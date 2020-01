Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a5ea24d-6e66-43af-88bb-da062012360d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ezzel a mintegy 60 kilométeres e-hatótávú plugin hibriddel évente sok százezer forintot is spórolhatunk csak a tankoláson. Vázoljuk, hogy milyen a gyakorlatban a jelenlegi legerősebb és egyben legzöldebb Opel, a Grandland X Hybrid4.","shortLead":"Ezzel a mintegy 60 kilométeres e-hatótávú plugin hibriddel évente sok százezer forintot is spórolhatunk csak...","id":"20200126_zold_rendszamos_opel_grandland_x_hybrid4_plugin_hibrid_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a5ea24d-6e66-43af-88bb-da062012360d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e60eb13-47b1-4a3b-bfeb-0c35b5960d7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200126_zold_rendszamos_opel_grandland_x_hybrid4_plugin_hibrid_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2020. január. 26. 11:30","title":"Drágán spórolni százezreket: kipróbáltuk az első zöld rendszámos Opel divatterepjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vuhani egészségügyi intézmények annyira túlterheltek, hogy szükség van a segítségre.","shortLead":"A vuhani egészségügyi intézmények annyira túlterheltek, hogy szükség van a segítségre.","id":"20200125_A_hadsereg_orvosait_is_bevetik_a_koronavirus_elleni_kuzdelemben_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360db051-5104-40f1-834f-21ec5ee83547","keywords":null,"link":"/vilag/20200125_A_hadsereg_orvosait_is_bevetik_a_koronavirus_elleni_kuzdelemben_Kinaban","timestamp":"2020. január. 25. 09:45","title":"A hadsereg orvosait is bevetik a koronavírus elleni küzdelemben Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67ec491-2bc6-43b2-b451-967c9a75a052","c_author":"S.A.","category":"kultura","description":"Nagyon érdekli a koronavírus, és a feszültséget filmekkel vezetné le? Íme, egy kis filmlista a járványokról.","shortLead":"Nagyon érdekli a koronavírus, és a feszültséget filmekkel vezetné le? Íme, egy kis filmlista a járványokról.","id":"20200125_film_jarvany_virus_pestis_z_zombihaboru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a67ec491-2bc6-43b2-b451-967c9a75a052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2084e28d-7cb9-460d-b5f7-47ec04ce51cc","keywords":null,"link":"/kultura/20200125_film_jarvany_virus_pestis_z_zombihaboru","timestamp":"2020. január. 25. 18:14","title":"5+1 film halálos járványokról, hogy nagyobb kedvvel mosson kezet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Januárban is romlott a GKI konjunktúraindexe, elsősorban a fogyasztói várakozások romlása miatt, de az ipari cégek optimizmusa is csökkent, hatéves mélypontjára.

","shortLead":"Januárban is romlott a GKI konjunktúraindexe, elsősorban a fogyasztói várakozások romlása miatt, de az ipari cégek...","id":"20200127_Masfel_eve_nem_mert_ilyen_alacsony_fogyasztoi_bizalmat_a_GKI","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bd8019-691a-4c72-bb2a-057af195814f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_Masfel_eve_nem_mert_ilyen_alacsony_fogyasztoi_bizalmat_a_GKI","timestamp":"2020. január. 27. 05:45","title":"Másfél éve nem mért ilyen alacsony fogyasztói bizalmat a GKI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba András mellett kampányol a zenész.","shortLead":"Dézsi Csaba András mellett kampányol a zenész.","id":"20200126_Lovasi_Andras_kiallt_a_gyori_fideszes_jelolt_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb4dd404-ddf0-4892-b9c1-e196e8ad94b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Lovasi_Andras_kiallt_a_gyori_fideszes_jelolt_mellett","timestamp":"2020. január. 26. 11:56","title":"Lovasi András kiállt a győri fideszes jelölt mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c294fce-5cf1-4fc0-9e2e-d1f9713bfbb2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dalszerző adta adott el egy több száz tételből álló katalógust.","shortLead":"A dalszerző adta adott el egy több száz tételből álló katalógust.","id":"20200125_Cher_gigaslagerere_is_lecsapott_egy_zenei_beruhazasi_alapHipgnosis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c294fce-5cf1-4fc0-9e2e-d1f9713bfbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186a7b4c-b261-40e9-ac18-cd202d7bffdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200125_Cher_gigaslagerere_is_lecsapott_egy_zenei_beruhazasi_alapHipgnosis","timestamp":"2020. január. 25. 14:00","title":"Cher gigaslágerére is lecsapott egy zenei beruházási alap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Nem a fejléc, nem a házszám a fontos” – fogalmazott az igazságügyi miniszter. A börtön-kártérítések ügyéről is beszélt.","shortLead":"“Nem a fejléc, nem a házszám a fontos” – fogalmazott az igazságügyi miniszter. A börtön-kártérítések ügyéről is beszélt.","id":"20200125_varga_judit_fidesz_neppart_kizaras_borton_karterites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6f7e3e-2d3c-4344-b87d-c4e00fc1a3de","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_varga_judit_fidesz_neppart_kizaras_borton_karterites","timestamp":"2020. január. 25. 18:03","title":"Varga Judit: A Fidesz fog dönteni a saját sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c965127-cffc-4b53-8b08-2d671b0841a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül másodjára történik olyan változtatás a Google keresőben, ami első ránézésre inkább zavarhatja, mintsem segíti majd a felhasználókat. Ezúttal a szponzorált linkek miatt kaphatják fel sokan a vizet. ","shortLead":"Rövid időn belül másodjára történik olyan változtatás a Google keresőben, ami első ránézésre inkább zavarhatja, mintsem...","id":"20200127_google_kereso_reklam_szponzoralt_link_hirdetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c965127-cffc-4b53-8b08-2d671b0841a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7410437-b213-47f8-8e97-045f6080bad6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_google_kereso_reklam_szponzoralt_link_hirdetes","timestamp":"2020. január. 27. 08:03","title":"Bekerült egy igen nagy kellemetlenség a Google keresőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]