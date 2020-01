Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"445faea6-3bba-4195-b96e-c825ac5b7e1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közvetlen járat létesült Budapest és a kínai Hszian között.","shortLead":"Közvetlen járat létesült Budapest és a kínai Hszian között.","id":"20200102_kozvetlen_repulojarat_kina_hszian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=445faea6-3bba-4195-b96e-c825ac5b7e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e1045f-1ec6-4c01-ba1c-256bc07a7f56","keywords":null,"link":"/kkv/20200102_kozvetlen_repulojarat_kina_hszian","timestamp":"2020. január. 02. 13:07","title":"Újabb kínai városba lehet repülni Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cdf7aa5-9cc6-4a9e-9230-c163182d4b71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szír, egyiptomi, szudáni, palesztin, algír és marokkói állampolgárok jöttek.","shortLead":"Szír, egyiptomi, szudáni, palesztin, algír és marokkói állampolgárok jöttek.","id":"20200102_menekultek_bevandorlok_bacs_kiskun","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cdf7aa5-9cc6-4a9e-9230-c163182d4b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9882516b-f1bc-4479-a44c-efa20b528d77","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_menekultek_bevandorlok_bacs_kiskun","timestamp":"2020. január. 02. 09:01","title":"147 menekültet tartóztattak fel újév napján Bács-Kiskunban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c16609e2-3b47-4795-bd6f-b69ba8b4c2f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hét eleje óta már legalább nyolc ember halt meg az Ausztrália több államában pusztító bozóttüzek következtében. Ismét leégett több száz épület, a hatóságok hajókkal és helikopterekkel menekítik a tűz fogságába került településeken élvőket, a füst pedig már Új-Zélandot is elérte. ","shortLead":"A hét eleje óta már legalább nyolc ember halt meg az Ausztrália több államában pusztító bozóttüzek következtében.","id":"20200101_Nem_sikerul_megfekezni_az_ausztraliai_tuzeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c16609e2-3b47-4795-bd6f-b69ba8b4c2f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee530bea-9495-4503-88d2-4df04816b675","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Nem_sikerul_megfekezni_az_ausztraliai_tuzeket","timestamp":"2020. január. 01. 15:14","title":"Nem sikerül megfékezni az ausztráliai tüzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f6f2bfa-ddd9-4421-a9d2-966848c2e29b","c_author":"Lakner Zoltán","category":"360","description":"Politikai elemző szerzőnk azt latolgatja, mi hozza majd el a demokratikus rendszerváltást: cizellált program vagy az indulatok egyetlen koncentrált kisülése.","shortLead":"Politikai elemző szerzőnk azt latolgatja, mi hozza majd el a demokratikus rendszerváltást: cizellált program vagy...","id":"202001_a_jovot_elkezdeni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f6f2bfa-ddd9-4421-a9d2-966848c2e29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8554ab56-0d61-463c-8cb4-90c7b80979f7","keywords":null,"link":"/360/202001_a_jovot_elkezdeni","timestamp":"2020. január. 02. 17:00","title":"Lakner Zoltán: Valamit az Orbán utáni világról is gondolni kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78bfc579-d2b3-432e-aefb-e0f47284ee72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A harmadik generációs 3-as BMW korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot is kaphatnak.","shortLead":"A harmadik generációs 3-as BMW korai példányai idén már 30. születésnapjukat ünneplik, így akár OT rendszámot is...","id":"20200102_szokni_kell_iden_mar_az_e36os_3as_bmwk_is_oldtimerek_lehetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78bfc579-d2b3-432e-aefb-e0f47284ee72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da152a04-f7d8-423e-bf74-12f7473ca986","keywords":null,"link":"/cegauto/20200102_szokni_kell_iden_mar_az_e36os_3as_bmwk_is_oldtimerek_lehetnek","timestamp":"2020. január. 02. 06:41","title":"Szokni kell: idéntől már az E36-os 3-as BMW-k is oldtimerek lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b816cc54-e92e-4e5a-bf7e-ece36da9390b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az úszószaklap, a Swimswam húszas listáján ők ketten képviselik Magyarországot.","shortLead":"Az úszószaklap, a Swimswam húszas listáján ők ketten képviselik Magyarországot.","id":"20200102_hosszu_katinka_gyurta_daniel_evtized_legjobb_uszoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b816cc54-e92e-4e5a-bf7e-ece36da9390b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96cd5528-c26d-4159-8efe-cc9f0390c3d8","keywords":null,"link":"/sport/20200102_hosszu_katinka_gyurta_daniel_evtized_legjobb_uszoi","timestamp":"2020. január. 02. 11:08","title":"Hosszú és Gyurta is bekerült az évtized legjobb úszói közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35e0ec4-b9df-4db3-b12c-1712527bc71b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elsőként visszaérkezett kocsiszekrények padlólemezeit az Mfor szerint „felzabálta a rozsda”.","shortLead":"Az elsőként visszaérkezett kocsiszekrények padlólemezeit az Mfor szerint „felzabálta a rozsda”.","id":"20200103_3as_metro_orosz_felujitott_metrokocsi_rozsda_korrozio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b35e0ec4-b9df-4db3-b12c-1712527bc71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38345bc2-ecdd-4f5a-9e72-d2724097b44d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200103_3as_metro_orosz_felujitott_metrokocsi_rozsda_korrozio","timestamp":"2020. január. 03. 12:05","title":"Annyira rozsdásodnak a felújított orosz metrókocsik, hogy többet le kellett állítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b86e6d-708c-40ae-9e74-16f76eca497a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyjából 500-600 ezer tűlevelű kerül ki az utcákra, amiket különféle módon hasznosítanak a szakemberek.","shortLead":"Nagyjából 500-600 ezer tűlevelű kerül ki az utcákra, amiket különféle módon hasznosítanak a szakemberek.","id":"20200102_fenyofa_karacsonyfa_tuzelo_villamos_aram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21b86e6d-708c-40ae-9e74-16f76eca497a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c250e6-ff12-4582-aeed-8c187805fad9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200102_fenyofa_karacsonyfa_tuzelo_villamos_aram","timestamp":"2020. január. 02. 11:35","title":"Meleg és áram lesz a kidobott karácsonyfákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]