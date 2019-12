Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28e6d43c-c2ed-40e3-9114-2df8a3cf0ec7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már javában tesztelik a prototípusokat, a vevők pedig körülbelül egy év múlva vehetik át a megrendelt példányokat.","shortLead":"Már javában tesztelik a prototípusokat, a vevők pedig körülbelül egy év múlva vehetik át a megrendelt példányokat.","id":"20191220_erkezoben_a_horvatok_kozel_2000_loeros_villanyautoja_rimac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28e6d43c-c2ed-40e3-9114-2df8a3cf0ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b372ff5e-44b3-4984-85f5-218f8a251241","keywords":null,"link":"/cegauto/20191220_erkezoben_a_horvatok_kozel_2000_loeros_villanyautoja_rimac","timestamp":"2019. december. 20. 06:41","title":"Érkezőben a horvátok közel 2000 lóerős villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9534230c-281e-4900-8d18-f13faefe124e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Gazdasági, ellátásbiztonsági, munkahely- és klímavédelmi okokkal indokolják az üzletet.","shortLead":"Gazdasági, ellátásbiztonsági, munkahely- és klímavédelmi okokkal indokolják az üzletet.","id":"20191220_matrai_eromu_opus_global_meszaros_lorinc_palkovics_laszlo_magyar_allam_felvasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9534230c-281e-4900-8d18-f13faefe124e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204456ca-ab75-4009-a1ba-8dc6ad1efd32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191220_matrai_eromu_opus_global_meszaros_lorinc_palkovics_laszlo_magyar_allam_felvasarlas","timestamp":"2019. december. 20. 18:08","title":"Megveszi az állam Mészáros Lőrincéktől a Mátrai Erőművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e175709a-68f0-47c5-a7a1-0b4146c32495","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Joseph Muscat ugyan távozik, de az EP szerint nem elég gyorsan.","shortLead":"Joseph Muscat ugyan távozik, de az EP szerint nem elég gyorsan.","id":"20191220_Brusszelbol_kenyszeritenek_ki_a_maltai_miniszterelnok_lemondasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e175709a-68f0-47c5-a7a1-0b4146c32495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb24b440-b774-4524-8c1b-274979ee98ec","keywords":null,"link":"/vilag/20191220_Brusszelbol_kenyszeritenek_ki_a_maltai_miniszterelnok_lemondasat","timestamp":"2019. december. 20. 11:30","title":"Brüsszelből kényszerítenék ki a máltai miniszterelnök lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Régóta rebesgették, hogy ellenzi a transzneműek jogait J.K Rowling. Most be is bizonyosodott. Most be is bizonyosodott.","id":"20191220_Kiborultak_JK_Rowling_rajongoi_az_irono_transzfobias_tweetjetol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e446512b-0b86-4bd4-adad-3455d15475f5","keywords":null,"link":"/elet/20191220_Kiborultak_JK_Rowling_rajongoi_az_irono_transzfobias_tweetjetol","timestamp":"2019. december. 20. 12:08","title":"Kiborultak J.K Rowling rajongói a Harry Potter-szerző transzfóbiás tweetjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b002777-0bba-4e89-a855-c29b1afbd04c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmalap támogatja közel egymilliárd forinttal. ","shortLead":"A filmalap támogatja közel egymilliárd forinttal. ","id":"20191219_Dobo_Kata_ujra_filmet_rendez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b002777-0bba-4e89-a855-c29b1afbd04c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5dafb52-7885-4e2a-8173-5dca3bf4ccaa","keywords":null,"link":"/kultura/20191219_Dobo_Kata_ujra_filmet_rendez","timestamp":"2019. december. 19. 14:28","title":"Dobó Kata 900 millió forintot kap filmtervére ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"305c1307-27c9-42ed-8b21-b489530098aa","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"Az emberek tömegesen mennek el házasságot kötni, ha az állam pénzt ad érte, de a gyerekvállalás ennél sokkal összetettebb kérdés. Hamarosan érkeznek az első babák, akik a családvédelmi akcióterv bejelentése után fogantak. Nem lesz könnyű megfordítani a mostani demográfiai trendet: egyre nagyobb az esély, hogy az idei legyen a békeidőben mért egyik legnagyobb természetes fogyás. ","shortLead":"Az emberek tömegesen mennek el házasságot kötni, ha az állam pénzt ad érte, de a gyerekvállalás ennél sokkal...","id":"20191220_demografia_szuletes_csalad_halalozasok_babavaro_tamogatas_csaladvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=305c1307-27c9-42ed-8b21-b489530098aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd221869-a16f-40a0-ac88-81971d367a67","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_demografia_szuletes_csalad_halalozasok_babavaro_tamogatas_csaladvedelem","timestamp":"2019. december. 20. 11:00","title":"Innen szép nyerni: Így indul Orbán nagy családvédelmi ígérete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088a120e-3ae7-490d-827b-e3852da19fb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Őrjöngő orosz utast kellett megfékezni a novoszibirszki járaton. A rendőrségen kötött ki. Videó is készült az esetről.

\r

","shortLead":"Őrjöngő orosz utast kellett megfékezni a novoszibirszki járaton. A rendőrségen kötött ki. Videó is készült...","id":"20191219_Olyan_reszeg_volt_az_utas_a_repulon_hogy_a_szekhez_kellett_ragasztani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=088a120e-3ae7-490d-827b-e3852da19fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf53ddf-8878-49c8-b9f6-edb3aa29aae3","keywords":null,"link":"/elet/20191219_Olyan_reszeg_volt_az_utas_a_repulon_hogy_a_szekhez_kellett_ragasztani","timestamp":"2019. december. 19. 11:08","title":"Olyan részeg volt az utas a repülőn, hogy az üléshez kellett ragasztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f65a2414-b067-4f68-a0d2-71e7e52dd3f2","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"Ami Theresa May-nek nem sikerült, az utódjának, Boris Johnsonnak igen: 124 fős többséggel átment a brit parlament alsóházán az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésének alapelveit rögzítő javaslat. Januárban jöhet a Brexit, utána pedig nagyon kemény tárgyalások.","shortLead":"Ami Theresa May-nek nem sikerült, az utódjának, Boris Johnsonnak igen: 124 fős többséggel átment a brit parlament...","id":"20191220_brexit_szavazas_brit_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f65a2414-b067-4f68-a0d2-71e7e52dd3f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d51ff42-e208-47b6-b082-8553d6ca82b8","keywords":null,"link":"/vilag/20191220_brexit_szavazas_brit_parlament","timestamp":"2019. december. 20. 15:33","title":"Megszavazta a brit parlament a Brexit-megállapodást, január 31-én jöhet a kilépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]