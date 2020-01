Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a78f5a0-ccc0-4cbe-8129-97bc34e2ff93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csenyéte az ország legszegényebb települése. A mentők szerint „a biztonságos betegellátás érdekében rendőri segítséget, védelmet kértek”, a rendőrök szerint „bűncselekmény elkövetésére vonatkozó adat, információ nem merült fel.” A csenyétei polgármester szerint azért halt meg a férfi, mert a mentők a falu szélén megvárták a rendőröket is.","shortLead":"Csenyéte az ország legszegényebb települése. A mentők szerint „a biztonságos betegellátás érdekében rendőri segítséget...","id":"20200126_Megvartak_a_mentok_mig_a_rendorseg_is_a_helyszinre_er_kozben_meghalt_egy_ember_Csenyeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a78f5a0-ccc0-4cbe-8129-97bc34e2ff93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bba0040-6f60-4c69-86c6-4f7af7127b3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Megvartak_a_mentok_mig_a_rendorseg_is_a_helyszinre_er_kozben_meghalt_egy_ember_Csenyeten","timestamp":"2020. január. 26. 15:48","title":"Megvárták a mentők, míg a rendőrség is a helyszínre ér, közben meghalt egy ember Csenyétén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jelöltek ebédre kizárólag növényi alapú ételek közül válogathatnak, de azért a díjátadót követő vacsorán a teljes vegetariánus menüt még nem merték a szervezők bevállalni. ","shortLead":"A jelöltek ebédre kizárólag növényi alapú ételek közül válogathatnak, de azért a díjátadót követő vacsorán a teljes...","id":"20200128_Kizoldul_az_Oscargala_lemondanak_a_husrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e285bd-3024-4679-815a-a2f3b10f788c","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Kizoldul_az_Oscargala_lemondanak_a_husrol","timestamp":"2020. január. 28. 10:35","title":"Zöldül az Oscar-gála, lemondanak a húsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43516667-22be-461e-91e0-9fc836b973a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A zöldenergia szektornak tömegesen új munkavállalókra van szüksége a szigetországban, ha teljesíteni szeretné a 2030-ra kitűzött céljait. ","shortLead":"A zöldenergia szektornak tömegesen új munkavállalókra van szüksége a szigetországban, ha teljesíteni szeretné a 2030-ra...","id":"20200128_Tobb_mint_120_ezer_zoldgalleros_allast_kellene_letrehozni_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43516667-22be-461e-91e0-9fc836b973a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"995b8610-2fa2-4642-b509-d146589f2504","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Tobb_mint_120_ezer_zoldgalleros_allast_kellene_letrehozni_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2020. január. 28. 12:59","title":"Több mint 120 ezer zöldgalléros állást kellene létrehozni az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ajánlásokat tett közzé az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) arról, milyen alapvető szabályokkal csökkenthető annak esélye, hogy valaki megfertőzödjön koronavírussal. A tüdőgyulladást okozó kór halálos is lehet.","shortLead":"Ajánlásokat tett közzé az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) arról, milyen alapvető szabályokkal csökkenthető...","id":"20200127_who_koronavirus_tunetei_megelozes_tanacsok_2019_ncov","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07dd403b-693b-43ee-85bd-b550e82f6313","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_who_koronavirus_tunetei_megelozes_tanacsok_2019_ncov","timestamp":"2020. január. 27. 07:03","title":"A WHO üzeni: ezeket tartsa be, hogy ne kapja el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424084d8-d53b-42d1-acdd-d84eaa6fb41a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Amikor elmondtad az iskolában, hogy te állami gondozott vagy, nincsenek szüleid, nagyon sokat csúfoltak” – meséli Heni, aki gyermekotthonban nőtt fel, de mára megvalósította álmait. Évente ötezer gyerek kerül állami gondoskodásba. Az SOS Gyermekfalvak kampányában a rendszerben felcseperedett fiatal felnőttek üzennek a bent lévő gyerekeknek, hogy hogyan lehet átvészelni ezt az időszakot és felnőni egy idegen közegben.","shortLead":"„Amikor elmondtad az iskolában, hogy te állami gondozott vagy, nincsenek szüleid, nagyon sokat csúfoltak” – meséli...","id":"20200128_Hogyan_lehet_tulelni_ha_elveszited_a_szuleidet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=424084d8-d53b-42d1-acdd-d84eaa6fb41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e82f25-0a08-4c97-a2fa-89f11639b616","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Hogyan_lehet_tulelni_ha_elveszited_a_szuleidet","timestamp":"2020. január. 28. 13:16","title":"Hogyan lehet túlélni, ha elveszíted a szüleidet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a0e7ce5-0d21-4eb4-bfae-6dd1f25ecb8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Friss, izgalmas, díjnyertes filmekkel indul a BIDF, vagyis a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál. Menekülttáborokba, háborús övezetekbe, a kínai szinglik életébe, és a szicíliai mindennapokba is betekintést nyerhetünk, és láthatja a magyar közönség a duplán Oscar-jelölt alkotást, a Méz-királynőt is. Ez itt a hvg.hu szubjektív ajánlója. ","shortLead":"Friss, izgalmas, díjnyertes filmekkel indul a BIDF, vagyis a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál...","id":"20200126_bidf_dokumentumfilm_fesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a0e7ce5-0d21-4eb4-bfae-6dd1f25ecb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab15f9c-e304-4eb5-9d0f-8809b3ac0bdf","keywords":null,"link":"/kultura/20200126_bidf_dokumentumfilm_fesztival","timestamp":"2020. január. 26. 16:00","title":"„Ne haragudjon, de ön nem hagyományos értelemben vett szépség” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f4c941-f22c-4700-8837-8f5595170fa5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Márciustól kezdik telepíteni az új berendezéseket.","shortLead":"Márciustól kezdik telepíteni az új berendezéseket.","id":"20200127_vandalbiztos_idojarasallo_automatakat_vesz_a_mav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9f4c941-f22c-4700-8837-8f5595170fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1728eda0-5f35-49b4-9113-3cbf815c77db","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_vandalbiztos_idojarasallo_automatakat_vesz_a_mav","timestamp":"2020. január. 27. 16:11","title":"Vandálbiztos és időjárásálló automatákat vesz a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5872cc9b-e668-43f5-8adf-85bd73ceaec5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hat oroszlán megszökött egy namíbiai nemzeti parkból, nem sokkal később felfaltak egy szamarat és egy tehenet.

","shortLead":"Hat oroszlán megszökött egy namíbiai nemzeti parkból, nem sokkal később felfaltak egy szamarat és egy tehenet.

","id":"20200126_Fel_tucat_oroszlan_megszokott_egy_nemzeti_parkbol_es_haziallatokra_tamadt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5872cc9b-e668-43f5-8adf-85bd73ceaec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4becff0f-0701-4beb-a979-ed34236ebb77","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_Fel_tucat_oroszlan_megszokott_egy_nemzeti_parkbol_es_haziallatokra_tamadt","timestamp":"2020. január. 26. 19:27","title":"Fél tucat oroszlán megszökött egy nemzeti parkból és háziállatokra támadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]