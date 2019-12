Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e3f4728-65bb-46c4-894c-e062dda80df6","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A jelenlegi túlzott felhajtás nem tesz jót a mesterséges intelligencia ügyének, sőt visszavetheti a fejlődést – figyelmeztetnek szakértők.","shortLead":"A jelenlegi túlzott felhajtás nem tesz jót a mesterséges intelligencia ügyének, sőt visszavetheti a fejlődést –...","id":"201951__zsakutcaban_azmi__teves_joslatok__oz_anagy_varazslo__robotra_varva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e3f4728-65bb-46c4-894c-e062dda80df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e595af-bf62-40c1-80cf-7915c067bc89","keywords":null,"link":"/360/201951__zsakutcaban_azmi__teves_joslatok__oz_anagy_varazslo__robotra_varva","timestamp":"2019. december. 22. 12:00","title":"Annyira rá vagyunk kattanva a mesterséges intelligenciára, hogy besülhet az egész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e38fc5-3126-4814-9033-184caee47754","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kilépett a nyilvánosság elé szombaton az a férfi, aki egy narválagyarat ragadva vette fel a küzdelmet a londoni késes támadóval szemben a november 29-i terrortámadásban. Az igazságügyi minisztériumi köztisztviselő Darryn Frost a Press Association brit belföldi hírügynökségnek nyilatkozott és számolt be részletesen a történtekről.","shortLead":"Kilépett a nyilvánosság elé szombaton az a férfi, aki egy narválagyarat ragadva vette fel a küzdelmet a londoni késes...","id":"20191221_Elmeselte_hogyan_szallt_szembe_narvalagyarral_a_londoni_keses_merenylovel_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76e38fc5-3126-4814-9033-184caee47754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ff91ab-7fbc-458e-8938-0d0b92faf0d9","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Elmeselte_hogyan_szallt_szembe_narvalagyarral_a_londoni_keses_merenylovel_szemben","timestamp":"2019. december. 21. 14:11","title":"Elmesélte, hogyan szállt szembe narválagyarral a londoni késes merénylővel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70add536-4b9c-4ed8-bfe0-69d2ff22d587","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A horvát rendőrség által tévesen kiutasított nigériai asztalitenisz játékosok elhagyták Boszniát.","shortLead":"A horvát rendőrség által tévesen kiutasított nigériai asztalitenisz játékosok elhagyták Boszniát.","id":"20191221_Hazamehetett_a_ket_menekultnek_nezett_es_taborba_zart_pinpongos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70add536-4b9c-4ed8-bfe0-69d2ff22d587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7c5955-9044-4c68-bec9-a8b9f25535b6","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Hazamehetett_a_ket_menekultnek_nezett_es_taborba_zart_pinpongos","timestamp":"2019. december. 21. 19:08","title":"Hazamehetett a két menekültnek nézett és táborba zárt pingpongos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902a755c-2ef7-4f59-8fe9-6d4a27a6bb0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok keservesen megfizet, ha bírálni merészeli az észak-koreai kormányzatot az emberi jogok helyzete miatt - közölte a KCNA észak-koreai hírügynökség a phenjani külügyminisztérium szóvivőjére hivatkozva szombaton.","shortLead":"Az Egyesült Államok keservesen megfizet, ha bírálni merészeli az észak-koreai kormányzatot az emberi jogok helyzete...","id":"20191221_Phenjan_Washington_keservesen_megfizet_ha_biralni_mereszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=902a755c-2ef7-4f59-8fe9-6d4a27a6bb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf02b741-9479-446b-a1ce-e48f38069062","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Phenjan_Washington_keservesen_megfizet_ha_biralni_mereszel","timestamp":"2019. december. 21. 14:39","title":"Phenjan: Washington keservesen megfizet, ha bírálni merészel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az alig 200 ezer lakosú Szamoa szigetén már 79 ember halt meg kanyaróban a járvány októberi kitörése óta - jelentették be a helyi hatóságok vasárnap.","shortLead":"Az alig 200 ezer lakosú Szamoa szigetén már 79 ember halt meg kanyaróban a járvány októberi kitörése óta - jelentették...","id":"20191222_Tovabb_szedi_aldozatait_Szamoan_a_kanyaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b5deb4-bb25-413a-8aa7-f2c6622dfbb1","keywords":null,"link":"/vilag/20191222_Tovabb_szedi_aldozatait_Szamoan_a_kanyaro","timestamp":"2019. december. 22. 11:13","title":"Tovább szedi áldozatait Szamoán a kanyaró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e13be6-0a4d-45ca-b264-6df80cd5020a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bezár szombat este a Mikulásgyár - közölték a szervezők. A közlemény szerint a karitatív akció keretében eddig már csaknem 20 ezren adták le ajándékaikat a fővárosi Millenáris Parkban. ","shortLead":"Bezár szombat este a Mikulásgyár - közölték a szervezők. A közlemény szerint a karitatív akció keretében eddig már...","id":"20191221_Ma_este_bezar_a_Mikulasgyar_szaz_tonna_adomany_gyult_ossze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84e13be6-0a4d-45ca-b264-6df80cd5020a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f71b8d-dca4-4ad9-915b-ba32c6f44565","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Ma_este_bezar_a_Mikulasgyar_szaz_tonna_adomany_gyult_ossze","timestamp":"2019. december. 21. 11:22","title":"Ma este bezár a Mikulásgyár, száz tonna adomány gyűlt össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c30286-b383-4d8d-9ae3-acd1bba487da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több területet is komoly összeggel támogattak meg az év végén.","shortLead":"Több területet is komoly összeggel támogattak meg az év végén.","id":"20191221_64_milliard_forintot_mozgatott_at_a_koltsegvetesben_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8c30286-b383-4d8d-9ae3-acd1bba487da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041bd1ee-c622-40fe-8f0c-141404faf777","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191221_64_milliard_forintot_mozgatott_at_a_koltsegvetesben_a_kormany","timestamp":"2019. december. 21. 17:40","title":"64 milliárd forintnak talált új helyet a költségvetésben a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37617d45-4494-4262-b610-2ccbacb2d133","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csanádalbertin járt a volt kancelláriaminiszter.","shortLead":"Csanádalbertin járt a volt kancelláriaminiszter.","id":"20191221_Elarult_egy_titkot_a_miniszterelnokrol_Lazar_Janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37617d45-4494-4262-b610-2ccbacb2d133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5acbfa0-bb8b-40a2-9379-e183def97a39","keywords":null,"link":"/itthon/20191221_Elarult_egy_titkot_a_miniszterelnokrol_Lazar_Janos","timestamp":"2019. december. 21. 13:21","title":"Elárult egy titkot a miniszterelnökről Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]