„Ne a megszokás alapján közlekedjenek!” – a Keleti pályuadvar hétfőn kezdődő lezárására figyelmeztet a MÁV-vezér

„Kérjük, hétfőtől ne a megszokás alapján közlekedjenek! Indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak a változásokról” – figyelmezteti az utazóközönséget Facebook-bejegyzésében Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport Hétfőn indul az év legnagyobb karbantartási beruházása: a Keleti-program! Az elmúlt évtizedekben a karbantartási munkáknál halmozódott fel a legtöbb elmaradás, pedig a vasúti pálya folyamatosan…

Azt már korábban bejelentette a MÁV, hogy a nyár végére és a tanévkezdés heteire kiesik a forgalomból a Keleti-pályaudvar. Mint arról beszámoltunk, a felújítási munkák miatt augusztus 25. és szeptember 20. között alternatív végállomásokat használnak a Keleti pályaudvar járatai.

A MÁV-vezér mostani posztjában azt írja, hogy az utazás megtervezéséhez minden fontos információ megtalálható az oldalukon.

Majd még hozzáteszi:

Ettől az évtől sokkal jobban figyelünk arra, hogy a vasúti pálya legrosszabb állapotú csomópontjain javítsunk, nem toldozunk-foltozunk, hanem korszerűen újítunk fel. Ahogy a nyár elején Rákosrendezőn, hétfőtől a Keleti pályaudvaron olyan kritikus infrastruktúra-elemeket cserélünk és javítunk, amelyek eddig lassították a forgalmat. Ez a munka tehát a jövőbe tett befektetés – gyorsabb, megbízhatóbb, biztonságosabb vasúti közlekedésért.