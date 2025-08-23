Már egy éve elkészült a megrendelt turulszobor, de a polgármester még nem fizette ki
Kis magyar abszurd – írja Hadházy Ákos.
hvg.hu
Kis magyar abszurdról tudosít Hadházy Ákos egy Bács-Kiskun vármegyei községből, Kastantyúról.
Szombati posztjában a független országgyűlési képviselő azt írja: egy elkeseredett szobrászművész már a falu Facebook-oldalán üzen a polgármesternek, hogy már egy éve elkészült a megrendelt turulszobor, ki kellene fizetni és át kellene venni.
„Azért ott üzent, mert a polgi már a telefont sem veszi fel neki” – magyarázza Hadházy.
Ami a falubeliek szerint azért különösen bájos, mert a pénz megvolt: a képviselőtestület tagjai éveken keresztül lemondtak a tiszteletdíjukról, hogy összegyűjtsék a szobor árát
