[{"available":true,"c_guid":"383af6a1-515d-49fa-908e-a900e94e13e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szalay-Bobrovniczky Alexandra Hollik Istvánt váltja a poszton. ","shortLead":"Szalay-Bobrovniczky Alexandra Hollik Istvánt váltja a poszton. ","id":"20191219_Kineveztek_az_uj_kormanyszovivot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=383af6a1-515d-49fa-908e-a900e94e13e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbbe51d-255e-43a0-b13b-672f875e6a11","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Kineveztek_az_uj_kormanyszovivot","timestamp":"2019. december. 19. 21:41","title":"Kinevezték az új kormányszóvivőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"125092fa-8975-447f-a549-9adaad22eeae","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Diet Prada számolt be arról, hogy a Nanushka 2020-as elő-őszi kollekciójának egy darabja kísértetiesen hasonlít egy 2018-as Céline együttesre.","shortLead":"A Diet Prada számolt be arról, hogy a Nanushka 2020-as elő-őszi kollekciójának egy darabja kísértetiesen hasonlít...","id":"20191220_Lekoppintotta_a_Nanushka_az_egyik_francia_markat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=125092fa-8975-447f-a549-9adaad22eeae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc07894f-6304-4db5-80ec-4b518d5bd6c9","keywords":null,"link":"/kkv/20191220_Lekoppintotta_a_Nanushka_az_egyik_francia_markat","timestamp":"2019. december. 20. 10:48","title":"Lekoppintotta a Nanushka az egyik francia márkát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fde90e7-a39f-465e-9889-8bb460d5936e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megtalálták a világ legmélyebben fekvő földterületét. Az egyik kanyon 3,5 kilométer mélységig húzódhat.","shortLead":"Megtalálták a világ legmélyebben fekvő földterületét. Az egyik kanyon 3,5 kilométer mélységig húzódhat.","id":"20191219_Antarktisz_felfedezes_foldalatti_hegyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fde90e7-a39f-465e-9889-8bb460d5936e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a14caccb-33e3-462e-92ca-5296b764607a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_Antarktisz_felfedezes_foldalatti_hegyek","timestamp":"2019. december. 19. 13:37","title":"Gigantikus képződményeket fedeztek fel az Antarktisz jégpáncélja alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"103dcf7a-f47c-4ccc-a885-5b5b1e047f05","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A jégkorszak után emelkedő tengerszinttől próbálták védeni az otthonukat az emberek. ","shortLead":"A jégkorszak után emelkedő tengerszinttől próbálták védeni az otthonukat az emberek. ","id":"20191220_Az_emelkedo_tengertol_mar_7000_eve_is_feltek_a_regeszek_most_megtalaltak_a_vedofalat_a_viz_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=103dcf7a-f47c-4ccc-a885-5b5b1e047f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"973d90eb-2a20-43af-b18d-b6c15941d594","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Az_emelkedo_tengertol_mar_7000_eve_is_feltek_a_regeszek_most_megtalaltak_a_vedofalat_a_viz_alatt","timestamp":"2019. december. 20. 11:20","title":"Az emelkedő tengertől már 7000 éve is féltek, a régészek most megtalálták a védőfalat a víz alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb57098d-684f-48c5-81d6-1bf8fd467a8b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Családtagjai is fizethetnek. Papíron nincs ennyi pénze a fideszes képviselőnek.","shortLead":"Családtagjai is fizethetnek. Papíron nincs ennyi pénze a fideszes képviselőnek.","id":"20191220_850_milliot_hajtana_be_Simonkatol_az_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb57098d-684f-48c5-81d6-1bf8fd467a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6a62fe-6bbe-4e4f-802d-702c970d5de0","keywords":null,"link":"/kkv/20191220_850_milliot_hajtana_be_Simonkatol_az_ugyeszseg","timestamp":"2019. december. 20. 07:29","title":"850 milliót hajtana be Simonkától az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fc17ee8-a432-49d3-bd16-083c7bc2e8d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több időre van szüksége a Blizzard Entertainmentnek, hogy elkészítse a legendás Warcraft III modern változatát, a játékot így csak jövő januárban adják ki.","shortLead":"Több időre van szüksége a Blizzard Entertainmentnek, hogy elkészítse a legendás Warcraft III modern változatát...","id":"20191221_blizzard_jatekok_warcraft_3_reforged_megjelenes_ar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fc17ee8-a432-49d3-bd16-083c7bc2e8d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c47956-61c2-4d61-b167-59a623099500","keywords":null,"link":"/tudomany/20191221_blizzard_jatekok_warcraft_3_reforged_megjelenes_ar","timestamp":"2019. december. 21. 10:03","title":"Kisebb csúszással, de érkezik a Blizzard vadonatúj Warcraft-játéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809429ad-097e-442f-982b-baaba86f26c4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először sikerült feltérképezni az egy évvel ezelőtti kitörésével szökőárat okozó Anak Krakatau indonéz vulkán óceánfenékre lecsúszott részeit.","shortLead":"Először sikerült feltérképezni az egy évvel ezelőtti kitörésével szökőárat okozó Anak Krakatau indonéz vulkán...","id":"20191219_anak_krakatau_vulkan_viz_ala_kerult_resze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=809429ad-097e-442f-982b-baaba86f26c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994c375a-875c-4b22-876b-3d516ca32f78","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_anak_krakatau_vulkan_viz_ala_kerult_resze","timestamp":"2019. december. 19. 15:03","title":"Olyan erősen tört ki a vulkán, hogy részben leomlott – most sikerült feltérképezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken a szegedi közgyűlésen szóba jött a Szeviép-ügy, az üléssel egy időben pedig újabb elmarasztaló ítélet is született Márki-Zay Péter perében. Mindkét eljárás a szegedi bíróságokat érinti, a polgármesterek, igaz, más-más ügyekben, de eltérően a vélekednek az igazságszolgáltatásról.","shortLead":"Pénteken a szegedi közgyűlésen szóba jött a Szeviép-ügy, az üléssel egy időben pedig újabb elmarasztaló ítélet is...","id":"20191221_Botka_Laszlo_a_Szegedi_Torvenyszekre_zudulo_ossztuzrol_A_legsotetebb_diktaturat_idezi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9e426f-4580-4db4-80db-731a50c5fc14","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Botka_Laszlo_a_Szegedi_Torvenyszekre_zudulo_ossztuzrol_A_legsotetebb_diktaturat_idezi","timestamp":"2019. december. 21. 08:41","title":"Botka László a Szegedi Törvényszékre zúduló össztűzről: A legsötétebb diktatúrát idézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]