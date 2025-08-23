Ez nem Trump, Putyin és Hszi világa, hanem Orwellé

A legendás angol író, George Orwell már 77 éve, az 1984-ben megmondta, hogy a világ három erőközpontra fog oszlani: 1. Óceánia, benne az egész Amerikával, Nagy-Britanniával, Ausztráliával és Afrika déli részével 2. Eurázsia (az egykori Szovjetunió, valamint a teljes Európa) 3. Kelet-Ázsia, vagyis alapvetően Kína, Japán és a Koreai-félsziget – fejti ki a Bloomberg szerzője, John Authers.

A könyvben a három hatalom vég nélkül küzd a világ szegényebb területeiért: az Indiai-szubkontinensért, Délkelet-Ázsiáért, az Arab-félszigetért és Afrika többi részéért. És nagyon úgy néz ki, hogy a világrend karikatúrája napjainkban testet ölt. Még akkor is, ha az nem jött be, hogy a Szovjetunió uralma alá vonja Nyugat-Európát. Viszont az alaszkai csúcs arról árulkodik, figyelembe véve az EU rémült reakcióját, hogy a lehetőség egyáltalán nem kizárt.

Visszatérnek a befolyási övezetek, Oroszország és Kína is igyekszik lehetetlenné tenni minden külső támadást és ma már ez a törekvés jellemzi az amerikai külpolitikát is.