Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb negatív rekordot döntött az egészségügy, az egész Föld időjárását befolyásolhatja az ausztrál tűz, nagy köd lesz ma is. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Újabb negatív rekordot döntött az egészségügy, az egész Föld időjárását befolyásolhatja az ausztrál tűz, nagy köd lesz...","id":"20200115_Radar360_alig_kapunk_az_EUs_klimaforrasbol_Budapest_is_kiamrad_a_penzesobol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a998341-19fb-44f0-8cb7-26bcf513a0f1","keywords":null,"link":"/360/20200115_Radar360_alig_kapunk_az_EUs_klimaforrasbol_Budapest_is_kiamrad_a_penzesobol","timestamp":"2020. január. 15. 08:00","title":"Radar360: alig kapunk az EU-s klímaforrásból, Budapest is kimarad a pénzesőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061899f9-b06c-40d2-91cc-d6a529870dc2","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Nyerges Zsolt megvásárolta a kormányfő vejének egyik ingatlanbefektető vállalkozását. A már több mint 20 milliárd forintnyi hitelt nyögő Tiborcznak mások is segítő kezet nyújtottak.","shortLead":"Nyerges Zsolt megvásárolta a kormányfő vejének egyik ingatlanbefektető vállalkozását. A már több mint 20 milliárd...","id":"20200114_Simicska_dublorje_eljutott_Tiborczig_es_kirangatta_a_hitelvalsagbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=061899f9-b06c-40d2-91cc-d6a529870dc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b720bc68-f8a0-49eb-906d-614c5f01e888","keywords":null,"link":"/360/20200114_Simicska_dublorje_eljutott_Tiborczig_es_kirangatta_a_hitelvalsagbol","timestamp":"2020. január. 14. 12:00","title":"Simicska dublőrje eljutott Tiborczig, és kirángatta a hitelválságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22dd1a3-b5ba-497c-a366-ee1d2a3cbf23","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"A Csillagok háborújában robotok küzdenek robotokkal és győzik le egymást, mindenfajta emberi közreműködés nélkül. Hamarosan a Földön is eljöhet ez, de a világ országai régóta nem tudnak zöld ágra vergődni abban: tiltsák-e vagy szabályozzák-e valamilyen módon a mesterséges intelligenciára épülő robothadviselést. A német liberális Friedrich Naumann Alapítvány biztonságpolitikai osztályának vezetője, a német tengerésztisztből lett elemző, Sebastian Vagt szerint sürget az idő. Interjú.","shortLead":"A Csillagok háborújában robotok küzdenek robotokkal és győzik le egymást, mindenfajta emberi közreműködés nélkül...","id":"20200114_Robotok_haboruja_Ki_nyomja_meg_a_gombot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a22dd1a3-b5ba-497c-a366-ee1d2a3cbf23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc08a069-84f1-4cf6-b1f9-1cbcd494339c","keywords":null,"link":"/360/20200114_Robotok_haboruja_Ki_nyomja_meg_a_gombot","timestamp":"2020. január. 14. 11:00","title":"Csúnya új világ – az okosfegyverek buták, de könnyen elszabadulhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyermekvállalást nemcsak anyagilag, de lelkileg is támogatni kell – mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kedden Budapesten. Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke hasonlókról beszélt nem sokkal az államtitkár előtt.","shortLead":"A gyermekvállalást nemcsak anyagilag, de lelkileg is támogatni kell – mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség...","id":"20200114_Az_allamtitkar_szerint_a_gyermekvallalast_lelkileg_is_tamogatni_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faddaa49-66f6-4eb9-8e1f-22113767dabe","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Az_allamtitkar_szerint_a_gyermekvallalast_lelkileg_is_tamogatni_kell","timestamp":"2020. január. 14. 13:06","title":"Az államtitkár szerint a gyermekvállalást lelkileg is támogatni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7586ea05-e767-4ba0-ac06-e23ce06686fd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Berlinben folytatják az egyeztetést.","shortLead":"Berlinben folytatják az egyeztetést.","id":"20200114_Nincs_tuzszunet_Libiaban_Haftar_tabornok_alairas_nelkul_tavozott_Moszkvabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7586ea05-e767-4ba0-ac06-e23ce06686fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e323e52-a2d3-4d84-9524-4d2dc058fc11","keywords":null,"link":"/vilag/20200114_Nincs_tuzszunet_Libiaban_Haftar_tabornok_alairas_nelkul_tavozott_Moszkvabol","timestamp":"2020. január. 14. 13:45","title":"Nincs tűzszünet Libiában: Haftar tábornok aláírás nélkül távozott Moszkvából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51291690-66b3-4f52-b36b-51f9ba08a68e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A britek többsége zenét játszik le a házi kedvenceknek, a streamingszolgáltató felismerte a piaci rést.","shortLead":"A britek többsége zenét játszik le a házi kedvenceknek, a streamingszolgáltató felismerte a piaci rést.","id":"20200115_Maganyos_kutyaknak_keszitett_playlisteket_a_Spotify","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51291690-66b3-4f52-b36b-51f9ba08a68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87721f16-a3a5-4b3b-ba22-7bf96a99def1","keywords":null,"link":"/kultura/20200115_Maganyos_kutyaknak_keszitett_playlisteket_a_Spotify","timestamp":"2020. január. 15. 20:15","title":"Magányos kutyáknak készített playlisteket a Spotify","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8cd5a65-0619-4e67-834c-1d6a8ce44f6b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokkal több turista érkezett novemberben Magyarországra, mint egy évvel korábban, de a magyaroknak nem ez volt a kedvenc hónapja.","shortLead":"Sokkal több turista érkezett novemberben Magyarországra, mint egy évvel korábban, de a magyaroknak nem ez volt...","id":"20200115_A_kulfoldiek_mentettek_meg_a_magyar_szallodakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8cd5a65-0619-4e67-834c-1d6a8ce44f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5314824c-faef-4a22-8d00-d99690f9fe9b","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_A_kulfoldiek_mentettek_meg_a_magyar_szallodakat","timestamp":"2020. január. 15. 10:59","title":"A külföldiek mentették meg a magyar szállodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Mostantól a Pénzügyminisztérium helyett az ITM hatáskörébe tartozik a foglalkoztatáspolitika és a társadalmi párbeszéd. ","shortLead":"Mostantól a Pénzügyminisztérium helyett az ITM hatáskörébe tartozik a foglalkoztatáspolitika és a társadalmi párbeszéd. ","id":"20200115_Tovabb_dagad_Palkovics_miniszteriuma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09623b6e-28bf-4e93-99d3-30c38b87e271","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_Tovabb_dagad_Palkovics_miniszteriuma","timestamp":"2020. január. 15. 18:59","title":"Tovább dagad Palkovics minisztériuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]