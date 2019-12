Miskolcon, Szentendrén és Esztergomban se lesz idén tűzijáték

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cbddf599-9e07-40f2-941e-5ccc950d7f36","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az élmezőnyhöz tartozó csapatok közül a Szolnok, a Körmend és az Atomerőmű is hazai pályán győzött vasárnap a férfi kosárlabda NB I alapszakaszában.","shortLead":"Az élmezőnyhöz tartozó csapatok közül a Szolnok, a Körmend és az Atomerőmű is hazai pályán győzött vasárnap a férfi...","id":"20191229_Az_elcsapatok_nyertek_a_kosarlabda_NB_Iben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbddf599-9e07-40f2-941e-5ccc950d7f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e247e431-490e-4c3b-8f1e-b91cdc76a0bd","keywords":null,"link":"/sport/20191229_Az_elcsapatok_nyertek_a_kosarlabda_NB_Iben","timestamp":"2019. december. 29. 21:21","title":"Az élcsapatok nyertek a kosárlabda NB I-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90edafa6-8654-4669-aee3-e84858ad47d3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ez történt a világban 2019-ben: a közéleti események kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez az első.","shortLead":"Ez történt a világban 2019-ben: a közéleti események kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez az első.","id":"20191228_Az_ev_kronikaja_2019_Vilag_1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90edafa6-8654-4669-aee3-e84858ad47d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95624bc8-2d9b-4700-aba3-19c5bf34af3e","keywords":null,"link":"/360/20191228_Az_ev_kronikaja_2019_Vilag_1","timestamp":"2019. december. 28. 16:05","title":"A Boeing katasztrófájától az új-zélandi mészárlásig - 2019 külföldi krónikája / 1.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88904996-01c5-4777-9a47-1610216487ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Turistákat jelentettek fel, akik a Disney World jelmezeseit zaklatták. Négyszer fordultak a rendőrséghez az elmúlt hetekben. ","shortLead":"Turistákat jelentettek fel, akik a Disney World jelmezeseit zaklatták. Négyszer fordultak a rendőrséghez az elmúlt...","id":"20191228_Nem_kell_felni_Mickey_egertol__mondta_a_nagymama_Disney_Worldben_majd_utlegelni_kezdte_a_jelmezest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88904996-01c5-4777-9a47-1610216487ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1aabe0f-8a48-43d6-9146-cb635e192d59","keywords":null,"link":"/kultura/20191228_Nem_kell_felni_Mickey_egertol__mondta_a_nagymama_Disney_Worldben_majd_utlegelni_kezdte_a_jelmezest","timestamp":"2019. december. 28. 17:59","title":"Nem kell félni Mickey egértől - mondta a nagymama Disney Worldben, majd ütlegelni kezdte a jelmezest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Angela Merkelben bíznak leginkább a németek a vezető politikusok közül","shortLead":"Angela Merkelben bíznak leginkább a németek a vezető politikusok közül","id":"20191229_Valtozatlan_a_bizalom_Merkel_irant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcef84b9-8a00-4e5c-b14e-0de3cf559ac4","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Valtozatlan_a_bizalom_Merkel_irant","timestamp":"2019. december. 29. 14:30","title":"Változatlan a bizalom Merkel iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56993b0-caf7-458d-9cfe-26dce9782129","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Egészen elképesztő sporteredményekkel volt tele ez az év. Milák Kristóf az amerikai úszólegenda, Michael Phelps világcsúcsát adta át a múltnak. A Győr női kézilabdacsapata vesztes meccs nélkül győzött a bajnokságban és a Bajnokok Ligáját is így hozta le. A Juventus sorozatban nyolcadszor nyerte meg a Serie A-t. Az amerikaifocista Tom Brady hatszoros Super Bowl-győztes, a tornász Simone Biles huszonkét évesen 19-szeres világbajnok lett... valamennyi csúcs döbbenetes elkötelezettségről, alázatról és küzdeni tudásról árulkodik. Akadt azonban három, még ezeknél is őrültebb rekord, teljesítőik lettek nálunk az év sportemberei.","shortLead":"Egészen elképesztő sporteredményekkel volt tele ez az év. Milák Kristóf az amerikai úszólegenda, Michael Phelps...","id":"20191228_ev_embere__sportolok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c56993b0-caf7-458d-9cfe-26dce9782129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352b42dc-1df8-4152-8794-016fdb144343","keywords":null,"link":"/sport/20191228_ev_embere__sportolok","timestamp":"2019. december. 28. 17:00","title":"Sportolók, akik idén történelmet írtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miskolcon egy lakóház gyulladt ki, Vas megyében egy családi ház tetőszerkezete ég.","shortLead":"Miskolcon egy lakóház gyulladt ki, Vas megyében egy családi ház tetőszerkezete ég.","id":"20191229_Ket_ego_hazhoz_riasztottak_a_tuzoltokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b224a192-035d-4c0e-9529-d24fb9e93602","keywords":null,"link":"/itthon/20191229_Ket_ego_hazhoz_riasztottak_a_tuzoltokat","timestamp":"2019. december. 29. 09:00","title":"Két égő házhoz riasztották a tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8d7e70-776a-453d-ae32-6d40f5bb3c9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autót vezető fiú ittas volt, ráadásul el volt tiltva a vezetéstől.","shortLead":"Az autót vezető fiú ittas volt, ráadásul el volt tiltva a vezetéstől.","id":"20191230_arokba_hajtott_gecse_ittas_vezetes_ford_escort_23_eves_utas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a8d7e70-776a-453d-ae32-6d40f5bb3c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408b86be-e25b-4b65-a905-5a88d5a113d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191230_arokba_hajtott_gecse_ittas_vezetes_ford_escort_23_eves_utas","timestamp":"2019. december. 30. 06:15","title":"Árokba hajtott egy 20 éves sofőr Gecsénél, a 23 éves utasa meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06cddeab-e526-4dd5-9c0d-dd2073ed92a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tegnap az állami kutatóhálózat élére kinevezett akadémikus arról osztotta meg a nézeteit, hogy azért van veszélyben a magyar identitás, mert a fiatalok Harry Pottert és Pókembert olvasnak. ","shortLead":"Tegnap az állami kutatóhálózat élére kinevezett akadémikus arról osztotta meg a nézeteit, hogy azért van veszélyben...","id":"20191229_pokember_visszavag_reakciok_marothinterju_egri_csillagok_harry_potter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06cddeab-e526-4dd5-9c0d-dd2073ed92a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e1b327-686a-4231-ac13-b6a086e4adf0","keywords":null,"link":"/kultura/20191229_pokember_visszavag_reakciok_marothinterju_egri_csillagok_harry_potter","timestamp":"2019. december. 29. 18:55","title":"A Pókember visszavág – reakciók a Maróth-interjúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]