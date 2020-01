Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46875979-7774-473f-9caa-70263ceb1ba6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kivizsgálás nélkül a túlzásba vitt sport balesetet és sérülést okozhat, és a szívet is megterhelheti. A Semmelweis-nap alkalmából ingyenes szűréssel hívják fel a figyelmet a megelőző kontrollra.","shortLead":"Kivizsgálás nélkül a túlzásba vitt sport balesetet és sérülést okozhat, és a szívet is megterhelheti. A Semmelweis-nap...","id":"20200113_Ingyenes_kivizsgalassal_varjak_az_amator_sportolokat_a_Semmelweisnapon_a_Varosmajorban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46875979-7774-473f-9caa-70263ceb1ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610ca5ec-3c3f-4fc6-aabe-0420cd5c7d34","keywords":null,"link":"/elet/20200113_Ingyenes_kivizsgalassal_varjak_az_amator_sportolokat_a_Semmelweisnapon_a_Varosmajorban","timestamp":"2020. január. 13. 12:10","title":"Ingyenes kivizsgálással várják az amatőr sportolókat a Semmelweis-napon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a5e46d-afcd-42b5-9cc4-ffd48c74885f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vége van, vége lett. Elérkezett az a nap, hogy a Microsoft a korábbi ígéreteinek (riogatásainak) megfelelően megszüntette a Windows 7 operációs rendszer támogatását. Viszont ezzel egyidejűleg érdekes ajánlata is van.","shortLead":"Vége van, vége lett. Elérkezett az a nap, hogy a Microsoft a korábbi ígéreteinek (riogatásainak) megfelelően...","id":"20200115_microsoft_javaslat_windows_7_windows_10","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88a5e46d-afcd-42b5-9cc4-ffd48c74885f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e8a5e9-b536-459e-9071-4479e5f5a6a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_microsoft_javaslat_windows_7_windows_10","timestamp":"2020. január. 15. 08:03","title":"A Microsoft üzeni 400 millió embernek: vegyenek új számítógépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29146dce-305f-4051-9ca1-eda0944106bf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint a pártcsaládnak meg kell erősítenie a jobbközép elköteleződését.\r

","shortLead":"Az államtitkár szerint a pártcsaládnak meg kell erősítenie a jobbközép elköteleződését.\r

","id":"20200113_novak_katalin_fidesz_epp_europai_neppart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29146dce-305f-4051-9ca1-eda0944106bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f7fcdf-db6f-4cce-be44-f2f88d31675d","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_novak_katalin_fidesz_epp_europai_neppart","timestamp":"2020. január. 13. 23:02","title":"Novák: Szó sincs arról, hogy a Fideszt csak úgy ki lehet tenni a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"Farkas Károly","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök előszeretettel hivatkozik arra, hogy Magyarország karbonsemlegessé válásának költsége 2050-ig 50 ezer milliárd forintba kerülne. A hvg.hu birtokába került egy anyag, amelyből kiderül, mire is gondol Orbán Viktor. Utánajártunk, valós adatok alapján kalkulálta ki az őrületes összeget.","shortLead":"A miniszterelnök előszeretettel hivatkozik arra, hogy Magyarország karbonsemlegessé válásának költsége 2050-ig 50 ezer...","id":"20200115_klimavedelem_klimastrategia_szamitas_koltsegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46cea37-7352-470b-b8e5-7b5d092ec352","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_klimavedelem_klimastrategia_szamitas_koltsegek","timestamp":"2020. január. 15. 06:30","title":"Fideszes túlárazás és hasztalan kiadások: így áll össze a klímaharc 50 ezer milliárdos számlája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e37840-ed96-4972-846a-95879f5c3182","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Robert Farah állítja: csak szennyezett húst evett.","shortLead":"Robert Farah állítja: csak szennyezett húst evett.","id":"20200115_Megbukott_a_doppingteszten_a_ferfi_parosban_vilagelso_kolumbiai_teniszezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27e37840-ed96-4972-846a-95879f5c3182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee7e1ab-b875-4bb0-8f07-f1d5fdc24ff0","keywords":null,"link":"/sport/20200115_Megbukott_a_doppingteszten_a_ferfi_parosban_vilagelso_kolumbiai_teniszezo","timestamp":"2020. január. 15. 07:27","title":"Megbukott a doppingteszten a férfi párosban világelső kolumbiai teniszező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum szerint a Mindenki Magyarországa Mozgalom is politikai szervezetnek minősül, így a két szervezet tagjának lenni összeférhetetlen.","shortLead":"A Momentum szerint a Mindenki Magyarországa Mozgalom is politikai szervezetnek minősül, így a két szervezet tagjának...","id":"20200113_momentum_mindenki_magyarorszaga_mozgalom_politikai_szervezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f62b8b7-d0f2-4502-ada1-6a0501829d97","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_momentum_mindenki_magyarorszaga_mozgalom_politikai_szervezet","timestamp":"2020. január. 13. 19:50","title":"A momentumosok nem lehetnek tagok Márki-Zay mozgalmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb49ee75-1464-4430-83b6-f9bc7f22f2d7","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Önnek elég lenne napi 447 forint étkezésre? A lakosság fogyasztása általában véve nő, de a szegényebb rétegekben a kiadások nagy része még mindig a puszta megélhetésre megy el. Csak az emberek harmadának van annyi jövedelme, amennyit az átlagos megélhetéshez szükségesnek tart.","shortLead":"Önnek elég lenne napi 447 forint étkezésre? A lakosság fogyasztása általában véve nő, de a szegényebb rétegekben...","id":"20200113_ksh_fogyasztas_jovedelmek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb49ee75-1464-4430-83b6-f9bc7f22f2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69693720-4886-45bd-848c-913a7186ea74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200113_ksh_fogyasztas_jovedelmek","timestamp":"2020. január. 13. 15:05","title":"Az átlag magyar évi 35 kilóval többet eszik, mint 2010-ben, és még mindig szűkösen él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztrália második legnagyobb városában, Melbourne-ben és Victoria állam egyéb részein a legrosszabb a levegő minősége az egész világon a bozóttüzek miatt keletkezett füst és por okán - tudatták a helyi hatóságok kedden.","shortLead":"Ausztrália második legnagyobb városában, Melbourne-ben és Victoria állam egyéb részein a legrosszabb a levegő minősége...","id":"20200114_A_bozottuzek_miatt_Melbourne_levegoje_a_legrosszabb_a_vilagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256a9fae-47a1-4cc9-8515-207b52b63ada","keywords":null,"link":"/vilag/20200114_A_bozottuzek_miatt_Melbourne_levegoje_a_legrosszabb_a_vilagon","timestamp":"2020. január. 14. 05:41","title":"A bozóttüzek miatt Melbourne levegője a legrosszabb a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]