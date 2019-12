Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af67ea80-bc13-4dab-9bff-34b1a06ec188","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Becsicskult a Lucasfilm: a kísérletező kedvű, a közönség által igen vegyes fogadtatásban részesült Az utolsó Jedik után túlbeszélt biztonsági játéknak szánt erőltetett menettel zárják a harmadik trilógiát. Kritika. ","shortLead":"Becsicskult a Lucasfilm: a kísérletező kedvű, a közönség által igen vegyes fogadtatásban részesült Az utolsó Jedik után...","id":"20191218_A_Skywalker_kora_a_leggyavabb_Star_Warsfilm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af67ea80-bc13-4dab-9bff-34b1a06ec188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd10e6c5-1f69-4fd9-aa6b-c9e7f2a85b8b","keywords":null,"link":"/kultura/20191218_A_Skywalker_kora_a_leggyavabb_Star_Warsfilm","timestamp":"2019. december. 18. 09:00","title":"A Skywalker kora a leggyávább Star Wars-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több emberen elkövetett emberölési kísérlet miatt vettek őrizetbe egy 32 éves dunaújvárosi és egy 20 éves adonyi férfit.","shortLead":"Több emberen elkövetett emberölési kísérlet miatt vettek őrizetbe egy 32 éves dunaújvárosi és egy 20 éves adonyi férfit.","id":"20191219_dunaujvaros_emberolesi_kiserlet_rendorseg_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41897ed3-4c9d-44d2-9a26-b180e20d0d99","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_dunaujvaros_emberolesi_kiserlet_rendorseg_letartoztatas","timestamp":"2019. december. 19. 10:21","title":"Sodrófával, kalapáccsal, vascsővel vertek össze több embert Dunaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Cristiano Ronaldo elképesztőt fejelt, megtalálták a világ legmélyebb pontját, 24 tornádó egy nap alatt az USA-ban. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Cristiano Ronaldo elképesztőt fejelt, megtalálták a világ legmélyebb pontját, 24 tornádó egy nap alatt az USA-ban...","id":"20191219_Radar360_Orban_beteg_Ausztralia_langol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3987973e-e88d-48c5-a589-782100568bc5","keywords":null,"link":"/360/20191219_Radar360_Orban_beteg_Ausztralia_langol","timestamp":"2019. december. 19. 17:00","title":"Radar360: Orbán beteg, Ausztrália lángol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt héten is kapott hasonló bejelentést a vasúttársaság. A múlt héten is kapott hasonló bejelentést a vasúttársaság. Akkor nem találták nyomát a rovaroknak. Akkor nem találták nyomát a rovaroknak.","id":"20191218_vasut_mav_ruhatetu_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ab0175-706c-4fc1-80dc-3b861989ac25","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_vasut_mav_ruhatetu_vizsgalat","timestamp":"2019. december. 18. 13:36","title":"Újabb vasúti kocsiban láttak tetveket, a MÁV vizsgálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cc3c38b-51c3-4ced-91c4-2dd0461a4e71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Szilárd exfideszes kengyeli polgármester nem tagadta az információt, hogy megegyezett az ügyészséggel. Nagy Szilárd exfideszes kengyeli polgármester nem tagadta az információt, hogy megegyezett az ügyészséggel. ","id":"20191219_Vadalku__Boldog_Istvan_Nagy_Szilard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cc3c38b-51c3-4ced-91c4-2dd0461a4e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47196c2f-760f-4e7d-b4f6-13f4b85fd166","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Vadalku__Boldog_Istvan_Nagy_Szilard","timestamp":"2019. december. 19. 19:05","title":"Vádalku segíthet felgöngyölíteni Boldog István ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy hónapja tartottak a tárgyalások Oroszország és Ukrajna között, az EU közvetítésével. Egy hónapja tartottak a tárgyalások Oroszország és Ukrajna között, az EU közvetítésével. ","id":"20191219_Megallapodtak_Berlinben_az_orosz_gaz_ukrajnai_tranzitjarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd345d9c-80a4-4915-bb4c-7008e8d9ef5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191219_Megallapodtak_Berlinben_az_orosz_gaz_ukrajnai_tranzitjarol","timestamp":"2019. december. 19. 21:55","title":"Megállapodtak Berlinben az orosz gáz ukrajnai tranzitjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajószentpéteren egészen konkrétan egészségtelen a levegő.","shortLead":"Sajószentpéteren egészen konkrétan egészségtelen a levegő.","id":"20191218_Tobb_telepulesen_is_magas_a_legszennyezettseg_nem_varhato_javulas_a_kozeljovoben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f53bd0d-8cbc-4c77-96e0-cb1eb2585af5","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Tobb_telepulesen_is_magas_a_legszennyezettseg_nem_varhato_javulas_a_kozeljovoben","timestamp":"2019. december. 18. 16:22","title":"Több településen is magas a légszennyezettség, nem várható javulás a közeljövőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383af6a1-515d-49fa-908e-a900e94e13e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szalay-Bobrovniczky Alexandra Hollik Istvánt váltja a poszton. Szalay-Bobrovniczky Alexandra Hollik Istvánt váltja a poszton.