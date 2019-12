Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az év utolsó napjaiban és az új év első napján 300 forintra emelkedik a legnépszerűbb hazai lottójátékok, az ötös és hatos lottó, valamint a skandináv lottó alapjátékainak ára - közölte a Szerencsejáték Zrt.","shortLead":"Az év utolsó napjaiban és az új év első napján 300 forintra emelkedik a legnépszerűbb hazai lottójátékok, az ötös és...","id":"20191221_Dragul_a_lotto_de_novekednek_a_nyeremenyek_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92e8fdc-3f83-4f69-bbae-2c9f58bb742f","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Dragul_a_lotto_de_novekednek_a_nyeremenyek_is","timestamp":"2019. december. 21. 10:36","title":"Drágul a lottó, de növekednek a nyeremények is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"10 fok körül alakul a hőmérséklet.","shortLead":"10 fok körül alakul a hőmérséklet.","id":"20191222_Eso_es_szel_igen_ho_nem_valoszinu_karacsonykor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d73dc5-29b5-4c0f-9d9e-eb4192fdf260","keywords":null,"link":"/itthon/20191222_Eso_es_szel_igen_ho_nem_valoszinu_karacsonykor","timestamp":"2019. december. 22. 08:46","title":"Eső és szél igen, hó nem valószínű karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0118a6-10ae-4bed-ba5a-188b6c986e51","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az útlevél kulcs, hogy bejárjuk a világot. Nem mindegy, hány országba léphetünk be vele.","shortLead":"Az útlevél kulcs, hogy bejárjuk a világot. Nem mindegy, hány országba léphetünk be vele.","id":"20191221_Mennyire_eros_a_magyar_utlevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa0118a6-10ae-4bed-ba5a-188b6c986e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ead74d-86cc-40b8-832e-7fceec0c69f8","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Mennyire_eros_a_magyar_utlevel","timestamp":"2019. december. 21. 17:09","title":"Mennyire erős a magyar útlevél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hszi Csin-ping kínai elnök pénteken felhívta telefonon amerikai hivatali kollégáját, Donald Trumpot, és bírálta Washington \"beavatkozását\" a kínai belügyekbe. Kína az amerikai védelmi költségvetésről pénteken elfogadott törvényt is kifogásolta. ","shortLead":"Hszi Csin-ping kínai elnök pénteken felhívta telefonon amerikai hivatali kollégáját, Donald Trumpot, és bírálta...","id":"20191221_Kina_a_belugyeibe_valo_beavatkozassal_vadolja_az_USAt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a710aa46-a528-4ec8-b546-753635c6c294","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Kina_a_belugyeibe_valo_beavatkozassal_vadolja_az_USAt","timestamp":"2019. december. 21. 15:19","title":"Kína a belügyeibe való beavatkozással vádolja az USA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A zsírnak elméletileg a bőr alatt kellene eltárolódnia, de előfordulhat, hogy a test más részeibe is kerül belőle. Ez viszont diabéteszt okozhat.\r

","shortLead":"A zsírnak elméletileg a bőr alatt kellene eltárolódnia, de előfordulhat, hogy a test más részeibe is kerül belőle...","id":"20191220_Igy_okoz_2es_tipusu_cukorbetegseget_a_sok_testzsir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9417b1-cac2-4eb6-bf6f-6a9df0ec3f56","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_Igy_okoz_2es_tipusu_cukorbetegseget_a_sok_testzsir","timestamp":"2019. december. 20. 19:45","title":"Így okoz 2-es típusú cukorbetegséget a sok testzsír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f988c3-5538-4b6e-a544-19e189adc5a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple-vezér Tim Cook szereti úgy jellemezni vállalatát, mint a felhasználói adatokat megvédő céget. Egy új felmérés eredménye szerint sok felhasználó egyáltalán nem osztja ezt a gondolatot.","shortLead":"Az Apple-vezér Tim Cook szereti úgy jellemezni vállalatát, mint a felhasználói adatokat megvédő céget. Egy új felmérés...","id":"20191220_tim_cook_apple_adatvedelem_felhasznaloi_adatok_vedelme_google_ncipher","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97f988c3-5538-4b6e-a544-19e189adc5a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35df7d96-e345-4d0c-8b46-871c2da52a63","keywords":null,"link":"/tudomany/20191220_tim_cook_apple_adatvedelem_felhasznaloi_adatok_vedelme_google_ncipher","timestamp":"2019. december. 20. 19:03","title":"Többen állítják: ha adatokról van szó, a Google megbízhatóbb, mint az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba42a13f-1cb9-470d-a841-87e814bedca8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok minden indokolja az elképesztően magas eladási árat, de főleg talán az, hogy ez az egyetlen példány készült a kocsiból.","shortLead":"Sok minden indokolja az elképesztően magas eladási árat, de főleg talán az, hogy ez az egyetlen példány készült...","id":"20191222_83_milliard_forintert_kinaljak_ezt_az_ss_jaguart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba42a13f-1cb9-470d-a841-87e814bedca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37df11cd-8718-4c13-b370-a3933f54e7a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191222_83_milliard_forintert_kinaljak_ezt_az_ss_jaguart","timestamp":"2019. december. 22. 06:41","title":"8,3 milliárd forintért kínálják ezt az abszolút unikum SS Jaguart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd531259-7612-42df-adea-68b61177fcd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat korábban nem akarta kiadni Ringert Csaba pályázatát.","shortLead":"Az önkormányzat korábban nem akarta kiadni Ringert Csaba pályázatát.","id":"20191220_eger_Ringert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd531259-7612-42df-adea-68b61177fcd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26003260-fd50-42ad-a04d-477540c01adb","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_eger_Ringert","timestamp":"2019. december. 20. 15:58","title":"Szakirányú végzettség nélkül nyerte el posztját az egri Vármúzeum igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]