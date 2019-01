Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c944e475-710c-490b-9830-252c0e0679f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rudolph Giuliani azt azonban kizártnak tartja, hogy Trump maga sáros lenne az ügyben. ","shortLead":"Rudolph Giuliani azt azonban kizártnak tartja, hogy Trump maga sáros lenne az ügyben. ","id":"20190118_Trump_ugyvedje_szerint_az_elnok_kampanycsapata_osszejatszhatott_az_oroszokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c944e475-710c-490b-9830-252c0e0679f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8954e67a-6ec9-449c-9cdf-4cf0e5d18020","keywords":null,"link":"/vilag/20190118_Trump_ugyvedje_szerint_az_elnok_kampanycsapata_osszejatszhatott_az_oroszokkal","timestamp":"2019. január. 18. 05:03","title":"Trump ügyvédje szerint az elnök kampánycsapata összejátszhatott az oroszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d11a90-5467-4712-a06e-6f4b4019210e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legnagyobb bajor szedán alapára kicsivel 30 millió forint alatt alakul, ezért a pénzért egy dízelmotoros példány lehet a miénk.","shortLead":"A legnagyobb bajor szedán alapára kicsivel 30 millió forint alatt alakul, ezért a pénzért egy dízelmotoros példány...","id":"20190118_bearaztak_az_uj_7es_bmwt_nem_olcso_a_biturbo_V12es_csucsmodell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6d11a90-5467-4712-a06e-6f4b4019210e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebeea45d-a697-4603-a49c-fbb176ffd78a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190118_bearaztak_az_uj_7es_bmwt_nem_olcso_a_biturbo_V12es_csucsmodell","timestamp":"2019. január. 18. 13:21","title":"Beárazták az új 7-es BMW-t, nem olcsó a biturbó V12-es csúcsmodell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy Munkácsy-alkotásról van szó.","shortLead":"Egy Munkácsy-alkotásról van szó.","id":"20190118_Matolcsyek_felmilliardert_vettek_festmenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4bfe67-151e-4553-bf29-afedc0c82f84","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Matolcsyek_felmilliardert_vettek_festmenyt","timestamp":"2019. január. 18. 13:25","title":"Matolcsyék félmilliárdért vettek festményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7f0ea7-5082-4b0f-94cc-a355185b519c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez már Falusi Vajknak is sok volt.","shortLead":"Ez már Falusi Vajknak is sok volt.","id":"20190118_A_Fidelitasalelnok_is_beszolt_a_koztevenek_a_melegek_gyogyitasarol_szolo_musor_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f7f0ea7-5082-4b0f-94cc-a355185b519c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424a131a-9240-4219-ac64-ab0474186e53","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_A_Fidelitasalelnok_is_beszolt_a_koztevenek_a_melegek_gyogyitasarol_szolo_musor_miatt","timestamp":"2019. január. 18. 17:00","title":"A Fidelitas-alelnök is beszólt a köztévének a melegek gyógyításáról szóló műsor miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a43a33b-fb0b-4b5c-b40f-21150d056a29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiosztotta az ügyében eljáró bírókat a publicista, miután vele szemben az őt beperlő Hadházy Ákosnak adtak igazat. ","shortLead":"Kiosztotta az ügyében eljáró bírókat a publicista, miután vele szemben az őt beperlő Hadházy Ákosnak adtak igazat. ","id":"20190117_bayer_zsolt_hadhazy_akos_birosagi_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a43a33b-fb0b-4b5c-b40f-21150d056a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344b0d00-62f1-4191-88cc-f842566a9148","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_bayer_zsolt_hadhazy_akos_birosagi_per","timestamp":"2019. január. 17. 12:03","title":"Bayer kifizeti, de bocsánatot nem kér Hadházytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f347ee-3ec4-4e15-b722-2699d65f78ab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egy vasútállomás kapujára fújták fel a képet.","shortLead":"Egy vasútállomás kapujára fújták fel a képet.","id":"20190117_Egy_Banksygraffitit_talalhattak_Tokioban_hitelesiteni_szeretnek__foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90f347ee-3ec4-4e15-b722-2699d65f78ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf02d3ae-64ca-4a3a-8968-67677045bace","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Egy_Banksygraffitit_talalhattak_Tokioban_hitelesiteni_szeretnek__foto","timestamp":"2019. január. 17. 12:37","title":"Egy Banksy-graffitit találhattak Tokióban, hitelesíteni szeretnék – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469637b5-a5a0-49e0-a05b-d0a6b0d70f8a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tavaly rekordszintet ért el a behozatal, de idén már csökkenhet a külföldről használtan importált gépkocsik száma.","shortLead":"Tavaly rekordszintet ért el a behozatal, de idén már csökkenhet a külföldről használtan importált gépkocsik száma.","id":"20190117_Vege_az_importautooruletnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=469637b5-a5a0-49e0-a05b-d0a6b0d70f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65eea631-bfd7-4fe4-912c-8072f9b32a5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190117_Vege_az_importautooruletnek","timestamp":"2019. január. 17. 09:25","title":"Vége az importautó-őrületnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9439ab18-4c3c-43a7-a3a3-0f17a91fe2ba","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az óvoda az oktatás egyik legfontosabb eleme – mondta.","shortLead":"Az óvoda az oktatás egyik legfontosabb eleme – mondta.","id":"20190117_Kasler_ellatogatott_egy_budapesti_ovodaba_sajtotajekoztatot_is_tartott__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9439ab18-4c3c-43a7-a3a3-0f17a91fe2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24abacc6-8a38-44d8-86c9-3b5b244f65df","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Kasler_ellatogatott_egy_budapesti_ovodaba_sajtotajekoztatot_is_tartott__fotok","timestamp":"2019. január. 17. 12:28","title":"Kásler ellátogatott egy budapesti óvodába, sajtótájékoztatót is tartott – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]