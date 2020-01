Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26b5ca9f-c740-4eb6-bbf0-e7b4d2e82bd4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még egy meglepetéssel készülhet a Samsung a nevek terén az S20 bemutatójára. Ha hihetünk a napvilágot látott információnak, nem a Galaxy S20+ lesz a legerősebb mobil a sorozatban.","shortLead":"Még egy meglepetéssel készülhet a Samsung a nevek terén az S20 bemutatójára. Ha hihetünk a napvilágot látott...","id":"20200109_samsung_galaxy_s20_okostelefon_bemutato_nev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26b5ca9f-c740-4eb6-bbf0-e7b4d2e82bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4b3a6b-5dd3-4e67-b03b-3f10c7f22486","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_samsung_galaxy_s20_okostelefon_bemutato_nev","timestamp":"2020. január. 09. 19:03","title":"Meglepetésre készülhet a Samsung: a Galaxy S20+ csak a második legerősebb mobil lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3efe8594-2ebd-4fbd-897a-536424cee251","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A dél-ausztráliai Kenguru-szigeten élő 50 ezer koala fele pusztulhatott el a tüzek miatt.","shortLead":"A dél-ausztráliai Kenguru-szigeten élő 50 ezer koala fele pusztulhatott el a tüzek miatt.","id":"20200108_Mar_egymilliard_nagyobb_allat_pusztulhatott_el_az_ausztraliai_erdotuzekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3efe8594-2ebd-4fbd-897a-536424cee251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad0917e-06bf-4ec8-8bdd-eafb2a793d61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_Mar_egymilliard_nagyobb_allat_pusztulhatott_el_az_ausztraliai_erdotuzekben","timestamp":"2020. január. 08. 18:26","title":"Már egymilliárd nagyobb állat pusztulhatott el az ausztráliai erdőtüzekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076074f2-1aa5-40ea-8b67-6c9c712f54cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Takács Szabolcs Ferencnek a végkielégítéshez milliós szabadságmegváltás is járt. Vaskos borítékkal lépett ki az ajtón.","shortLead":"Takács Szabolcs Ferencnek a végkielégítéshez milliós szabadságmegváltás is járt. Vaskos borítékkal lépett ki az ajtón.","id":"20200109_takacs_szabolcs_ferenc_szabadsagmegvaltas_vegkielegites_allamtitkar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=076074f2-1aa5-40ea-8b67-6c9c712f54cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d4fb46-99c2-4c1f-88bb-7fcd3b2c44cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_takacs_szabolcs_ferenc_szabadsagmegvaltas_vegkielegites_allamtitkar","timestamp":"2020. január. 09. 13:45","title":"Több mint 12 millió forinttal távozik posztjáról egy államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982df9ff-0deb-429f-857f-46b2adf6ae3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány még azt sem árulta el, mekkora hatása van a négygyerekes nők szja-mentességének, de Orbán Viktor máris kiterjesztené a háromgyerekesekre. Utóbbiak sokkal többen vannak, így ez már százmilliárdos bevételkiesést jelentene az államnak. Méghozzá minden egyes évben, amíg egy jövőbeli kormány be nem vállalja, hogy visszacsinálja az egészet.","shortLead":"A kormány még azt sem árulta el, mekkora hatása van a négygyerekes nők szja-mentességének, de Orbán Viktor máris...","id":"20200110_szja_mentesseg_orban_igeret_adozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=982df9ff-0deb-429f-857f-46b2adf6ae3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca44898-ee7a-4c69-8e86-278a3fa0e371","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_szja_mentesseg_orban_igeret_adozas","timestamp":"2020. január. 10. 06:30","title":"Egy következő kormánynak fájhat igazán a háromgyerekes nők adómentessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc181082-48e1-4e51-a783-59bcbc81de4a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az USA és Irán a háború szélére sodródott, de sem az Európai Unió, sem pedig Oroszország nem érdekelt abban, hogy ellenőrizhetetlen folyamatok induljanak el a Közel-Keleten – hangsúlyozzák azok az orosz szakértők, akiket a Deutsche Welle megkérdezett Merkel kancellár szombati látogatása előtt. ","shortLead":"Az USA és Irán a háború szélére sodródott, de sem az Európai Unió, sem pedig Oroszország nem érdekelt abban...","id":"20200110_Trump_ujra_osszehozta_Merkelt_es_Putyint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc181082-48e1-4e51-a783-59bcbc81de4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881b7b54-0511-4cd7-ade6-1c435feb08bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_Trump_ujra_osszehozta_Merkelt_es_Putyint","timestamp":"2020. január. 10. 12:56","title":"Trump újra összehozta Merkelt és Putyint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai szenátus republikánus tagjai is elégedetlenek amiatt, hogy szerdán a Trump-kormányzat zárt ajtók mögött tájékoztatta a törvényhozókat az utóbbi időben kiéleződött iráni-amerikai konfliktusról, amelyben a teheráni vezetés előző nap az amerikai erők iraki bázisaira mért rakétacsapással vágott vissza.","shortLead":"Az amerikai szenátus republikánus tagjai is elégedetlenek amiatt, hogy szerdán a Trump-kormányzat zárt ajtók mögött...","id":"20200109_republikanusok_washington_kaszim_szulejmani_iran_viszaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e153031-6efa-49d3-94cb-c4e7db6cbf36","keywords":null,"link":"/vilag/20200109_republikanusok_washington_kaszim_szulejmani_iran_viszaly","timestamp":"2020. január. 09. 06:28","title":"A republikánusok is elégedetlenek azzal, ahogy Trumpék Szulejmáni likvidálását magyarázzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bizottság szerint az egyik kérdés megtévesztő, egy másik pedig túl bonyolult. A határozat nem jogerős.","shortLead":"A bizottság szerint az egyik kérdés megtévesztő, egy másik pedig túl bonyolult. A határozat nem jogerős.","id":"20200110_nvb_lmp_zold_nepszavazas_kerdesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a1cb863-9392-4ca2-9027-e86abdbf4081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00962f3d-810d-4352-a270-24cdb0ca0301","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_nvb_lmp_zold_nepszavazas_kerdesek","timestamp":"2020. január. 10. 05:07","title":"Elutasította az NVB az LMP zöld népszavazási kérdéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint a cég 2016-ban találkozni szeretett volna a magyar külügyminiszterrel. ","shortLead":"A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint a cég 2016-ban találkozni szeretett volna a magyar külügyminiszterrel. ","id":"20200108_Atlatszo_Szijjarto_neve_is_elokerult_a_Cambridge_Analytica_kiszivarogtatott_emailjeiben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6af7a7e-0c6a-48d4-973a-10b962a08109","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_Atlatszo_Szijjarto_neve_is_elokerult_a_Cambridge_Analytica_kiszivarogtatott_emailjeiben","timestamp":"2020. január. 08. 21:29","title":"Átlátszó: Szijjártó neve is előkerült a Cambridge Analytica kiszivárogtatott e-mailjeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]