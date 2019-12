Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd639e1e-c59d-47c8-9ee7-fc5dfc42477a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsit a végleges modell tökéletesítéshez használták.","shortLead":"A kocsit a végleges modell tökéletesítéshez használták.","id":"20191220_Hamarosan_elado_egy_Ferrari_F50_prototipus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd639e1e-c59d-47c8-9ee7-fc5dfc42477a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29328e54-64ab-42db-a060-eaa5714be7c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191220_Hamarosan_elado_egy_Ferrari_F50_prototipus","timestamp":"2019. december. 20. 09:38","title":"Hamarosan eladó egy Ferrari F50 prototípus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7749be0f-fb66-4118-8707-8f67466a540d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly változtatást hajt végre térképszolgáltatásán a Google, amelynek hála a kinyitva a fél képernyőt elfoglaló hamburger menü is átalakul.","shortLead":"Komoly változtatást hajt végre térképszolgáltatásán a Google, amelynek hála a kinyitva a fél képernyőt elfoglaló...","id":"20191220_google_maps_hamburger_menu_ujratervezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7749be0f-fb66-4118-8707-8f67466a540d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07231269-fbf4-423e-ba2e-600ca597c6d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_google_maps_hamburger_menu_ujratervezes","timestamp":"2019. december. 20. 08:33","title":"Megváltozik a Google Maps, lekapják az idegesítő részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a73e629-5670-4138-bfa2-376dc9129d19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most végre fény derült arra, hogy a gyakorlatban pontosan mennyivel nőtt az újdonság elektromos hatótávja. ","shortLead":"Most végre fény derült arra, hogy a gyakorlatban pontosan mennyivel nőtt az újdonság elektromos hatótávja. ","id":"20191220_igeretes_az_uj_plugin_hibrid_mini","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a73e629-5670-4138-bfa2-376dc9129d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7786c8f0-ac0b-417f-a9fc-eb43ac4dc73b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191220_igeretes_az_uj_plugin_hibrid_mini","timestamp":"2019. december. 20. 07:59","title":"Ígéretes az új plugin hibrid Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2721db9d-b4c1-4e91-9b14-b3b3d99a31fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyszerre 150-en tudják használni.","shortLead":"Egyszerre 150-en tudják használni.","id":"20191219_Megnyilt_az_ingyenes_jegpalya_a_Varoshaza_udvaran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2721db9d-b4c1-4e91-9b14-b3b3d99a31fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ec358d-38ce-4d0b-9ce3-a1784105941d","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Megnyilt_az_ingyenes_jegpalya_a_Varoshaza_udvaran","timestamp":"2019. december. 19. 18:33","title":"Megnyílt az ingyenes jégpálya a Városháza udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42321124-cd52-4352-98b1-6992b2cb467f","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A téli időszakban sokkal kevésbé vagyunk motiváltak, amelyet elsősorban az okoz, hogy hideg van és hamarabb sötétedik. Az évszakhoz igazodó munkaidővel azonban nagyban javítható helyzet – állítják kutatók.","shortLead":"A téli időszakban sokkal kevésbé vagyunk motiváltak, amelyet elsősorban az okoz, hogy hideg van és hamarabb sötétedik...","id":"20191219_tel_faradtsag_oraatallitas_cirkadian_ritmus_biologiai_ora_alvas_fekves","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42321124-cd52-4352-98b1-6992b2cb467f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b3fb07-1453-40f7-986b-167c1476d508","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_tel_faradtsag_oraatallitas_cirkadian_ritmus_biologiai_ora_alvas_fekves","timestamp":"2019. december. 19. 08:33","title":"Tudósok üzenik: ezt minden munkahelyen be kéne vezetni télen, és nem lennénk annyira nyúzottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9389af-cb97-4f88-b0e6-1c04d5d765da","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég bírósághoz fordul a GVH döntése ellen.","shortLead":"A cég bírósághoz fordul a GVH döntése ellen.","id":"20191220_18_milliardra_birsagoltak_a_Telenort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d9389af-cb97-4f88-b0e6-1c04d5d765da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c838a23b-9287-47b6-8c6f-a2c0c05b4506","keywords":null,"link":"/kkv/20191220_18_milliardra_birsagoltak_a_Telenort","timestamp":"2019. december. 20. 12:45","title":"1,8 milliárdra bírságolták a Telenort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7cefeaa-44e3-48cc-8fc5-a508272d2f10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a PTI harminc napon belül nem hagyja el az Alkotmány utcai székházát, végrehajtást fognak kérni ellene – így az elsőfokú ítélet.","shortLead":"Ha a PTI harminc napon belül nem hagyja el az Alkotmány utcai székházát, végrehajtást fognak kérni ellene –...","id":"20191219_Ugy_nez_ki_hogy_most_mar_tenyleg_koltoznie_kell_a_Politikatorteneti_Intezetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7cefeaa-44e3-48cc-8fc5-a508272d2f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d30597-ad04-4696-beff-979963e2f119","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Ugy_nez_ki_hogy_most_mar_tenyleg_koltoznie_kell_a_Politikatorteneti_Intezetnek","timestamp":"2019. december. 19. 15:48","title":"Úgy néz ki, hogy most már tényleg költöznie kell a Politikatörténeti Intézetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22099a7f-a5bc-44c9-93d2-a118e48dc51e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jane Fonda azt tervezte, hogy elnökké választása után találkozót kér Doland Trumptól, hogy meggyőzze őt a globális felmelegedés elleni harc szükségességéről.","shortLead":"Jane Fonda azt tervezte, hogy elnökké választása után találkozót kér Doland Trumptól, hogy meggyőzze őt a globális...","id":"20191218_Jane_Fonda_meg_akarta_gyozni_Trumpot_a_klimavedelem_kerdeseben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22099a7f-a5bc-44c9-93d2-a118e48dc51e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0cc3635-f56b-4819-9a22-42a055b26454","keywords":null,"link":"/vilag/20191218_Jane_Fonda_meg_akarta_gyozni_Trumpot_a_klimavedelem_kerdeseben","timestamp":"2019. december. 18. 19:26","title":"Jane Fonda meg akarta győzni Trumpot a klímavédelem kérdésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]