f325b95","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_Magyar_kutatok_segithetnek_a_Zika_virus_elleni_harcban","timestamp":"2019. december. 10. 07:15","title":"Magyar kutatók segíthetnek a zikavírus elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b01278f-e30a-4b05-9873-e07632697a1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig független volt. Előtte robbantotta a Párbeszéd frakcióját.","shortLead":"Eddig független volt. Előtte robbantotta a Párbeszéd frakcióját.","id":"20191209_Bosz_Anett_beult_a_DKba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b01278f-e30a-4b05-9873-e07632697a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b078e1bc-069b-4566-85c5-2c9439ae6125","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Bosz_Anett_beult_a_DKba","timestamp":"2019. december. 09. 11:35","title":"Bősz Anett beült a DK-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0a036db-d635-4bf7-adcb-9f09b8611150","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már ötödik napja tart a tiltakozás a tervezett nyugdíjreform ellen.","shortLead":"Már ötödik napja tart a tiltakozás a tervezett nyugdíjreform ellen.","id":"20191209_Tovabbra_is_teljes_a_kaosz_Parizsban_a_tuntetesek_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0a036db-d635-4bf7-adcb-9f09b8611150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32bd41c2-5299-473e-9e19-a279bd5157da","keywords":null,"link":"/vilag/20191209_Tovabbra_is_teljes_a_kaosz_Parizsban_a_tuntetesek_miatt","timestamp":"2019. december. 09. 14:05","title":"Továbbra is teljes a káosz Párizsban a tüntetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a gyors orvosi beavatkozásnak volt köszönhető, hogy férfi nem halt meg.","shortLead":"Csak a gyors orvosi beavatkozásnak volt köszönhető, hogy férfi nem halt meg.","id":"20191209_Vadat_emeltek_az_anyja_elettarsat_megkeselo_sukosdi_fiu_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5fa1cdb-2dd6-4ea5-b413-7561bd4216d8","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Vadat_emeltek_az_anyja_elettarsat_megkeselo_sukosdi_fiu_ellen","timestamp":"2019. december. 09. 09:57","title":"Vádat emeltek az anyja élettársát megkéselő sükösdi fiú ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f888e16-7768-4513-b5a7-c870661fc470","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig soha nem látott szögből vizsgálta a Nap plazmakilövelléseit egy nemzetközi kutatócsoport, melyben magyar tudós is dolgozott. Az úttörőnek számító távcsöves megfigyelés során a kutatók arra keresték a választ, hogy mi okozza a Nap koronájához köthető hőmérsékletemelkedést.","shortLead":"Eddig soha nem látott szögből vizsgálta a Nap plazmakilövelléseit egy nemzetközi kutatócsoport, melyben magyar tudós is...","id":"20191209_nap_plazmakilovellesei_tavcsoves_megfigyeles_elte_erdelyi_robert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f888e16-7768-4513-b5a7-c870661fc470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f515f4c-80cc-4c19-9454-6994198b8167","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_nap_plazmakilovellesei_tavcsoves_megfigyeles_elte_erdelyi_robert","timestamp":"2019. december. 09. 00:03","title":"Olyat láttak a tudósok a Napon, amit korábban még senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Jelentősen csökkentek a számottevő késések a számlák kifizetésénél az idei első három negyedévben, a két hónapon túl megfizetett számlák értékének aránya 52, a három hónapon túl megfizetetteké pedig 60 százalékkal volt kevesebb, mint tavaly ugyanebben az időszakban.","shortLead":"Jelentősen csökkentek a számottevő késések a számlák kifizetésénél az idei első három negyedévben, a két hónapon túl...","id":"20191209_A_szamlak_30_szazalekat_nem_fizetik_ki_a_cegek_hataridore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a774d3-13a4-4e13-87f5-ff13f1b6327f","keywords":null,"link":"/kkv/20191209_A_szamlak_30_szazalekat_nem_fizetik_ki_a_cegek_hataridore","timestamp":"2019. december. 09. 12:07","title":"A számlák 30 százalékát nem fizetik ki a cégek határidőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3c96d-9ddf-4da6-982b-07a570030ca8","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Benyújtotta a kormány a színházakat érintő törvényjavaslatot, amely változott a hvg.hu által megismert verzióhoz képest. ","shortLead":"Benyújtotta a kormány a színházakat érintő törvényjavaslatot, amely változott a hvg.hu által megismert verzióhoz...","id":"20191209_Szinhaztorveny_kultura_kulturhac_torvenyjavaslat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60c3c96d-9ddf-4da6-982b-07a570030ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64eb8eb1-979a-4f22-894c-0c8431a1a6f8","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Szinhaztorveny_kultura_kulturhac_torvenyjavaslat","timestamp":"2019. december. 09. 11:32","title":"Színháztörvény: Hollik szerint az állam mondaná meg, ki legyen az igazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rettegett a nélkülözéstől, ezért eldöntötte, hogy eltitkolja édesanyja halálát. Most emeltek vádat ellene.","shortLead":"Rettegett a nélkülözéstől, ezért eldöntötte, hogy eltitkolja édesanyja halálát. Most emeltek vádat ellene.","id":"20191210_masfel_evig_vette_fel_halott_anyja_jarandosagait_egy_somogyi_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce502ae-c8a0-4006-a85c-09d4794d3943","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_masfel_evig_vette_fel_halott_anyja_jarandosagait_egy_somogyi_no","timestamp":"2019. december. 10. 11:22","title":"Másfél évig vette fel halott anyja járandóságait egy somogyi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]