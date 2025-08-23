„Ne a megszokás alapján közlekedjenek!” – a Keleti pályuadvar hétfőn kezdődő lezárására figyelmeztet a MÁV-vezér

A nyár végére és a tanévkezdés heteire kiesik a forgalomból a Keleti.

  • hvg.hu
„Ne a megszokás alapján közlekedjenek!” – a Keleti pályuadvar hétfőn kezdődő lezárására figyelmeztet a MÁV-vezér

„Kérjük, hétfőtől ne a megszokás alapján közlekedjenek! Indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak a változásokról” – figyelmezteti az utazóközönséget Facebook-bejegyzésében Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport

Hétfőn indul az év legnagyobb karbantartási beruházása: a Keleti-program! Az elmúlt évtizedekben a karbantartási munkáknál halmozódott fel a legtöbb elmaradás, pedig a vasúti pálya folyamatosan…

Azt már korábban bejelentette a MÁV, hogy a nyár végére és a tanévkezdés heteire kiesik a forgalomból a Keleti-pályaudvar. Mint arról beszámoltunk, a felújítási munkák miatt augusztus 25. és szeptember 20. között alternatív végállomásokat használnak a Keleti pályaudvar járatai.

A MÁV-vezér mostani posztjában azt írja, hogy az utazás megtervezéséhez minden fontos információ megtalálható az oldalukon.

Majd még hozzáteszi:

Ettől az évtől sokkal jobban figyelünk arra, hogy a vasúti pálya legrosszabb állapotú csomópontjain javítsunk, nem toldozunk-foltozunk, hanem korszerűen újítunk fel. Ahogy a nyár elején Rákosrendezőn, hétfőtől a Keleti pályaudvaron olyan kritikus infrastruktúra-elemeket cserélünk és javítunk, amelyek eddig lassították a forgalmat. Ez a munka tehát a jövőbe tett befektetés – gyorsabb, megbízhatóbb, biztonságosabb vasúti közlekedésért.

Publicus: Az utasok fele elégedetlen a MÁV-val, késésbe pedig már szinte mindenki belefutott

Tíz Fidesz-szavazóból nyolc viszont még mindig inkább elégedett a vasúttársasággal.

Útmutató cégvezetőknek

Útmutató cégvezetőknek

További cikkek

Aktuális pályázatok

Összefoglaló az aktív pályázatok legfontosabb feltételeiről: kik pályázhatnak, mekkora összeget lehet igényelni, mire fordítható az elnyert támogatás.

Mikor jó egy céges hitelajánlat?

Már párszáz milliós hitelnagyság esetén is – akár több tízmillió forinttal – többe kerülhet cégünknek, ha csupán a kamatszint alapján döntünk.

2025 34. lapszám